Свят

Израелски удар в Газа уби ученичка, Израел твърди, че се е целил в член на „Хамас“

Напрежението на Западния бряг продължава да нараства от началото на войната в Газа през октомври 2023 г.

София-Никол Николова София-Никол Николова

22 юни 2026, 21:02
Израелски удар в Газа уби ученичка, Израел твърди, че се е целил в член на „Хамас“
Източник: Getty Images

И зраелски въздушен удар в град Газа отне живота на ученичка и рани няколко души, съобщи палестинската агенция УАФА.

Според израелската армия цел на атаката е бил автомобил, в който се е намирал член на военното крило на "Хамас".

Израел удари училище в Газа, жертвите са 27

Военните, цитирани от ДПА, заявиха, че съжаляват за пострадалите цивилни и подчертаха, че са взети мерки за избягване на жертви сред населението. По данни на очевидци по автомобила са били изстреляни четири ракети, но хората в него са успели да избягат. Палестинското министерство на образованието осъди удара, причинил смъртта на ученичката, и призова международната общност да окаже натиск за прекратяване на атаките и за по-добра защита на учениците, учителите и образователните институции.

Междувременно на Западния бряг избухнаха протести, след като палестинското министерство на здравеопазването съобщи, че двама палестинци, на 15 и 19 години, са били застреляни в град Бейт Умар, северно от Хеброн, а двама младежи са били ранени.

Израелската армия заяви, че военнослужещите са реагирали на нападение с коктейли "Молотов" и палене на гуми в близост до еврейско селище. В знак на протест срещу смъртта на двамата младежи в Бейт Умар беше обявена стачка.

Над 100 загинали и десетки ранени при израелски удар срещу училище в Газа

Напрежението на Западния бряг продължава да нараства от началото на войната в Газа през октомври 2023 г. По данни на палестинските власти над 1000 палестинци са загинали за последните две години и половина.

Същевременно зачестяват и нападенията на еврейски заселници срещу палестинското население. Според палестинските източници от влизането в сила на примирието в Газа през октомври миналата година над 1000 души са загубили живота си при многократни нарушения на споразумението за прекратяване на огъня.

Автор: София-Никол Николова
Източник: БТА, Габриела Иванова    
Израел Газа Палестина въздушен удар Хамас Западен бряг конфликт военни действия Хеброн Бейт Умар
Последвайте ни

По темата

Мъж е намерен мъртъв в центъра на София, има задържани

Мъж е намерен мъртъв в центъра на София, има задържани

В капана на времето: Две деца са открити мъртви в автомобил във Франция

В капана на времето: Две деца са открити мъртви в автомобил във Франция

Къде няма да има вода в София

Къде няма да има вода в София

Украйна удари руски военен завод във Воронеж, поразени са мощности за ракетна електроника

Украйна удари руски военен завод във Воронеж, поразени са мощности за ракетна електроника

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
10-те най-малко популярни породи кучета (СНИМКИ)

10-те най-малко популярни породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран
Ексклузивно

Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран

Преди 1 ден
Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград
Ексклузивно

Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград

Преди 1 ден
Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми
Ексклузивно

Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми

Преди 1 ден
Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие
Ексклузивно

Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Непоклатимият Лари: Котаракът на „Даунинг стрийт“ ще посрещне седми британски премиер

Непоклатимият Лари: Котаракът на „Даунинг стрийт“ ще посрещне седми британски премиер

Свят Преди 1 час

Може би именно той трябва да бъде пазителят на „Даунинг стрийт“ 10

<p>Правителството на&nbsp;Мадяр започва процедура за отстраняване на президента на Унгария</p>

Правителството на Петер Мадяр започва процедура за отстраняване на президента на Унгария

Свят Преди 2 часа

Премиерът съобщи и за пакет от мерки срещу корупцията и нова национална служба за активи

-

"Прогресивна България" става партия

България Преди 3 часа

Съдът реши да я впише в регистъра на политическите партии при Софийския градски съд

Социалната мрежа X претърпя срив

Социалната мрежа X претърпя срив

Свят Преди 4 часа

Downdetector отчете рязък скок в сигналите за проблеми в понеделник сутринта

<p>Крим въвежда ограничения за детски туризъм до 1 септември&nbsp;</p>

Крим въвежда ограничения за детски туризъм до 1 септември заради сигурността

Свят Преди 4 часа

Местните власти посочват мерките като необходими за обществената безопасност

29-годишен мъж преби 60-годишния си баща в Ловешко

29-годишен мъж преби 60-годишния си баща в Ловешко

България Преди 4 часа

По случая е образувана преписка и работа продължава

Колко британски премиери се смениха през последните десет години?

