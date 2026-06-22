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Шакира прикова погледите на Аржентина - Австрия на Мондиал 2026

Попзвездата изгледа от VIP ложата в Далас двубоя, в който Лионел Меси постави нов рекорд

22 юни 2026, 22:16
Шакира прикова погледите на Аржентина - Австрия на Мондиал 2026
Източник: БТА

Ш акира беше сред зрителите на мача от Световното първенство по футбол през 2026 г. между Аржентина и Австрия.

Известната певица, която изпълнява официалната песен на Мондиал 2026 „Dai Dai“, беше забелязана във VIP сектора на стадиона в Далас. Тя присъства на двубоя с едно от децата си, което видимо се развълнува, когато камерата ги показа на екраните, и дори я целуна.

Появата на Шакира предизвика бурна реакция сред феновете по трибуните, които започнаха да скандират силно, след като образът ѝ се появи на гигантския екран.

Попзвездата имаше и късмета да стане свидетел на историческия гол на Лионел Меси, с който аржентинецът се превърна в едноличен рекордьор по попадения в историята на световните първенства.

Само два дни преди да навърши 39 години, Меси подобри рекорда на Мирослав Клозе от 16 гола, който се задържа от 2014 г. Аржентинската звезда се разписа хладнокръвно през първото и второто полувреме на двубоя от група J в Далас.

Попадението след първото полувреме дойде след отлична атака на Аржентина, започната именно от Меси. Той се включи необезпокояван в наказателното поле и с удар от първо докосване прати топката в долния ъгъл след ниско центриране на Факундо Медина. Така Меси отбеляза в шести пореден мач от световни финали.

Малко по-рано в срещата аржентинецът пропусна възможност да постави рекорда още в 9-ата минута, след като прати встрани отсъдената за Аржентина дузпа.

Хеттрикът на Меси в предишния мач, победата с 3:0 над Алжир в неговия мач №200 за националния отбор, дойде точно 20 години след дебюта му на световно първенство, когато също се разписа.

Настоящият Мондиал е шести в кариерата на Меси, а двубоят в понеделник беше неговият рекорден 28-и мач на световни финали под егидата на ФИФА. За сравнение, Клозе изигра 24 мача на световни първенства за Германия, като завърши четвъртото си участие с титлата през 2014 г. след победа с 1:0 след продължения именно срещу Меси и Аржентина във финала.

Междувременно семейството на Меси съобщи миналата седмица, че баща му Хорхе Меси се подлага на лечение за неуточнено заболяване, без да бъдат разкрити допълнителни подробности. 68-годишният Хорхе Меси има ключова роля в кариерата на третия си син, като дълги години е негов агент и управлява бизнес делата му извън терена.

Лионел Меси счупи рекорда за най-много голове на световни първенства и стана едноличен №1 във вечната ранглиста

  • Кой е Лионел Меси?

Лионел Меси е аржентински футболист, роден на 24 юни 1987 г. в град Росарио, Аржентина. Още като дете той показва изключителен талант към футбола и започва да играе в местния клуб Нюелс Олд Бойс. На 13-годишна възраст заминава за Испания, където се присъединява към школата на Барселона – „Ла Масия“. Именно там се развива като един от най-големите таланти в историята на футбола. През 2004 г. дебютира за първия отбор на Барселона и постепенно се превръща в неговата най-голяма звезда. С каталунския клуб печели множество титли, сред които Шампионската лига, испанското първенство и Купата на краля. Меси е известен със своя невероятен дрибъл, бързина, техника и способност да бележи голове от почти всяка позиция. След дългогодишния си престой в Барселона той играе и за Пари Сен Жермен, а по-късно преминава в американския Интер Маями. С националния отбор на Аржентина печели Копа Америка през 2021 г. и световната титла на Мондиал 2022 в Катар. Меси е носител на рекорден брой награди „Златна топка“, което го утвърждава като един от най-великите футболисти на всички времена. Освен с успехите си на терена, той е известен и със своята скромност и отдаденост към играта.

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Меси пренаписа историята на световните първенства
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Меси
Меси
Меси
Меси
Източник: tribuna    
Шакира Лионел Меси Световно първенство 2026 Аржентина футбол рекорд Мондиал 2026 спорт Далас голове
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