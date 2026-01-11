СДС напуснаха Алепо след споразумение за прекратяване на огъня

И последните бойци на кюрдските Сирийски демократични сили (СДС) са напуснали северозападния сирийски град Алепо, обяви днес сирийската държавна телевизия "Ихбария", цитирана от Ройтерс.
#SDF fighters depart by buses after their defeat in #Aleppo, under an agreement that includes handing over their weapons and transferring them to #Syria’s Jazira region. pic.twitter.com/dDC2acBLA6— Qusay Noor (@QUSAY_NOOR_) January 10, 2026
Лидерът на СДС Мазлум Абди каза, че е постигната договореност за прекратяване на огъня с правителствените сили и за пълната евакуация на поставените под обсада мирни жители и бойци от кварталите на Алепо "Ашрафия" и "Шейх Максуд" в североизточната част на страната.
The remaining Internal Security Forces, known as Asayish, have evacuated the Sheikh Maqsoud neighborhood in Aleppo. The forces moved to SDF-controlled Deir Hafer by bus tonight, an operation conducted in coordination with the Syrian government. pic.twitter.com/cMOysjVioP— Geopoliti𝕏 Monitor (@GeopolitixM) January 11, 2026
Сирийските власти обявиха вчера, че са установили контрол над "Шейх Максуд" и прехвърлят част от бойците си в този квартал към кюрдските райони на изток, предаде Франс прес.