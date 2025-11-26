България

Асен Василев: Протестът срещу новия бюджет ще бъде мирен, но ще блокираме парламента

Предупреждението, което отправяме, е "не приемайте бюджета в този вид, защото ще сгафите", каза председателят на "Продължаваме Промяната"

Обновена преди 34 минути / 26 ноември 2025, 08:28
България е световен лидер по износ на патешки черен дроб

България е световен лидер по износ на патешки черен дроб
След катастрофата край Пловдив: Жители и бизнес настояват за обезопасяване на пътя

След катастрофата край Пловдив: Жители и бизнес настояват за обезопасяване на пътя
СГС решава за ареста на Никола Барбутов

СГС решава за ареста на Никола Барбутов
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Месец преди Коледа и Нова година: Каква е цената на основните продукти

Месец преди Коледа и Нова година: Каква е цената на основните продукти
Изтече срокът за предложения по Бюджет 2026: Какви промени предлагат между първо и второ четене

Изтече срокът за предложения по Бюджет 2026: Какви промени предлагат между първо и второ четене
Какво вещаят розовите облаци, разкри синоптикът Петър Янков

Какво вещаят розовите облаци, разкри синоптикът Петър Янков
АИКБ се присъединява към протеста срещу Бюджет 2026

АИКБ се присъединява към протеста срещу Бюджет 2026

П ротестът срещу новия бюджет ще бъде мирен, но ще се блокира парламента. Целта е депутатите да чуят какво мисли българският народ и да приемат разумни предложения. Отиваме към ниски доходи, високи данъци и обедняване. Предупреждението, което отправяме, е "не приемайте бюджета в този вид, защото ще сгафите". Това каза председателят на "Продължаваме Промяната" и депутат от ПП-ДБ Асен Василев в ефира на NOVA.

"На голям екран пред Министерския съвет ще се предава на живо заседанието на Комисията по бюджет и финанси. Очакваме протестът да е доста голям, немалкачаст от бизнеса го подкрепи. Той е неполитически, всеки, който не иска да му бръкнат в джоба с 600 лева, за да се напълнят касичките на властта, може да се присъедини. Това ще е израз на мисленето на бизнеса и гражданите за новия бюджет", допълни Василев. 

На 21 ноември депутатите приеха на първо четене бюджета за 2026 г. след 5 часа в пленарната зала. Той е първият за страната ни в евро. „За” гласуваха 131 депутати - от партиите в правителството, „ДПС-Ново начало" и четирима независими. Против бяха 87 - от ПП-ДБ, „Възраждане”, АПС и МЕЧ. Депутатите от „Величие” не бяха в залата.

По думите на Асен Василев не бива да се вдигат налозите, нито осигуровките, а същевременно да отпаднат част от разходите.

"Нашият протест няма нищо общо с еврото, целта е управляващите да чуят исканията на гражданите. ЕК предупреди, че не вярва, че бюджетният дефицит ще бъде 3%, както е заложен. Тоест финансовото министерство лъже. Ако наистина прогнозите се сбъднат, влизаме в свръхдефицит, дори да е 3,1%. Това значи ограничение на разходите за 2027 г., за да се вмъкнем в трипроцентната дефицитна рамка", посочи лидерът на ПП.

Според него досега държавата никога не е харчила повече от 40% от произведеното.

"През 2025 г., за пръв път от Жан Виденов насам, бяха похарчени 43%, заложени са 45, а желанието на властта достига до 55%. Вдигането на осигуровките и данък дивидент е само първата стъпка. Догодина ни чака прогресивен данък, зачеркват плоския и всички започват да плащат 20-30%. Наследството, с което се оправдават, е увеличение на разходите с 2 милиарда евро догодина. В момента се предвижда ръст от 8 млрд. евро, което е неразумно. Един от примерите е 20% увеличение на заплатите на съдебната власт - от 24 000 на 30 000 лева. Без него няма да има смисъл да се бърка в джоба на гражданите. Ако ръстът остане 5% за всички в администрацията, няма да има нужда от вдигане на данъците и осигуровките", коментира Асен Василев. 

Бившият финансов министър отбеляза, че минималната работна заплата като процент от средната води до 500 млн. евро увеличение на разходите в новия бюджет.

"Проблемите са други - заделят се средства за разнообразни касички в бюджета, както и за неравномерен ръст на заплати, като някои дори се удвояват. Пример са средствата, които бяха заделени за Околовръстното - за изграждането и разширението на 8 км ставаше дума за 2 млрд. лева. Като вдигнахме шум, те бяха намалени на 340 милиона, което вероятно е необходимата сума. Другите пари защо бяха там? За фирмата, която щеше да ги построи", заяви още Василев. 

По негово мнение е неразумно да се дават 2 млрд. лева на ББР, за национализация на активи на "Лукойл".

"Ще се сложат фирми на входа и изхода на рафинерията, така тя ще бъде източена и нарязана. Пример за сходна ситуация е "Булгартабак", хората си загубиха работата и парите. Германия управлява рафинерия три години с особен управител и не е искала да я купува, има си причина за това. Никой нищо не може да вземе, ако "Лукойл" не реши да продава. Румен Спецов е финансист, не е подходящ да ръководи рафинерия. Дерогацията за нас е 6 месеца, а не 12, както в други държави, за да се проследи дали наистина ще се спазват санкциите. Ако това се установи, отлагането ще бъде удължено", категоричен е Василев.  

