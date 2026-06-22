Кървавият екшън на плажа край Варна: Прострелян и намушкан с нож се борят за живота си

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С блъсък между двама млади мъже на плаж край Варна завърши в болница, като и двамата участници в конфликта са с опасност за живота. Окръжната прокуратура в морската столица вече започна разследване по случая.

Бой и стрелба на варненски плаж, двама са с опасност за живота

Кървавият инцидент се разиграва в неделя привечер (21 юни), като сигналът в полицията е подаден около 18:00 часа.

По първоначална информация в тежкия конфликт са участвали двама българи - единият на 19 години, а другият на 24 години. Сблъсъкът бързо е ескалирал в жестоко насилие, при което по-младият е прострелян, а другият е намушкан с нож. Към момента и двамата са настанени в болница в критично състояние.

Криминалисти и прокурори вече извършват мащабни действия за изясняване на причините, довели до кървавата разправа. В момента се разпитват свидетели, които са били в района на плажа, и са иззети записи от намиращите се наблизо видеокамери. Предстои да бъдат назначени и поредица от експертизи.

Разследването по случая продължава под надзора на Окръжната прокуратура във Варна.