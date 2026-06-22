Къде няма да има вода в София

"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, предава DarikNews.bg .

На 23 юни - вторник във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности в кв. „Курило“, Нови Искър се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 17:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Розова долина“от ул. „Беласица“ до ул. „Искърско дефиле“, ул. „Бреза“ от ул. „Розова долина“ до ул. „Момина сълза“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на ул. „Беласица“ на кръстовището с ул. „Розова долина“.

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Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.