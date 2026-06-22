Израелски удар в Газа уби ученичка, Израел твърди, че се е целил в член на „Хамас“

И зраелски въздушен удар в град Газа отне живота на ученичка и рани няколко души, съобщи палестинската агенция УАФА.

Според израелската армия цел на атаката е бил автомобил, в който се е намирал член на военното крило на "Хамас".

Израел удари училище в Газа, жертвите са 27

Военните, цитирани от ДПА, заявиха, че съжаляват за пострадалите цивилни и подчертаха, че са взети мерки за избягване на жертви сред населението. По данни на очевидци по автомобила са били изстреляни четири ракети, но хората в него са успели да избягат. Палестинското министерство на образованието осъди удара, причинил смъртта на ученичката, и призова международната общност да окаже натиск за прекратяване на атаките и за по-добра защита на учениците, учителите и образователните институции.

Междувременно на Западния бряг избухнаха протести, след като палестинското министерство на здравеопазването съобщи, че двама палестинци, на 15 и 19 години, са били застреляни в град Бейт Умар, северно от Хеброн, а двама младежи са били ранени.

Израелската армия заяви, че военнослужещите са реагирали на нападение с коктейли "Молотов" и палене на гуми в близост до еврейско селище. В знак на протест срещу смъртта на двамата младежи в Бейт Умар беше обявена стачка.

Над 100 загинали и десетки ранени при израелски удар срещу училище в Газа

Напрежението на Западния бряг продължава да нараства от началото на войната в Газа през октомври 2023 г. По данни на палестинските власти над 1000 палестинци са загинали за последните две години и половина.

Същевременно зачестяват и нападенията на еврейски заселници срещу палестинското население. Според палестинските източници от влизането в сила на примирието в Газа през октомври миналата година над 1000 души са загубили живота си при многократни нарушения на споразумението за прекратяване на огъня.