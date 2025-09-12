България

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

Делото има редица пороци, коментира защитата

Обновена преди 1 час / 12 септември 2025, 06:59
Протест на

Протест на "Правосъдие за всеки", искат освобождаване на кмета на Варна Благомир Коцев
Шест нови отсечки за измерване на средна скорост

Шест нови отсечки за измерване на средна скорост

"Получих два удара" - какво е казал при първия си разпит полицейският шеф Николай Кожухаров за боя
Проф. Тодор Кантарджиев: Бременните трябва да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви

Проф. Тодор Кантарджиев: Бременните трябва да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
Мечи нападения край Севлиево: Властите отчитат 0 мечки, горските броят 170

Мечи нападения край Севлиево: Властите отчитат 0 мечки, горските броят 170
Внесоха петия вот на недоверие към правителството

Внесоха петия вот на недоверие към правителството
Потресаващи разкази: Как педофили „ловят“ деца в България

Потресаващи разкази: Как педофили „ловят“ деца в България
Полша, Литва и Латвия са повишена готовност - започнаха съвместни учения

Полша, Литва и Латвия са повишена готовност - започнаха съвместни учения "Запад 2025" между Русия и Беларус

А пелативният съд във Велико Търново пусна под домашен арест Жулиен Кязъмов, Кирил Гочев и Виктор Иванов. Тримата ще бъдат с електронни гривни. Младежите бяха задържани за побоя над директора на полицията в Русе, съобщи NOVA.

След близо 13 часа заседание последния обвиняем, Станислав, който е на 15 години, беше пуснат с най-леката мярка - надзор от Детска педагогическа стая. По искане на защитата и на неговите родители заседанието по последната мярка бе публично, предава БНР. Решението на апелативния съд е окончателно.

Делото има редица пороци, коментира бившият председател на Софийския районен съд и настоящ адвокат Методи Лалов, който защитава непълнолетното момче.

"Всъщност е задържан Станислав, който няма качеството на обвиняем. Недопустимо е да се вземе мярка за неотклонение спрямо лице, което не е обвиняем. Два пъти е привлечен Жулиен като обвиняем с противоречива правна квалификация. Станала е каша. Прокуратурата не предоставя видеозаписите, въз онова на които са изготвени експертизи и с които уж обосновава своето обвинение. Прокуратурата злоупотребява. Ще пусна сигнал за длъжностно престъпление, хора, които крият доказателства", коментира Лалов.

Разглеждането на мерките за неотклонение на четиримата обвиняеми се проточи, защото прокуратурата представи нови доказателства. Някои от тях са следствена тайна, а сред тях са и показанията на старши комисар Николай Кожухаров. Той е дал своите показания на 10 септември, което предполага, че е в по-добро здравословно състояние.

 "Считам, че  едни млади хора не би следвало да бъдат в ареста за толкова дълго време. Те са написали и са признали по-голямата част от обстоятелствата. Станало е недоразумение и твърде късно са разбрали, че това е главният комисар", посочи адвокатът на Кирил Гочев.

При засилени мерки за сигурност в Апелативния съд във Велико Търново започнаха съдебните заседания по мерките на четиримата младежи, обвинени за нападението над директора на Областната дирекция на МВР в Русе на 4 септември ст. комисар Николай Кожухаров.

"Получих два удара" - какво е казал при първия си разпит полицейският шеф Николай Кожухаров за боя

18-годишният Жулиен Кязъмов се яви лично в съдебната зала и поиска от съдебния състав с председател съдия Корнелия Колева справедливост и по-лека мярка за неотклонение. 

По искане на прокуратурата към досъдебното производство днес бяха приобщени протоколът с разпита на пострадалия полицейски директор Никой Кожухаров, направен на 10 септември, както и показанията на единия от четиримата обвиняеми Виктор Иванов.

Представена беше 74 листа видеотехническа експертиза и диск с видеозаписи.

Прокуратурата действа пасивно и няма никакви основания за потвърждаване на мярката "задържане под стража", заяви Станислав Иванов, адвокат на 18-годишния Жулиен Кязъмов преди решението за мярката му за неотклонение, цитиран от БНР.

"Жулиен не е участвал в побоя над Кожухаров. Разпитани са 8 полицейски служители, които обслужват версията на пострадалите. Днес в съдебно заседание дори Кожухаров каза, че е получил два удара и до него е било друго лице, не е бил Жулиен. Това казва и съпроцесникът му. По-важно е да попитате прокуратурата има ли бодикамери и къде са записите, ако има. В делото няма. Аз не видях докладни. На всеки екип трябва да има докладна - какво е заварил, какво се е случило и как е обслужено местопроизшествието", обясни адвокат Иванов.

Според апелативните прокурори Димитър Лещаков и Цветан Маринов, при съпоставката на разбора на видеокадрите със свидетелски показания, 18-годишният Жулиен е едно от лицата, нанесли побой над полицейския директор, а извършените действия са арогантни. Това, че младежът е студент първи курс в специалността "Противодействие на престъпността" и е с чисто съдебно минало не са предпоставка за промяна на мярката му в по-лека, както поиска защитата, заявиха прокурорите.

Източник: БНР/NOVA/Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова    
русе полицейски шеф побой задържани съд арест младежи
Последвайте ни

По темата

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

Подробности за задържания за убийството на Чарли Кърк

Подробности за задържания за убийството на Чарли Кърк

Марго Роби заблестя в ослепителна

Марго Роби заблестя в ослепителна "гола" рокля в Лондон

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

НАП подхваща 7000 амбулантни търговци за укрити доходи

НАП подхваща 7000 амбулантни търговци за укрити доходи

pariteni.bg
Защо хидратацията е важна за котките?

