Грозни сцени на „Оскарите“: Теяна Тейлър обвини охранител във физическа агресия

З вездата от филма „Битка след битка“ Теяна Тейлър се забърка в неприятен инцидент зад кулисите на наградите „Оскар“ 2026. Актрисата влезе в остър сблъсък с гард от охраната, като твърди, че той е упражнил физическа сила върху нея.

„Сложи си ръцете върху жена“, заявява 35-годишната актриса във видео, споделено в платформата X, което показва последствията от ситуацията. В кадрите тя обвинява мъжа в изключително грубо поведение, пише Page Six.

„Той буквално ме блъсна. Беше готов да блъсне и нея“, отбелязва Тейлър, визирайки друга неидентифицирана жена в близост. Източници на TMZ поясняват, че инцидентът се е случил броени минути след края на официалното телевизионно излъчване на церемонията.

Teyana Taylor just blew up and got in a massive fight at the Oscars after “a man touched her” 👀 pic.twitter.com/DTyhdnc4rf — Matt Wallace (@MattWallace888) March 16, 2026

Тейлър се е опитвала да се върне на сцената в „Долби Тиътър“, за да си направи снимки със своите колеги след триумфа на лентата в категорията за „Най-добър филм“. Охранителят обаче спрял нея и Пам Абди (съпрезидент на Warner Bros.), използвайки тялото си, за да блокира пътя им. Твърди се дори, че той е хванал Тейлър с ръце, за да я задържи.

Към момента звездата от „Everything's Confidential“ (Всичко е честно) не е коментирала преживяното в социалните си мрежи, а нейни представители не са отговорили на запитванията на TMZ.

Припомняме, че Тейлър бе номинирана за „Най-добра поддържаща женска роля“ за участието си в „Битка след битка“, но златната статуетка отиде при Ейми Мадиган за ролята ѝ в „Оръжия“. Въпреки че Тейлър веднага стана на крака, за да аплодира победата на Мадиган, част от феновете изразиха недоволство, смятайки, че певицата е заслужавала победата повече.

„Теяна Тейлър беше ограбена, както и да го гледаме“, написа един фен след обявяването на резултатите. „Теяна Тейлър беше ограбена“, повтори друг зрител. „Тя заслужаваше „Оскар“ за поддържаща роля заради феноменалната си игра в „Битка след битка“.“

Teyana Taylor blasts Oscars 2026 security guard who allegedly ‘shoved’ her https://t.co/BsC8hsYSLH pic.twitter.com/aXJI9xjA9L — Page Six (@PageSix) March 16, 2026

Въпреки разочарованието в индивидуалната категория, актрисата имаше много поводи за радост, когато филмът спечели най-голямото отличие на вечерта. В изблик на щастие тя дори закачливо хвана режисьора Пол Томас Андерсън в „борческа“ хватка през врата.

„Обожавам това момиче“, възкликна възторжено един от потребителите в мрежата. „Кой я пусна в клуба, братле?“, пошегува се друг.

Лентата „Битка след битка“ получи общо 13 номинации на тазгодишните награди на Академията. Междувременно филмът "Грешници" на Райън Куглър влезе в историята на „Оскарите“ като най-номинираната продукция на всички времена с цели 16 номинации, от които спечели четири статуетки.