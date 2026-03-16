БАБХ откри училищни сандвичи с плесени и бактерии

В последната седмица са извършени над 400 проверки в училища в цялата страна по отношение на училищното хранене, съобщи изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Ангел Мавровски на брифинг.

Новият заместник изпълнителен директор на БАБХ Тодорка Янковска каза, че са изследвани 130 броя проби закуски и сандвичи за някои микробиологични характеристики - те са различни спрямо различния вид продукт (животински или не). Все още не са приключили всички анализи, но от резултатите до момента в три броя сандвичи е установен растеж на колиформи, а в четири броя са установени плесени.

По отношение на пробите от мляко и млечни продукти Янковска посочи, че към момента има резултати от 78 проби по различни физикохимични характеристики. Установени са несъответстващи резултати в три сирена и един кашкавал по отношение на показател сухо вещество, едно сирене по показател масленост в сухото вещество и в 4 броя проби – две сирена, едно масло и един кашкавал, са установени немлечни мазнини. Изследвани са и 4 броя месни продукти за физикохимични характеристики, като в една от тях е установено завишено водно съдържание. От две проби хляб няма несъответстващи резултати.

Изследвани са 95 броя проби плодове и зеленчуци за остатъци от пестициди. До момента няма установени несъответстващи резултати над максимално допустимите концентрации, заложени в законодателството.

Има проби също за немлечни мазнини, за пестициди и за част от микробиологичните показатели, но все още не са готови резултатите, каза Янковска.

Любомир Кулински, директор на дирекция „Контрол на храните“ в БАБХ, уточни, че проверките са били в училища, учебни заведения, кухни майки и кетъринг, които приготвят храната за учениците. Той допълни, че е рано за обобщение, тъй като ще е добре то да бъде направено, след като излязат всички проби.

Кулински увери, че към всеки несъответстващ лабораторен резултат се предприемат съответните мерки. Той допълни, че само за седмица има 17 предписания, 25 акта между 1000 и 2000 евро за първо нарушение, има разпореждания за 6 партиди за насочване за унищожаване, има и един затворен обект.

По думите на Кулински продуктите, в които са установени проблеми до момента, не застрашават пряко здравето на човека, но това е огромна измама, така че тези продукти трябва или да бъдат унищожени, или преетикетирани.

Ангел Мавровски посочи, че тези проверки са провокирани от възмущението му от качеството на храните, които се предлагат на децата в училищата. Необходим е много сериозен контрол и при необходимост да се повишат парите, които се заделят, коментира той.