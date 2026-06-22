Олег Невзоров в България - разпит, наблюдение и намеса на прокуратурата

О лег Невзоров е локализиран веднага при стъпването му в България, каза пред журналисти директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов. По думите му Невзоров е осигурен на компетентната прокуратура за последващи процесуално-следствени действия. Златанов отказа подробности кога и откъде Невзоров е влязал в България, посочвайки, че инфомацията е за нуждите на прокуратурата и на МВР.

Олег Невзоров е на разпит в полицията във Варна, не е задържан, каза на брифинг ст. комисар Цветан Пировски, директор на Областната дирекция на МВР – Варна. В момента текат процесуално-следствени действия – разпити, със собственика на украинската корпорация КУБ – Олег Невзоров, посочи Пировски.

По думите му, Невзоров е влязъл в България на 16 юни, полицията е имала информация за това от партньорски служби от съседни държави. Невзоров се е явил в полицията с готовността да съдейства по образуваните досъдебни производства, придружен от адвокат, каза още Пировски. Той посочи, че най-вероятно до края на деня ще приключат основните процесуално-следствени действия по случая.

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До предаването му на обвинението е бил под постоянно наблюдение на МВР.

След запитване на NOVA до Окръжната прокуратурата във Варна има ли повдигнати обвинения срещу Невзоров и бил ли е обявяван за издирване, оттам отказаха отговор.

По информация на БНТ на този етап Невзоров е разпитан като свидетел в Окръжната прокуратура във Варна по образуваните досъдебни производства във връзка с незаконното строителство в местността Баба Алино. БНТ пише, че спрямо Олег Невзоров няма издадена заповед за задържане от страна на прокуратурата, която е единственият орган, който може да направи това.

В началото на юни министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев каза, че движението на собственика на украинската корпорация КУБ Олег Невзоров е проследено, а съответната информация е предоставена на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Главен Комисар Антон Златанов участва в откриването на информационна капания „Направи промяната“, организирана от Главна дирекция „Гранична полиция“, Националната агенция за борба с престъпността на Обединеното кралство (NCA) и Британското посолство в София.

По-рано днес основателят на Корпорация „КУБ“, Олег Невзоров, проведе среща със собственици на имоти в комплекс „Баба Алино“, където бяха обсъдени последните административни действия, предприети от кмета на Варна, Благомир Коцев. Компанията категорично отрича твърденията за действия извън правната рамка и заявява, че ще обжалва всички издадени заповеди по съдебен ред.

Срещата, състояла се на 22 юни, е била насочена към осигуряване на пълна прозрачност и предоставяне на изчерпателни отговори на всички въпроси, поставени от инвеститорите. Според съобщение от компанията, личното присъствие на г-н Невзоров подчертава ангажимента на „КУБ“ към всеки свой клиент и партньор.

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„Заставаме зад всеки инвеститор и ще използваме всички предвидени в закона средства, за да защитим техните вложения и бъдещето на комплекса“, заявиха от инвеститора.

Корпорация „КУБ“ и „Форест Клуб“ ще окажат пълна правна подкрепа на собствениците. Компанията твърди, че разполага с цялата необходима документация, разрешителни и съгласувания, доказващи законосъобразността на дейностите си, базирани на официални документи от държавни и общински институции. „Всички твърдения, че сме действали извън правната рамка, са неверни и ще бъдат опровергани пред съда“, категорични са от „КУБ“.

Случаят „Баба Алино“ е определен от компанията като показателен за злоупотреба с административен ресурс. От „КУБ“ подчертават, че върховенството на закона и защитата на частната собственост са фундаментални ценности. „Оставяме политическите спекулации настрана и се фокусираме върху фактите и правото. Нашето задължение е да защитим всеки, който ни е доверил своите средства и мечти“, допълват от дружеството.