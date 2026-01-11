Мадуро от килията си в САЩ: Справяме се добре, не тъгувайте

Иран обвини САЩ за насилието на протестите пред Съвета за сигурност на ООН

"Справяме се добре. Ние сме бойци“, заяви президентът на Венецуела Николас Мадуро за себе си и съпругата си Силия Флорес от килията си в САЩ, обяви синът им Николас Мадуро Гера, цитиран от Франс прес.

Мадуро: Невинен съм, още съм президент на Венецуела

"Не тъгувайте“, казва на адвокатите си Мадуро, който при американската военна операция в Каракас на 3 януари бе принудително отведен в САЩ.

Той и първата дама се явиха в понеделник за първи път пред съда в Манхатън, Ню Йорк. Двамата не се признаха за виновни по обвинения в наркотероризъм и трафик на кокаин.

Синът им разпространи думите на баща си по време на среща на партията на Мадуро - Обединената социалистическа партия на Венецуела (ОСП), уточнява АФП.