Украинско нападение с дронове рани четирима във Воронеж

У краинско нападение с дронове тази нощ рани най-малко четирима души и нанесе щети на няколко сгради в южния руски град Воронеж, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация от днес на губернатора на Воронежка област Александър Гусев.
Поразени са сграда на службата за спешна помощ, седем жилищни блока и шест къщи, уточни Гусев в приложението "Телеграм".
Ройтерс прави уговорката, че информацията не може да бъде проверена по независим път.
The governor stated that there are 4 victims in Voronezh, not 7. We apologize to ASTRA readers for the error. https://t.co/YB3OLgbcgU— ASTRA (@ASTRA_PRESS) January 11, 2026