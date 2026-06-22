България

Мъж е намерен мъртъв в центъра на София, има задържани

Разследва се убийство

Обновена преди 16 минути / 22 юни 2026, 20:18
Мъж е намерен мъртъв в центъра на София, има задържани
Източник: БГНЕС

36-годишен мъж е намерен мъртъв в района на Лъвов мост в София. Трима души са задържани.

Разследва се убийство. 

Източник: NOVA

Това съобщава NOVA, позовавайки се на свои източници от СДВР.

Източник: NOVA

Образувано е досъдебно производство. 

Източник: NOVA

На място има и екипи на пожарната.

Според първоначални данни на БНТ жертвата и негов съсед от кв. "Христо Ботев" се скарали за 10 евро и трева. Така се стигнало до схватката, при която 36-годишният е бутнат от моста в реката.

Източник: NOVA

От Спешна помощ съобщиха, че сигналът е подаден в 18:00 часа. Свидетели са подали информация, че трима души хвърлят човек от моста. Медицинският екип е пристигнал на мястото за 4 минути, но само е констатирал смъртта на мъжа.

Близки на жертвата обаче твърдят, че двама души са го бутнали. По информация на NOVA спорът е бил заради 10 евро и миене на прозорци на коли, с което се е занимавал починалия.

Източник: NOVA
Източник: NOVA, БНТ    
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