Защо хидратацията е важна за котките?

dogsandcats.bg
<p>12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа</p>
Ексклузивно

12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа

Преди 17 часа
<p>Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък</p>
Ексклузивно

Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък

Преди 18 часа
<p>Страшни наводнения в Токио, спряха въздушния и железопътния трафик</p>
Ексклузивно

Страшни наводнения в Токио, спряха въздушния и железопътния трафик

Преди 17 часа
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 5 дни

Виц на деня

– Скъпи, какво е романтиката за теб? – Когато ти казвам, че си права, без дори да знам за какво става дума.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Украйна удари руско пристанище в Балтийско море

Украйна удари руско пристанище в Балтийско море

Свят Преди 1 час

През пристанището ежегодно преминават около 60 млн. тона петрол

САЩ спряха стратегическия диалог с Косово

САЩ спряха стратегическия диалог с Косово

Свят Преди 1 час

Посолството на САЩ в Косово обяви, че действията на правителството „повишават напрежението“

Израел отхвърли декларацията на ООН

Израел отхвърли декларацията на ООН

Свят Преди 3 часа

Марморщайн: Общото събрание е политически цирк

Пороен дъжд с градушка наводни улиците в Рудозем

Пороен дъжд с градушка наводни улиците в Рудозем

България Преди 6 часа

В община Рудозем дъжд не е падал повече от месец и половина

Снимката е илюстративна

Мъж обезглави управител на мотел с мачете след спор за пералня

Свят Преди 7 часа

Жертвата помолила обвиняемия да не използва уреда, защото бил повреден, показват съдебни документи

<p>Какво пише в завещанието на Армани</p>

Какво пише в завещанието на Джорджо Армани

Любопитно Преди 7 часа

Модният дизайнер, който почина миналата седмица на 91-годишна възраст, е посочил в завещанието си, че желае наследниците му да продадат 15% дял от бизнеса в рамките на 18 месеца

Акция на полицията в София, задържани, кокаин, оръжия

Акция на полицията в София, задържани, кокаин, оръжия

България Преди 8 часа

Стойността на кокаина е между 20000 и 30000 лв.

Символиката на дрехите, които Хари облече за изненадващото си посещение в Украйна

Символиката на дрехите, които Хари облече за изненадващото си посещение в Украйна

Свят Преди 8 часа

Херцогът на Съсекс пристигна инкогнито в Киев, за да представи инициативи за рехабилитация на ранени войници и да се срещне с ветерани и правителството

Пастрокът на детето от Пловдив призна за насилието

Пастрокът на детето от Пловдив призна за насилието

България Преди 8 часа

Подсъдимият признава изцяло автентичността на всички клипове с насилие

Новият сайт на Bulgaria Wants You събира българите по света на едно място

Новият сайт на Bulgaria Wants You събира българите по света на едно място

Любопитно Преди 8 часа

Организацията преобръща начина, по който се срещат компании и кандидати за работа

Столична община осъди УМБАЛ „Света Екатерина за опасните отпадъци

Столична община осъди УМБАЛ „Света Екатерина за опасните отпадъци

България Преди 8 часа

Открити са осем жълти чувала, съдържащи смесени битови и опасни болнични отпадъци

Елизабет Хърли зашемети в блестящ тоалет редом до Били Рей Сайръс

Елизабет Хърли зашемети в блестящ тоалет редом до Били Рей Сайръс

Любопитно Преди 8 часа

Хърли се появи на червения килим заедно със своя 23-годишен син Деймиън Хърли и приятеля си, 64-годишния Били Рей Сайръс

ЕС с остра реакция действията на Русия в Полша

ЕС с остра реакция действията на Русия в Полша

Свят Преди 9 часа

Няколко европейски държави също извикаха в последните часове руските посланници

ЕС удължава санкциите срещу руски официални лица във връзка с Украйна

ЕС удължава санкциите срещу руски официални лица във връзка с Украйна

Свят Преди 10 часа

Сред тях е и президентът на Русия Владимир Путин

Разследването в Слънчев бряг: Тежко АТВ, пет камери и следи от наркотици

Разследването в Слънчев бряг: Тежко АТВ, пет камери и следи от наркотици

Любопитно Преди 10 часа

„Машината е като снаряд. Ако не се съобразиш със законите на физиката – резултатът е трагичен“, казва шефът на Националното следствие Мариян Маринов

Пиян мъж заплаши с пистолет шофьори на линейки в Бургас

Пиян мъж заплаши с пистолет шофьори на линейки в Бургас

България Преди 10 часа

Нападателят слязъл от лек автомобил и без никакъв повод започнал да oтправя нецензурни думи към тях

Всичко от днес

От мрежата

10 любопитни неща, които може би не знаете за малките Папийони

dogsandcats.bg

5 любопитни факта за Южноафриканския бурбул

dogsandcats.bg
1

Прохладно за първия учебен ден

sinoptik.bg
1

Кражба на 20 бебета костенурки

sinoptik.bg

„Тайната среща“ на принц Хари с Кейт Мидълтън: Кошмарът на Меган се сбъдва?

Edna.bg

Раздялата на годината: Нина Добрев развали годежа си - ето какво знаем!

Edna.bg

Николай Киров подаде оставка след поредната загуба

Gong.bg

Бесни фенове на Ботев нахлуха - Оставка огласи "Колежа"

Gong.bg

Побоят над полицейския шеф в Русе: Трима от обвиняемите под домашен арест, четвъртият - под наблюдение на педагогически инспектор

Nova.bg

МОН публикува моделите на НВО за новата учебна година

Nova.bg