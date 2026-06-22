Олег Невзоров след разпита във Варна: Не съм бягал от България

Идва ли по-висок данък за второ жилище и защо младите не могат да си купят дом

Н е съм бягал от България и не се чувствам виновен за нищо, каза пред журналисти във Варна Олег Невзоров - собственик на украинската корпорация КУБ, свързана с комплекса в местността Баба Алино. Днес той бе на разпит в полицията в града, а процесуално-следствените действия са свързани с досъдебните производства, образувани заради случая „Баба Алино“.

Невзоров посочи, че няма как да отговаря подробно на въпроси, докато държавните и правоохранителните органи не приключат с проверката си. Той изрази надежда те да стигнат до истината и да се постигне справедливост. Невзоров увери, че компанията му разполага с документи по образуваните досъдебни производства, които вече са предоставени на органите. Не съм направил нищо незаконно, за да се притеснявам, че ще ме арестуват, бе неговата позиция.

Въпросът дали е свидетел по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев, той отказа да коментира, като уточни, че ще говори след приключването на проверката, по която се явява в полицията. Той не каза и защо е бил екстрадиран от България, а след това заповедта е отменена.

Олег Невзоров е на разпит в полицията във Варна

В Украйна не съм съден, с две висши образования съм, допълни Невзоров. Той увери, че не смята да бяга нито от Варна, нито от България. По думите му дейността на компанията му е напълно законна, като изтъкна, че само българските държавни институции и правоохранителни органи могат да кажат истината. Той допълни, че очаква всичко да се изясни с приключването на проверката, а междувременно корпорацията ще осигури адвокатска помощ на собствениците на жилища в комплекса в Баба Алино.

Невзоров бе категоричен, че никога не е бил пазен от политици, нито е давал пари.

Аз съм бизнесмен, а и не всички хора в Украйна воюват, има такива които работят, каза още собственикът на корпорация КУБ. Той допълни, че с колегите му помагат на хората в родината си с каквото могат още от началото на конфликта. Вторият ми дом е Варна, градът ми харесва изключително много, защото прилича на родната Одеса, а и има голям потенциал, каза още Невзоров.

Кой е Олег Невзоров?

Олег Невзоров е роден в Украйна. Завършил е право в Одеския национален университет „И. И. Мечников“ и икономика в Одеския национален икономически университет. Преди да се насочи към големите проекти, натрупва опит в реанимиране на недовършени сгради – дейност, която му носи популярност в Одеса. Известен е с това, че е осигурил жилища на стотици семейства в Украйна.

През годините оглавява строителна корпорация КУБ, която според официални данни на компанията е реализирала портфейл от над 3 милиона квадратни метра жилищна и търговска площ в Източна Европа и е ангажирала над 6000 специалисти.

След началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. Невзоров пренася значителна част от бизнес активността си в България. Сам той заявява, че от март 2022 г. Варна се превръща в негов „втори дом“. Чрез свързани дружества като „Форест Клуб Варна“ ООД, „КУБ – Дивелъпмънтс“ ООД и други, компанията му придобива имоти в района на Баба Алино. Според разследвания сделките са регистрирани официално в Агенцията по вписванията, но строителството е извършено без строителни разрешения и в нарушение на разпоредбите за горски фонд.