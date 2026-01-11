Любопитно

Дясното или лявото ухо „гори“ - добрo или лошо? Народни обяснения, базирани на знаци

Хората вярват в различни знаци от древни времена

11 януари 2026, 06:57
Дясното или лявото ухо „гори“ - добрo или лошо? Народни обяснения, базирани на знаци
Източник: iStock

Х ората вярват в различни знаци от древни времена. Ако дясното или лявото ви ухо внезапно започне да „гори“, тогава според народната мъдрост това е знак. Но кой зависи от това кое ухо е „горяло“, кога се е случило и какво сте правили.

Дясното ухо „гори“ - хвалят ви или ви запомнят с благосклонност.

Най-честото тълкуване е, че някой говори добре за вас. Това може да е приятел, колега, роднина или дори човек, който мисли за вас топло, но мълчаливо. Ако ухото ви започне внезапно да „гори“, възможно е да сте били споменати в разговор или в ума ви.

Други опции:

  • На прага сте на добри новини.
  • Някой иска да се сдобри след кавга
  • Вселената ти „казва“, че си на правилния път

Важно: ако дясното ухо гори сутрин - новината ще е бърза. Ако вечер - все още зрее.

Лявото ухо „гори“ – критикуват ви или ви обсъждат зад гърба ви.

Това вече е предупредителен сигнал. Народните знаци казват, че някой говори за вас с осъждане, завист или просто недоброжелателност. Не е задължително да е враг - понякога това е близък човек, който не може да изрази претенции директно.

Възможни тълкувания:

  • Обсъждат те в негативен контекст
  • Някой е завистлив или критичен
  • Направихте нещо, което предизвика недоволство - и то „виси“ във въздуха

Съвет: ако лявото ви ухо гори, не бързайте с връзка. По-добре е да помислите дали трябва да промените нещо в поведението си или да се предпазите от енергията на другите хора.

И двете уши „горят“ - енергиен прилив

Понякога и двете уши „горят“ – това е свързано с вашето вътрешно състояние или интуицията ви е сработила. Може би изпитвате силни емоции, вземате важно решение или се намирате в енергийно наситена среда.

Ако е свързано с интуицията, вътрешният ви глас намеква за събития, които предстоят да се случат. А нашите предци са казвали още, че ушите „горят“ преди внезапна промяна във времето.

Това може да означава:

  • Вие сте на кръстопът - и тялото ви реагира
  • Някой мисли за теб много интензивно.
  • Повлиял си на някого, без дори да го осъзнаваш.
  • Някой се опитва да те намери.

Признаци по ден от седмицата

  • Понеделник: към новините
  • Вторник: до конфликт или изясняване на взаимоотношения
  • Сряда: до неочаквана среща
  • Четвъртък: до финансови промени
  • Петък: към романтични мисли или спомени
  • Събота: за семейни разговори
  • Неделя: за вътрешно пречистване или молитва

Какво да направите, ако ухото ви „гори“

Намокрете пръстите си със студена вода и докоснете ухото си - „охладете“ енергията

Кажи: „Говори, говори, но казвай истината“ - ако е дясното ухо

Кажете: „Който си спомня - нека мълчи“ - ако е ляво

Пауза, помислете кого бихте могли да „седнете в главата“

Източник: rbc.ua    
Горящи уши Народни знаци Суеверия Дясно ухо Ляво ухо Тълкуване на знаци Предсказания Интуиция Енергиен прилив Знаци по дни
Снеговалежите продължават: Опасност от поледици и виелици в части от България

Снеговалежите продължават: Опасност от поледици и виелици в части от България

САЩ призоваха гражданите си във Венецуела

САЩ призоваха гражданите си във Венецуела "да напуснат страната незабавно"

Това са рисковете за световната икономика през 2026 г.

Това са рисковете за световната икономика през 2026 г.

Изгубените мускули могат да ви отнемат независимостта – как да ги спасите с 1 тренировка седмично

Изгубените мускули могат да ви отнемат независимостта – как да ги спасите с 1 тренировка седмично

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Как присъствието на котка по време на работа увеличава производителността и намалява стреса

Как присъствието на котка по време на работа увеличава производителността и намалява стреса

Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига
Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига

Преди 10 часа
Неочакваната страст, която споделят Доналд и Мелания Тръмп
Неочакваната страст, която споделят Доналд и Мелания Тръмп

Преди 9 часа
Лавина уби двама скиори във Френските Алпи
Лавина уби двама скиори във Френските Алпи

Преди 9 часа
Свлачище затвори пътя Девин – Смолян
Свлачище затвори пътя Девин – Смолян

Преди 9 часа

