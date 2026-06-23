Невероятните изобретения, които работят вече над 180 години без прекъсване

Д ве уникални механични системи продължават да функционират без човешка намеса или подмяна на батерии, превръщайки се в едни от най-дълготрайните научни любопитства в историята, според Uncle John’s Lore.

Часовникът „Бевърли“ - механизъм, захранван от атмосферата

Механичният часовник, създаден през 1864 г. от шотландския математик и астроном Артър Бевърли за изложба в Нова Зеландия, никога не е бил навиван ръчно след първоначалното си пускане. В момента той се съхранява в катедрата по физика на Университета на Отаго в Дънидин.

За разлика от традиционните часовници с тежести, които трябва периодично да се навиват с ключ, изобретението на Бевърли се „самонавива“. Тайната се крие в затворена кутия, съдържаща около един кубичен фут въздух, свързана с подвижна мембрана.

Когато температурата в помещението се променя през деня дори с около 6°F (приблизително 3,3°C), въздухът в кутията се разширява или свива. Това минимално движение на мембраната е достатъчно да повдигне вътрешната тежест и така часовникът продължава да работи още един ден.

Механизмът е спирал само няколко пъти:

при техническа поддръжка, почистване от прах или в редки дни, когато температурните колебания не са достигали необходимия праг.

Електрическият звънец от Оксфорд - батерия, която не се изтощава от 1840 г.

Друго изключително устройство се намира в Университета на Оксфорд в Англия. Това е електрически звънец, закупен през 1840 г. от професора по физика Робърт Уокър, който звъни непрекъснато вече повече от 180 години.

Според изчисления на учените, през това време малка метална топка (клапер), окачена на копринена нишка, е ударила двата месингови звънеца около 10 милиарда пъти.

Принципът на работа се основава на електростатично привличане и отблъскване:

топчето докосва първия звънец, зарежда се и се отблъсква към втория; при допир до втория звънец то променя заряда си и се връща обратно към първия.

Тъй като процесът изисква изключително малко количество енергия, сухите батерии (електрохимични клетки), оформени като свещници, все още не са изтощени.

Най-любопитният факт е, че никой в света не знае със сигурност от какво точно са направени тези батерии. Устройството е поставено под запечатан стъклен капак, така че движението на топчето може да се наблюдава, но звукът не се чува.