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Непоклатимият Лари: Котаракът на „Даунинг стрийт“ ще посрещне седми британски премиер

Може би именно той трябва да бъде пазителят на „Даунинг стрийт“ 10

22 юни 2026, 19:55
Непоклатимият Лари: Котаракът на „Даунинг стрийт“ ще посрещне седми британски премиер
Източник: Getty Images

А ко се погледне назад към последното десетилетие, трудно е да не се запитаме дали Лари Котаракът не е най-стабилното присъствие в британската политика.

Може би именно той трябва да бъде пазителят на „Даунинг стрийт“ 10.

От референдума за Брекзит преди десет години британските министър-председатели се сменят със забележителна скорост. През по-голямата част от това време ключовете на властта се предаваха от един консерватор на друг, преди през 2024 г. най-накрая да преминат към Лейбъристката партия.

Един обитател обаче винаги е оставал на мястото си.

Лари Котаракът, главният мишелов на „Даунинг стрийт“, живее в резиденцията от 2011 г. Той е надживял шестима министър-председатели, безброй съветници, множество политически скандали и един национален акт на политическо „преоткриване“.

„Ако това продължава така“, гласи публикация в неговия прочут, шеговит профил в социалните мрежи, „ще спра да си правя труда да научавам имената им.“

Поглеждайки назад, трудно е да не се запитаме дали именно котаракът не е най-стабилизиращото присъствие в британската политика. Ето как се сменяха британските премиери от 2016 г. насам, как се задържаха на власт:

Колко британски премиери се смениха през последните десет години?

  • Дейвид Камерън, 24 юни 2016

В навечерието на референдума за Брекзит премиерът консерватор Дейвид Камерън подаде оставка. Той реши да организира гласуването, въпреки че се застъпваше страната на остане член на ЕС. С този свой ход той сложи край на един относително стабилен период. Камерън бе избран за премиер през май 2010 г.

  • Тереза Мей, 24 май 2019 г. 

След като британските депутати три пъти отхвърлиха договореното споразумение на Великобритания с ЕС Тереза Мей обяви оставката си, която влезе в сила на 7 юни. Тя изрази "огромното си съжаление", че не е успяла да осъществи на практика Брекзит.

  • Борис Джонсън, 7 юли 2022 г.

Отслабен след поредица от скандали, в това число и "Партигейт" – скандал с частни партита, организирани по време на пандемията от Ковид-19, ексцентричният Борис Джонсън бе принуден да се оттегли след вълна от оставки в правителството му.

  • Лиз Тръс, 20 октомври 2022 г.

След голям натиск Лис Тръс бе принудена да подаде оставка само 49 дни след встъпването си в длъжност. Това е рекордно кратък мандат за британски министър-председател. Консерваторката предизвика политическа и финансова криза с радикалната си програма за икономиката, която предвиждаше значителни данъчни облекчения, които не бяха покрити от държавния бюджет.

  • Риши Сунак, 5 юли 2024 г.

Риши Сунак напусна "Даунинг Стрийт" след историческия провал на Консервативната партия по време на парламентарните избори, които сложиха край на нейното 14-годишно управление. Бившият банкер възстанови относителна стабилност в страната след хаоса, предизвикан от предшествениците му, но не успя да убеди избирателите, които побързаха да дадат шанс на лейбъристите.

  • Киър Стармър, 22 юни 2026 г. 

След като беше политически отслабен през последните няколко месеца лейбъристът Киър Стармър обяви оставката си с афектиран тон в гласа си по-малко от две години, след като пристигна в "Даунинг Стрийт", с което се отбеляза завръщането на лейбъристите във властта. Изборът на неговия съперник и съпартиец Анди Бърнам за депутат в Камарата на общините го постави в невъзможна позиция.

Припомняме, че по-рано днес Стармър обяви, че подава оставка като министър-председател по-малко от две години след идването си на власт.

В изявление пред канцеларията на премиера на „Даунинг стрийт“ 10 Стармър каза, че партията му е поставила въпроса дали той е „най-подходящият човек да ни поведе към следващите парламентарни избори“. „Чух отговора на парламентарната си група на този въпрос и приемам този отговор с достойнство.“

Стармър заяви, че се оттегля като лидер на управляващата Лейбъристка партия, но ще продължи да заема поста министър-председател, докато бъде избран нов лидер на политическата формация.

Защитавайки постигнатото от правителството си, той обеща да окаже на своя наследник „пълната си и недвусмислена подкрепа, знаейки, че той ще наследи една много по-силна и по-справедлива Великобритания от онази“, която Стармър е наследил преди две години.

С треперещ глас той добави: „Когато напусна най-важния пост в страната, ще отделям повече време на най-важната работа – да бъда възможно най-добрият съпруг за прекрасната си съпруга Вик, която беше моя опора и в добри, и в лоши времена, и да бъда възможно най-добрият баща за прекрасните си деца, които са моята гордост и радост“.

Емоционалното изявление на Стармър последва уикенд, през който той обмисляше бъдещето си със семейството си в Чекърс, извънградската резиденция на премиера.

  • Лари отново остава на „Даунинг стрийт“ - любимият котарак на Великобритания ще посрещне седми премиер

Лари пристига на „Даунинг стрийт“ през 2011 г., след като бе забелязан плъх в района на резиденцията. Официално той е „главен мишелов на кабинета“. Неофициално - най-постоянният обитател на „Даунинг стрийт“ 10.

Той е преживял Брекзит, Partygate, пандемията и шестима премиери. Дори е прогонвал лисица. Малко политически биографии могат да се сравнят с това.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Източник: washingtonpost    
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