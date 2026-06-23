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Ледени бани: Как студът променя клетките и здравето ни

Подробности за ледените бани и как влияят на здравето ни може да прочетете в следващите редове

23 юни 2026, 06:46
Ледени бани: Как студът променя клетките и здравето ни
Източник: iStock

М одерната ледена баня - или, както е известно официално, „потапяне в студена вода“ - действително променя начина, по който функционират клетките ви, пише Newsweek.

Това е заключението на изследователи от Университета в Отава, Канада, които установяват, че едноседмични ледени бани са свързани с подобряване на клетъчната толерантност към студа.

„Бяхме изумени, когато видяхме колко бързо се адаптира организмът. Излагането на студ може да помогне за предотвратяване на заболявания и потенциално дори да забави стареенето на клетъчно ниво. Това е като настройка на микроскопичните машини на тялото ви“, казва авторът на статията и физиолог Кели Кинг в изявление.“

В своето проучване Кинг и колегите му набират 10 здрави млади мъже и ги подлагат на потапяне в студена вода с температура 13 градуса по Целзий за един час всеки ден в продължение на седем дни.

Изследователите вземат кръвни проби от участниците преди и след ледените бани на първия, четвъртия и седмия ден, за да оценят клетъчните реакции на участниците към периода на студена аклиматизация.

„Нашите открития показват, че многократното излагане на студ значително подобрява автофагичната функция - критичен механизъм за клетъчна защита“, казва съавторът на статията и професор физиолог Глен Кени в изявление.

Автофагията - от гръцки „самоизяждане“ - е процес, при който клетките разграждат и след това рециклират ненужните си части.

Кени добави: „Това подобрение позволява на клетките да се справят по-добре със стреса и може да има важни последици за здравето и дълголетието“.

Изследователите установиха, че първоначално излагането на ледени вани е довело до нарушаване на автофагията, но това не само се е стабилизирало в течение на седмицата, но при повторно излагане на студ автофагичната активност се е увеличила, а сигналите за отстраняване на увредените клетки са намалели.

„В края на аклиматизацията забелязахме значително подобрение в клетъчната студоустойчивост на участниците. Това предполага, че студовата аклиматизация може да помогне на организма да се справи ефективно с екстремните условия на околната среда“, казва Кинг.

Всъщност, твърдят изследователите, подобрената автофагична активност може да удължи клетъчното дълголетие и да помогне за предотвратяване на появата на различни заболявания.

Тъй като терапиите с потапяне в студ стават все по-разпространени, разбирането на въздействието на подобни практики върху клетъчните механизми е от жизненоважно значение, казва екипът.

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„Тази работа подчертава значението на протоколите за аклиматизация за подобряване на човешкото здраве, особено в условия, в които хората са изложени на екстремни температури“, казва Кени.

Ограничение на проучването е, че то е проведено само с млади мъже - необходими са допълнителни изследвания, за да се определи до каква степен констатациите се отнасят за други демографски групи.

Източник: Newsweek    
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