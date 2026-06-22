Челен сблъсък край Свищов прати шофьор в болница и затвори пътя за Вардим

Ч елен удар между два леки автомобила затвори временно пътя между Свищов и свищовското село Вардим, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Произшествието е станало около 19:30 ч. Пострадал е единият шофьор, който е откаран в Свищовската болница. Другият водач е изпробван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна. Предстои да му бъде взета проба за наркотични вещества.

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На местопроизшествието се извършва оглед, а причините са в процес на изясняване. Започнато е досъдебно производство.

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Автомобилите временно се пренасочват по обходен маршрут.

Припомняме, че на 17 юни катастрофа между три автомобила временно затрудни движението по пътя Велико Търново – Русе, а на 7 юни заради катастрофа в района на разклона за Лясковец временно беше затворен за движение главен път София-Варна.