Мадуро от килията си в САЩ: Справяме се добре, не тъгувайте

"Справяме се добре. Ние сме бойци“, заяви президентът на Венецуела Николас Мадуро за себе си и съпругата си Силия Флорес от килията си в САЩ, обяви синът им Николас Мадуро Гера, цитиран от Франс прес.
Мадуро: Невинен съм, още съм президент на Венецуела
"Не тъгувайте“, казва на адвокатите си Мадуро, който при американската военна операция в Каракас на 3 януари бе принудително отведен в САЩ.
Той и първата дама се явиха в понеделник за първи път пред съда в Манхатън, Ню Йорк. Двамата не се признаха за виновни по обвинения в наркотероризъм и трафик на кокаин.
Синът им разпространи думите на баща си по време на среща на партията на Мадуро - Обединената социалистическа партия на Венецуела (ОСП), уточнява АФП.
