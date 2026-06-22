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Украйна удари руски военен завод във Воронеж, поразени са мощности за ракетна електроника

Съобщава се за пожар и щети по стратегически производствен обект

22 юни 2026, 19:35
Украйна удари руски военен завод във Воронеж, поразени са мощности за ракетна електроника
Източник: БТА

В ъоръжените сили на Украйна (ВСУ) нанесоха ракетен удар срещу завод в руския град Воронеж, в който се произвежда електроника за руските тактически ракетни системи "Искандер" и крилатите ракети Х-101, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация на Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) във "Фейсбук". 

В публикацията се посочва, че подразделения на Военновъздушните сили на Украйна са нанесли удар срещу обект във Воронеж, който произвежда компоненти за руски ракети. При удара са били използвани високоточни крилати ракети, изстреляни от въздуха. Уточнява се, че предприятието е критично важно за руската страна. 

От своя страна, Сергей Стерненко, съветник на украинския министър на отбраната Михайло Федоров, публикува видеозапис в "Екс", на който се виждат последствията от удара. "Във Воронеж ракети поразиха "Воронежкия завод за полупроводникови прибори - сглобяване" АД". На мястото на удара е избухнал огромен пожар", съобщи той. 

В рамките на споразумение за сътрудничество заводът произвежда и доставя електронни компоненти за руски ракети и системи за противовъздушна отбрана. По-конкретно, в него се произвеждат транзисторни модули и матрици за крилатите ракети "Х-101", полупроводникови матрици за бордовете на цифрови компютри в крилатите ракети от тактическите ракетни системи "Искандер-К", диоди и транзисторни компоненти за самоходни зенитен ракетно-артилерийски комплекс "Панцир-С1", отбелязва Укринформ. 

Украйна удари Русия с крилати ракети

"Продукцията на този завод се използва директно за производството на високоточни управляеми оръжия, с които руските сили нанасят удари по цели на украинска територия и убиват цивилни граждани. Унищожаването на производствените мощности на обекта ще намали значително способността на Русия да произвежда нови ракети", подчерта Генералният щаб. 

Жители на Воронеж съобщават в социалните мрежи за стълб от гъст дим над част от града и публикуваха снимки и видеозаписи във връзка със случващото се. 

Отделно от това, Москва съобщи, че руските сили са свалили тази сутрин десетки безпилотни летателни апарати, само няколко дни след украинския удар срещу рафинерията "Московския нефтопреработвателен завод" (МНПЗ) в югоизточния район "Капотня".

От украинска страна, Киев съобщи, че при руски атаки са били убити най-малко шест души, сред които момче и баща му, предаде Ройтерс, позовавайки се на властите. 

През последните 24 часа са били свалени 84 дрона, летящи по посока Москва, съобщи кметът Сергей Собянин в "Телеграм", като посочи, че спасителните служби са били изпратени в райони на столицата, над които са били свалени безпилотните летателни апарати, но не даде повече подробности. 

Московските летищата "Шереметиево", "Домодедово" и "Внуково", както и летище "Жуковски" в близост до столицата, временно се е наложило да преустановят полетите, съобщи руската гражданска въздухоплавателна администрация "Росавиация". 

Украинските военни заявиха, че са нанесли удар по центъра за спътникова комуникация в Дубна, разположен в Подмосковието. 

Украйна удари заводи за самолети и ракети в Русия

Общо през изминалата нощ руските системи за противовъздушна отбрана са свалили 301 безпилотни летателни апарата, съобщиха местните новинарски агенции, позовавайки се на Министерството на отбраната. 

Рано тази сутрин при атака с дрон в украинската Сумска област загинаха 13-годишно момче, 36-годишният му баща и 73-годишна жена, съобщи местната областна прокуратура. Ръководителят на областната военна администрация на Сумска област Олег Григоров заяви, че 73-годишната жена е била майка на съквартиранта на мъжа. 

Рано тази сутрин двама души са били убити при руска атака с дрон в украинската Запорожка област. При атаката са били ранени седем души, съобщиха украинските служби за спешна помощ. 

През изминалата нощ руските сили нанесоха удар с балистична ракета "Искандер" срещу Одеска област в Южна Украйна. При нападението загина един човек, а трима са ранени, съобщи началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в "Телеграм". Той уточни, че след удар, нанесен срещу селскостопански обект, се е стигнало до подпалването на превозни средства и резервоари за съхранение на гориво.

Източник: БТА, Симеон Томов    
Украйна Русия война ракетен удар Воронеж отбранителна промишленост Искандер крилати ракети дронове военен конфликт
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