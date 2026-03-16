„Мълчанието пази лъжата“: Майка засне рани по тялото на сина си, които липсват в експертизата за „Петрохан - Околчица“

П убличен призив за извършване на независим оглед и компютърна томография на телата на загиналите в случая „Петрохан – Околчица“ постави нови въпроси около хода на разследването. Ралица Асенова, майка на Николай Златков – един от шестимата мъже, открити мъртви в Стара планина, обяви в социалните мрежи, че е установила съществени разминавания между медицинската епикриза и фактическото състояние на тялото на сина си.

„Сляпо раняване“ и изгубени доказателства: Майката на Николай срещу прокуратурата за смъртта на шестимата

Шокиращото свидетелство: „Това не бяха просто охлузвания“

Ден преди погребението на сина си, Ралица Асенова успява да види тялото му в погребалната агенция. По думите ѝ, видяното рязко контрастира с описаното в медицинската документация. Вместо леки охлузвания, за които се твърди, че са получени при пренасяне на трупа, тя описва:

Сериозни рани със свалена кожа, особено в областта на краката;

Следи, приличащи на термично нагряване (изгаряне) при получаването на раните;

Майката е успяла да заснеме нараняванията, като снимките вече са предадени на адвокати и разпространени на сигурни места.

Информационно затъмнение за майката на Николай Златков, за да не "замърси" разследването

Призив за независима експертиза и скенер (CT)

Асенова отправя публичен апел към патолози с „професионална чест и достойнство“ да извършат независим външен оглед на тялото на друга от жертвите – Иво Калушев. Тя подчертава, че за нейния син Николай вече е късно (поради погребението), но настоява за обективна оценка на състоянието на Иво.

Близките настояват и за извършване на компютърна томография (CT) – метод, който би документирал състоянието на телата по неоспорим начин и би разкрил скрити травми, които стандартната аутопсия може да е пропуснала или спестила.

Апел към съвестта на разследващите

В поста си Асенова призовава всички, участвали в разследването, които са станали свидетели на нередности, да проговорят:

„Мълчанието не е неутралност. Мълчанието пази и подхранва лъжата. Ако никой не събере смелост да говори, истината ще бъде погребана заедно със сина ми“.

Майката на Николай Златков: Взеха тялото на сина ми без мое съгласие, за да погребат истината с него

В момента се организира анонимен канал за подаване на информация, документи и свидетелства, за да се гарантира защитата на всеки, който разполага с данни за случая.

Криминалният случай "Петрохан – Околчица"

Случаят "Петрохан – Околчица" продължава да поставя под въпрос ефективността и прозрачността на институциите, изправяйки ги пред сериозни обвинения от страна на близките на жертвите. Трагедията, разкрита в началото на февруари 2026 г. с откриването на шест тела в района на Петрохан и Околчица, бързо ескалира от местен инцидент до казус с национално значение, разкриващ системни пропуски в разследването.Още от самото начало, официалният подход предизвика съмнения. В продължение на повече от месец, близките на загиналите бяха държани в "пълно информационно затъмнение". На майката на Николай Златков, Ралица Асенова, е бил отказан достъп до тялото на сина ѝ с аргумента, че може да "замърси" разследването, дори и след като е предложила конкретни мерки за предпазване. Съдебният лекар във Враца е отказал да покаже дори личната карта на момчето, позовавайки се на изрична забрана от наблюдаващия прокурор. Тази практика, ограничаваща правото на пострадалите лица да получават информация, повдига сериозни въпроси за спазването на законовите процедури.Прокуратурата, от своя страна, обедини разследванията и обяви липсата на външно присъствие при настъпването на смъртта, лансирайки версия за убийства, последвани от самоубийство. Това дойде на фона на институционален хаос, за който г-жа Асенова твърди, че е наложил прехвърляне на дела и е възпрепятствал достъпа до доказателства. Адвокатът на семейството не е успял да се свърже с наблюдаващия прокурор в продължение на седмици. Едва след личен натиск от страна на Асенова в прокуратурата, е изпратено писмо за назначаване на допълнителни експертизи.Въпреки че по-късно телата на 15-годишния младеж, 22-годишния Николай Златков и Ивайло Калушев бяха освободени за погребение, тъй като съдебните медици са дали становище, че няма пречки, липсата на прозрачност остава. Майката на Николай Златков изтъкна, че предоставените ѝ материали са в изключително ограничен обем и лошо качество – черно-бели копия, които не позволяват адекватен анализ. Още по-притеснително е наличието на сериозни разминавания в датите в официалните документи, което поставя под съмнение точността на цялата хронология на разследването. Например, в съдебно-медицинската експертиза на Николай Златков се посочва откриването на два различни метални проектила в черепа му, факт, който противоречи на разпространяваната "една-единствена версия" и липсата на балистични и трасологични експертизи.Този последователен отказ от пълно съдействие и липса на прозрачност от страна на разследващите органи формира непосредствения контекст, в който Ралица Асенова отправя новия си публичен призив за независим оглед и компютърна томография на телата на останалите жертви, търсейки истината зад официалните доклади. "Local eyes, global sense." Именно това показва как местни случаи с човешка драма могат да разкрият по-широки проблеми с отчетността на властта.