Източник: Nova.bg    
асен василев пп протест бюджет нс
Последвайте ни

По темата

МС гласува коледните добавки към пенсиите

МС гласува коледните добавки към пенсиите

„Не бях аз, госпожице“ – Киър Стармър предизвика манията „6-7“ в училище

„Не бях аз, госпожице“ – Киър Стармър предизвика манията „6-7“ в училище

Асен Василев: Протестът срещу новия бюджет ще бъде мирен, но ще блокираме парламента

Асен Василев: Протестът срещу новия бюджет ще бъде мирен, но ще блокираме парламента

Отдаваме почит на светите Алипий Стълпник и Стилян Пафлагонийски, детепазител

Отдаваме почит на светите Алипий Стълпник и Стилян Пафлагонийски, детепазител

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Porsche: Hyundai Ioniq 5 N ни отвори очите какво могат EV

Porsche: Hyundai Ioniq 5 N ни отвори очите какво могат EV

carmarket.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 2 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 1 час
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 2 часа
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 2 часа

Виц на деня

- Толкова години сте женени, а колкото пъти ви срещна, винаги се държите за ръка. Възхищавам се на любовта ви! - Ако я пусна, веднага…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Къща, в която са били складирани незаконни фойерверки в Германия, изгоря до основи

Къща, в която са били складирани незаконни фойерверки в Германия, изгоря до основи

Свят Преди 30 минути

Инцидентът е станал в град Кьолн

Най-малко четирима пострадали при поредна атака с дронове срещу Запорожие

Най-малко четирима пострадали при поредна атака с дронове срещу Запорожие

Свят Преди 1 час

Всички спешни служби оказват помощ на ранените жители

Тръмп се отказа от крайния срок за приемане на мирния му план от Украйна

Тръмп се отказа от крайния срок за приемане на мирния му план от Украйна

Свят Преди 2 часа

"Крайният срок за мен е, когато всичко приключи", отбеляза той

НСТС обсъжда промени в здравното осигуряване и Кодекса на труда

НСТС обсъжда промени в здравното осигуряване и Кодекса на труда

България Преди 2 часа

Предлага се държавата да поеме здравните осигуровки по време на двете години майчинство

Тръмп изпраща Уиткоф при Путин в Москва

Тръмп изпраща Уиткоф при Путин в Москва

Свят Преди 10 часа

Той каза, че министърът на сухопътните войски Дан Дрискол ще се срещне с украинската страна

Зеленски е "готов да продължи напред" с плана на САЩ за прекратяване на войната

Зеленски е "готов да продължи напред" с плана на САЩ за прекратяване на войната

Свят Преди 10 часа

По думите му, Русия действа "цинично", нанасяйки удари по Украйна по време на мирните преговори

Тръмп помилва пуйки, но не пощади политическите си опоненти

Тръмп помилва пуйки, но не пощади политическите си опоненти

Свят Преди 10 часа

Той се пошегува, че ще изпрати пуйките в печално известен затвор в Салвадор

Ердоган предлага Истанбул за мирни преговори между Русия и Украйна

Ердоган предлага Истанбул за мирни преговори между Русия и Украйна

Свят Преди 11 часа

Той взе участие по видеоконферентна връзка в среща с лидерите от „Коалицията на желаещите“

<p>Желязков: Границите не могат да бъдат променяни със сила</p>

Премиерът Желязков за постигането на мир в Украйна: Границите не могат да бъдат променяни със сила

България Преди 11 часа

Коалицията на желаещите обсъди рамката за мир в Украйна, договорена в Женева

Европейците призоваха САЩ да продължат натиска върху Русия

Европейците призоваха САЩ да продължат натиска върху Русия

Свят Преди 12 часа

Коалицията на желаещите ще продължи да подкрепя Украйна

Окончателно: 27 години затвор за Жаир Болсонаро

Окончателно: 27 години затвор за Жаир Болсонаро

Свят Преди 12 часа

Болсонаро беше осъден през септември за неуспешен опит за организиране на преврат

<p>Доналд Тръмп: Съвсем близо сме</p>

Доналд Тръмп за края на войната в Украйна: Съвсем близо сме

Свят Преди 12 часа

Той присъства на събитие в Белия дом

Съоснователят на "Лукойл" е продал своя дял в компанията

Съоснователят на "Лукойл" е продал своя дял в компанията

Свят Преди 12 часа

69-годишният Федун стана един от най-богатите хора в Русия по време на хаотичната приватизация през 90-те години на миналия век

Повдигнаха обвинение на шофьора, причинил смъртта на семейство с дете край Пловдив

Повдигнаха обвинение на шофьора, причинил смъртта на семейство с дете край Пловдив

България Преди 13 часа

Според обвинението мъжът е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на семейство

<p>Радев: Нарушаването на върховенството на правото подкопава устоите на демокрацията</p>

Румен Радев: Нарушаването на върховенството на правото подкопава устоите на демокрацията

Свят Преди 13 часа

Радев се срещна с председателя на Федералния конституционен съд на Федерална република Германия

Беларуският опозиционер Николай Статкевич е върнат в затвора

Беларуският опозиционер Николай Статкевич е върнат в затвора

Свят Преди 13 часа

Статкевич беше част от група от 52 политически затворници, освободени на 11 септември след преговори с Вашингтон

Всичко от днес

От мрежата

Как да разпознаем Турската ангорска котка

dogsandcats.bg

Бяс при кучетата – какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски разказа на деца кой носи зимата

sinoptik.bg
1

Циклон носи няколко дни дъжд

sinoptik.bg

От Перник до Холивуд: Историята на Рита Ора (СНИМКИ)

Edna.bg

Думите, които привличат късмета в сряда – 26 ноември

Edna.bg

Защитник на Левски увърта за нов договор

Gong.bg

Официално: обявиха урните за жребия за Мондиал 2026

Gong.bg

Правителството гласува коледните добавки към пенсиите

Nova.bg

Катастрофата със загинало семейство край Пловдив: Жители и бизнес настояват за обезопасяване на пътя

Nova.bg