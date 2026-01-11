Свят

Мадуро от килията си в САЩ: Справяме се добре, не тъгувайте

Синът му разпространи думите на баща си по време на среща на партията на Мадуро - Обединената социалистическа партия на Венецуела

11 януари 2026, 07:32
"Справяме се добре. Ние сме бойци“, заяви президентът на Венецуела Николас Мадуро за себе си и съпругата си Силия Флорес от килията си в САЩ, обяви синът им Николас Мадуро Гера, цитиран от Франс прес.

Мадуро: Невинен съм, още съм президент на Венецуела

"Не тъгувайте“, казва на адвокатите си Мадуро, който при американската военна операция в Каракас на 3 януари бе принудително отведен в САЩ.

Той и първата дама се явиха в понеделник за първи път пред съда в Манхатън, Ню Йорк. Двамата не се признаха за виновни по обвинения в наркотероризъм и трафик на кокаин.

От "желязна хватка" до "безсилие" - хеликоптер транспортира Мадуро в Ню Йорк

Синът им разпространи думите на баща си по време на среща на партията на Мадуро - Обединената социалистическа партия на Венецуела (ОСП), уточнява АФП.

Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига
Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига

Преди 11 часа
Неочакваната страст, която споделят Доналд и Мелания Тръмп

Преди 10 часа
Лавина уби двама скиори във Френските Алпи

Преди 10 часа
Свлачище затвори пътя Девин – Смолян

Преди 11 часа

