Съдът решава за ареста на трима от групата „Калашниците“

Кървавият екшън на плажа край Варна: Прострелян и намушкан с нож се борят за живота си

След палежа пред посолството: Сачева алармира Съвета на Европа за атаки срещу българи в РСМ

Олег Невзоров след разпита във Варна: Не съм бягал от България

Рязко влошаване на времето във вторник: Очакват ни бури и градушки

Д нес Софийският градски съд ще гледа мерките за неотклонение на трима души, свързани с групата „Калашниците”. Васил Филипов, Красимир Алексиев и Росен Иванов обжалват първоначално наложените им мерки за задържане под стража.

Кои са „Калашниците“? Съседи проговориха за обвиняемите след трагедията на „Челопешко шосе“

Случаят придоби широка обществена известност след тежката катастрофа на „Челопешко шосе”, при която загинаха четирима души. Последва мащабна полицейска акция в квартал „Ботунец”, София, при която бяха задържани 52 души. Впоследствие 16 от тях са с повдигнати обвинения.

Обвиненията срещу задържаните

За Васил Филипов, прокуратурата повдигна обвинение за причиняване на смърт на повече от едно лице вследствие на катастрофа. За Красимир Алексиев и Росен Иванов обвиненията са по-разнообразни и включват принуда, заплахи, отвличания и телесни повреди.

След катастрофата на „Челопешко шосе“: Съдебните заседания се местят в „Пирогов“

Днешното заседание в съда ще определи дали задържането под стража ще бъде потвърдено като окончателна мярка, или ще бъдат наложени по-леки наказания. Решението на магистратите ще бъде ключово за хода на разследването срещу цялата група, известна като „Калашниците”.