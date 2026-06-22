България

След палежа пред посолството: Сачева алармира Съвета на Европа за атаки срещу българи в РСМ

Според председателя на ПГ на ГЕРБ-СДС инцидентите срещу български институции и граждани в Северна Македония очертават тревожна тенденция, която изисква международно внимание

Василена Василева Василена Василева

22 юни 2026, 13:44
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П арламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) е била сезирана за поредица от нападения срещу български институции, организации и граждани в Република Северна Македония. Това става ясно от писмо на председателя на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева до председателя на ПАСЕ Пабло Испан и членовете на групата на Европейската народна партия в асамблеята.

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Писмото е изпратено преди началото на лятната сесия на ПАСЕ, която се провежда от 22 до 26 юни в Страсбург.

В него Сачева посочва, че палежът на два автомобила на българската дипломатическа мисия в Скопие не може да бъде разглеждан като изолиран инцидент.

„Случилото се е част от по-широка и тревожна поредица от нападения срещу български институции, организации и граждани в Република Северна Македония през последните години“, отбелязва тя.

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Поредица от инциденти

В писмото си Сачева припомня няколко случая, предизвикали напрежение в отношенията между София и Скопие. Сред тях са нападението срещу Българския културен център в Скопие през 2023 г., вандалският акт срещу българското посолство през януари 2026 г., палежът на Културния клуб „Иван Михайлов“ в Битоля, както и тежкото нападение над Християн Пендиков – секретар на Културния клуб „Цар Борис III“ в Охрид.

Според нея тези случаи очертават устойчива тенденция на враждебност към българската общност и българските институции в страната.

Сачева свързва ситуацията с негативната реторика срещу България и българите, която според нея присъства в част от обществения и политическия дебат в Северна Македония. Тя изразява тревога и от недостатъчната реакция срещу проявите на реч на омразата, както и от липсата на ефективни мерки за възпиране на извършителите на подобни деяния.

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Призив за реакция от Съвета на Европа

В писмото се подчертава, че Съветът на Европа следва да обърне сериозно внимание на проблема.

„Нито една държава членка не бива да допуска климат, в който нападения срещу дипломатически мисии, културни институции или граждани заради тяхната национална идентичност се превръщат в нещо нормално“, посочва Сачева.

Тя изразява очакване властите в Република Северна Македония да предприемат необходимите действия за предотвратяване на подобни инциденти, да гарантират сигурността на българското посолство в Скопие и да работят за преодоляване на причините, които водят до подобни прояви.

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Какво се случи пред българското посолство

На 15 юни мъж заля със запалителна течност и подпали служебен автомобил „Сузуки Витара“, собственост на българската дипломатическа мисия в Скопие. Огънят впоследствие се разпространил и върху втори автомобил на посолството, паркиран в непосредствена близост.

Инцидентът е станал пред сградата на дипломатическото представителство, където има постоянно полицейско присъствие. По информация на БГНЕС по време на палежа не е последвала незабавна реакция от дежурните служители на македонското вътрешно министерство.

Случаят предизвика остра реакция от българските власти и отново постави на дневен ред въпроса за сигурността на българските институции и правата на хората с българско самосъзнание в Република Северна Македония – тема, която остава сред ключовите в отношенията между двете държави и в контекста на европейската интеграция на Скопие.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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