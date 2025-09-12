Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

Проф. Тодор Кантарджиев: Бременните трябва да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви

"Получих два удара" - какво е казал при първия си разпит полицейският шеф Николай Кожухаров за боя

А пелативният съд във Велико Търново пусна под домашен арест Жулиен Кязъмов, Кирил Гочев и Виктор Иванов. Тримата ще бъдат с електронни гривни. Младежите бяха задържани за побоя над директора на полицията в Русе, съобщи NOVA .

След близо 13 часа заседание последния обвиняем, Станислав, който е на 15 години, беше пуснат с най-леката мярка - надзор от Детска педагогическа стая. По искане на защитата и на неговите родители заседанието по последната мярка бе публично, предава БНР. Решението на апелативния съд е окончателно.

Делото има редица пороци, коментира бившият председател на Софийския районен съд и настоящ адвокат Методи Лалов, който защитава непълнолетното момче.

"Всъщност е задържан Станислав, който няма качеството на обвиняем. Недопустимо е да се вземе мярка за неотклонение спрямо лице, което не е обвиняем. Два пъти е привлечен Жулиен като обвиняем с противоречива правна квалификация. Станала е каша. Прокуратурата не предоставя видеозаписите, въз онова на които са изготвени експертизи и с които уж обосновава своето обвинение. Прокуратурата злоупотребява. Ще пусна сигнал за длъжностно престъпление, хора, които крият доказателства", коментира Лалов.

Разглеждането на мерките за неотклонение на четиримата обвиняеми се проточи, защото прокуратурата представи нови доказателства. Някои от тях са следствена тайна, а сред тях са и показанията на старши комисар Николай Кожухаров. Той е дал своите показания на 10 септември, което предполага, че е в по-добро здравословно състояние.

"Считам, че едни млади хора не би следвало да бъдат в ареста за толкова дълго време. Те са написали и са признали по-голямата част от обстоятелствата. Станало е недоразумение и твърде късно са разбрали, че това е главният комисар", посочи адвокатът на Кирил Гочев.

При засилени мерки за сигурност в Апелативния съд във Велико Търново започнаха съдебните заседания по мерките на четиримата младежи, обвинени за нападението над директора на Областната дирекция на МВР в Русе на 4 септември ст. комисар Николай Кожухаров.

"Получих два удара" - какво е казал при първия си разпит полицейският шеф Николай Кожухаров за боя

18-годишният Жулиен Кязъмов се яви лично в съдебната зала и поиска от съдебния състав с председател съдия Корнелия Колева справедливост и по-лека мярка за неотклонение.

По искане на прокуратурата към досъдебното производство днес бяха приобщени протоколът с разпита на пострадалия полицейски директор Никой Кожухаров, направен на 10 септември, както и показанията на единия от четиримата обвиняеми Виктор Иванов.

Представена беше 74 листа видеотехническа експертиза и диск с видеозаписи.

Прокуратурата действа пасивно и няма никакви основания за потвърждаване на мярката "задържане под стража", заяви Станислав Иванов, адвокат на 18-годишния Жулиен Кязъмов преди решението за мярката му за неотклонение, цитиран от БНР.

"Жулиен не е участвал в побоя над Кожухаров. Разпитани са 8 полицейски служители, които обслужват версията на пострадалите. Днес в съдебно заседание дори Кожухаров каза, че е получил два удара и до него е било друго лице, не е бил Жулиен. Това казва и съпроцесникът му. По-важно е да попитате прокуратурата има ли бодикамери и къде са записите, ако има. В делото няма. Аз не видях докладни. На всеки екип трябва да има докладна - какво е заварил, какво се е случило и как е обслужено местопроизшествието", обясни адвокат Иванов.

Според апелативните прокурори Димитър Лещаков и Цветан Маринов, при съпоставката на разбора на видеокадрите със свидетелски показания, 18-годишният Жулиен е едно от лицата, нанесли побой над полицейския директор, а извършените действия са арогантни. Това, че младежът е студент първи курс в специалността "Противодействие на престъпността" и е с чисто съдебно минало не са предпоставка за промяна на мярката му в по-лека, както поиска защитата, заявиха прокурорите.