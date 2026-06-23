Рязко влошаване на времето във вторник: Очакват ни бури и градушки

В ремето в България се разделя на две – докато Източна България и Черноморието ще се радват на истинско лятно слънце и температури до 33°, над западната половина от страната и планините се очаква мощен тил от купесто-дъждовна облачност. Синоптиците предупреждават за интензивни локални порои, гръмотевични бури и висок риск от градушки, които в Северозапада ще започнат още от сутрешните часове във вторник, а в сряда ще обхванат и нови райони.

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Северозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи придружени с гръмотевици. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, ще се понижи и ще доближи средната стойност.

Във вторник ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната, а над северозападните райони – от сутринта ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб, в Западна България от запад-северозапад, а в Източна - предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, в София – около 29°.

Прогнозни температури на НИМХ за вторник, 23 юни Източник: НИМХ

Над планините в Източна България ще бъде предимно слънчево. Над масивите в западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен, предимно северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 15°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб, след обяд до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е между 21° и 23°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 5 ч. и 49 мин. и залязва в 21 ч. и 8 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 19 мин. Луната в София залязва в 1 ч. и 34 мин. и изгрява в 15 ч. и 14 мин. Фаза на Луната: един ден след първа четвърт.

В сряда над западната половина от страната, по-късно и над североизточните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Над Югоизточна България ще преобладава слънчево време. Ще духа предимно слаб вятър от северната четвърт. Ще проникне малко по-хладен въздух и максималните температури ще бъдат между 25° и 30°.

В четвъртък преди обяд ще бъде слънчево, а около и след обяд ще се развива купеста облачност и на места ще има краткотрайни валежи, възможни са гръмотевици. В западната половина от страната вятърът ще е слаб, предимно от изток-югоизток, в източната ще е слаб до умерен, от североизток. Дневните температури слабо ще се повишат.