Колко британски премиери се смениха през последните десет години?

Свят Преди 4 часа

След като Стармър обяви оставката си днес, политическата нестабилност се запазва във Великобритания

Застраховка за мотор за 6 месеца, но цената не пада наполовина: Какво се променя при „Гражданската отговорност“

Застраховка за мотор за 6 месеца, но цената не пада наполовина: Какво се променя при „Гражданската отговорност“

Свят Преди 4 часа

Очаква се новият продукт да облекчи мотористите, които използват превозните си средства само част от годината

СО: Строежът на 215-метровия небостъргач на "Черни връх" няма да бъде допуснат

СО: Строежът на 215-метровия небостъргач на "Черни връх" няма да бъде допуснат

България Преди 5 часа

Няма да спрем да се борим за това, което смятаме за правилно решение за града, каза кметът на София Васил Терзиев

<p>Румен Радев назначи нов заместник-министър в икономиката</p>

Левент Орхан Мемиш е назначен за заместник-министър на икономиката, инвестициите и индустрията

България Преди 5 часа

Назначението е направено със заповед на премиера Румен Радев, съобщиха от правителствената пресслужба

Часове след труса при лейбъристите: Анди Бърнъм се цели в премиерския пост

Часове след труса при лейбъристите: Анди Бърнъм се цели в премиерския пост

Свят Преди 5 часа

Завърналият се в Камарата на общините политик вече е сочен за фаворит след оттеглянето на Стрийтинг

Иран и САЩ са имали кратък разговор за иранската ядрена програма

Иран и САЩ са имали кратък разговор за иранската ядрена програма

Свят Преди 5 часа

Техеран подчерта, че не става дума за официални преговори и не е обсъждана темата в детайли

Е-тата в храните: От „Чети Е-тикета“ до „Сигурност за Е-вропейските граждани“

Е-тата в храните: От „Чети Е-тикета“ до „Сигурност за Е-вропейските граждани“

Любопитно Преди 5 часа

<p>Олег Невзоров е на разпит в полицията във Варна</p>

Олег Невзоров в България - разпит, наблюдение и намеса на прокуратурата

България Преди 5 часа

Какво се знае за действията на МВР и прокуратурата

<p>След оставката Киър Стармър: Първи международни реакции от Брюксел и Москва (ОБЗОР)</p>

След оставката Киър Стармър: Първи международни реакции от Брюксел и Москва

Свят Преди 5 часа

Фон дер Лайен похвали ролята му за сигурността на Европа, а Кремъл не очаква промяна в отношенията

Златният час при инфаркт: Грешките в първата помощ, които могат да костват живот

Златният час при инфаркт: Грешките в първата помощ, които могат да костват живот

Любопитно Преди 6 часа

По време на инфаркт, съсирек блокира артерията, кръвоснабдяваща сърцето. Част от сърдечния мускул започва да умира. Съществува правило на „златния час“: най-ефективното лечение (разтваряне на съсирек или спешно стентиране) е възможно през първите няколко часа след инфаркта

Всичко от днес

От мрежата

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg

Кои са трите вида Пудели и кой е най-добрият избор за вас

dogsandcats.bg
1

Десетки посрещнаха слънцето на Бегликташ

sinoptik.bg
1

Лятото започва с жеги и градушки

sinoptik.bg

Дженифър Анистън с откровено признание за живота си: Не съжалявам за нищо

Edna.bg

Евгени Генчев - музикантът, който превърна чувствителността в своя сила

Edna.bg

Разкриха каква заплата ще взима новото попълнение на ЦСКА

Gong.bg

Черно море обяви раздяла с халф

Gong.bg

Откриха мъртъв мъж в района на Лъвов мост в София, има задържани

Nova.bg

Олег Невзоров: Не се чувствам виновен

Nova.bg