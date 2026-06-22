Непоклатимият Лари: Котаракът на „Даунинг стрийт“ ще посрещне седми британски премиер

А ко се погледне назад към последното десетилетие, трудно е да не се запитаме дали Лари Котаракът не е най-стабилното присъствие в британската политика.

Може би именно той трябва да бъде пазителят на „Даунинг стрийт“ 10.

"I have accepted Keir Starmer's resignation as my chief servant and have invited Andy Burnham to lay out details for how many meals a day he'll give me" pic.twitter.com/7Ix95PMsN7 — Larry the Cat (@Number10cat) June 22, 2026

От референдума за Брекзит преди десет години британските министър-председатели се сменят със забележителна скорост. През по-голямата част от това време ключовете на властта се предаваха от един консерватор на друг, преди през 2024 г. най-накрая да преминат към Лейбъристката партия.

Един обитател обаче винаги е оставал на мястото си.

#Larry the Cat, the famous Chief Mouser of 10 Downing Street, has become a symbol of stability in British politics after surviving six prime ministers, including #KeirStarmer.



Read here :https://t.co/3pr68mvIn4 #DNAUpdates | #LarrytheCat | #UK | pic.twitter.com/XqppODm1hq — DNA (@dna) June 22, 2026

Лари Котаракът, главният мишелов на „Даунинг стрийт“, живее в резиденцията от 2011 г. Той е надживял шестима министър-председатели, безброй съветници, множество политически скандали и един национален акт на политическо „преоткриване“.

„Ако това продължава така“, гласи публикация в неговия прочут, шеговит профил в социалните мрежи, „ще спра да си правя труда да научавам имената им.“

Поглеждайки назад, трудно е да не се запитаме дали именно котаракът не е най-стабилизиращото присъствие в британската политика. Ето как се сменяха британските премиери от 2016 г. насам, как се задържаха на власт:

Колко британски премиери се смениха през последните десет години?

Дейвид Камерън, 24 юни 2016

В навечерието на референдума за Брекзит премиерът консерватор Дейвид Камерън подаде оставка. Той реши да организира гласуването, въпреки че се застъпваше страната на остане член на ЕС. С този свой ход той сложи край на един относително стабилен период. Камерън бе избран за премиер през май 2010 г.

Тереза Мей, 24 май 2019 г.

След като британските депутати три пъти отхвърлиха договореното споразумение на Великобритания с ЕС Тереза Мей обяви оставката си, която влезе в сила на 7 юни. Тя изрази "огромното си съжаление", че не е успяла да осъществи на практика Брекзит.

Борис Джонсън, 7 юли 2022 г.

Отслабен след поредица от скандали, в това число и "Партигейт" – скандал с частни партита, организирани по време на пандемията от Ковид-19, ексцентричният Борис Джонсън бе принуден да се оттегли след вълна от оставки в правителството му.

Лиз Тръс, 20 октомври 2022 г.

След голям натиск Лис Тръс бе принудена да подаде оставка само 49 дни след встъпването си в длъжност. Това е рекордно кратък мандат за британски министър-председател. Консерваторката предизвика политическа и финансова криза с радикалната си програма за икономиката, която предвиждаше значителни данъчни облекчения, които не бяха покрити от държавния бюджет.

Риши Сунак, 5 юли 2024 г.

Риши Сунак напусна "Даунинг Стрийт" след историческия провал на Консервативната партия по време на парламентарните избори, които сложиха край на нейното 14-годишно управление. Бившият банкер възстанови относителна стабилност в страната след хаоса, предизвикан от предшествениците му, но не успя да убеди избирателите, които побързаха да дадат шанс на лейбъристите.

Киър Стармър, 22 юни 2026 г.

След като беше политически отслабен през последните няколко месеца лейбъристът Киър Стармър обяви оставката си с афектиран тон в гласа си по-малко от две години, след като пристигна в "Даунинг Стрийт", с което се отбеляза завръщането на лейбъристите във властта. Изборът на неговия съперник и съпартиец Анди Бърнам за депутат в Камарата на общините го постави в невъзможна позиция.

Припомняме, че по-рано днес Стармър обяви, че подава оставка като министър-председател по-малко от две години след идването си на власт.

В изявление пред канцеларията на премиера на „Даунинг стрийт“ 10 Стармър каза, че партията му е поставила въпроса дали той е „най-подходящият човек да ни поведе към следващите парламентарни избори“. „Чух отговора на парламентарната си група на този въпрос и приемам този отговор с достойнство.“

Стармър заяви, че се оттегля като лидер на управляващата Лейбъристка партия, но ще продължи да заема поста министър-председател, докато бъде избран нов лидер на политическата формация.

Защитавайки постигнатото от правителството си, той обеща да окаже на своя наследник „пълната си и недвусмислена подкрепа, знаейки, че той ще наследи една много по-силна и по-справедлива Великобритания от онази“, която Стармър е наследил преди две години.

С треперещ глас той добави: „Когато напусна най-важния пост в страната, ще отделям повече време на най-важната работа – да бъда възможно най-добрият съпруг за прекрасната си съпруга Вик, която беше моя опора и в добри, и в лоши времена, и да бъда възможно най-добрият баща за прекрасните си деца, които са моята гордост и радост“.

Емоционалното изявление на Стармър последва уикенд, през който той обмисляше бъдещето си със семейството си в Чекърс, извънградската резиденция на премиера.

Sir Keir Starmer says he will resign as prime minister as he makes a statement in Downing Street, setting out a timetable for his departure and a Labour leadership contest.



Latest: https://t.co/ezbhdclVnc pic.twitter.com/1s7ZE9Q0J6 — Sky News (@SkyNews) June 22, 2026

Лари отново остава на „Даунинг стрийт“ - любимият котарак на Великобритания ще посрещне седми премиер

Лари пристига на „Даунинг стрийт“ през 2011 г., след като бе забелязан плъх в района на резиденцията. Официално той е „главен мишелов на кабинета“. Неофициално - най-постоянният обитател на „Даунинг стрийт“ 10.

Той е преживял Брекзит, Partygate, пандемията и шестима премиери. Дори е прогонвал лисица. Малко политически биографии могат да се сравнят с това.