Свят

Трима души са убити при стрелба в Монреал

Разпространени в социалните мрежи кадри показват мъж във военна униформа да лежи на земята

22 юни 2026, 22:50
Трима души са убити при стрелба в Монреал
Източник: istock

Т рима души, в това число полицай и предполагаемият извършител, са убити при стрелба в еврейски квартал в канадския град Монреал. Полицейска служителка е ранена, съобщи полицията, цитирана от Франс прес.

Полицейската операция все още продължава, допълниха органите на реда, без да огласят подробности за обстоятелствата около трагедията или за подбудите на извършителя. "На този етап не знаем какви са мотивите за случилото се", заяви пред Радио "Канада" министърът на обществената сигурност в провинция Квебек Ян Лафрениер.

Шестима души загинаха при стрелба в жилищна сграда в Канада

В жилищния квартал в западната част на Монреал, където има множество еврейски магазини и ресторанти, има засилено полицейска присъствие.

Разпространени в социалните мрежи кадри показват мъж във военна униформа да лежи на земята.

Полицията застреля облечения в черно стрелец, шестима от ранените са в критично състояние.

Властите призоваха жителите да не излизат от домовете си. Движението по близката автомагистрала е блокирано.

Канадската еврейска организация Център по израелските и еврейските въпроси (Centre for Israel and Jewish Affairs, CIJA) написа в Екс, че следи отблизо развитието на ситуацията.

Източник: БТА,     
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