България

Дизелът в България скочи до 1,50 евро за литър

Сорт "Брент" остава над 100 долара за барел

16 март 2026, 20:09
Кой е простреляният мъж, открит в центъра на Бургас

Дъжд и сняг за първа пролет: Какво време да очакваме до края на март

Започва раздаването на хранителни продукти за уязвими групи граждани

„Мълчанието пази лъжата": Майка засне рани по тялото на сина си, които липсват в експертизата за „Петрохан - Околчица"

Пожар в столичния кв. „Дружба" вдигна на крак четири екипа огнеборци

Високи сметки за вода в София - до 840 евро за блок в

Мъж наряза гумите на 36 коли и стреля по жена в Иганово

Палеж в Казанлък унищожи три коли

Н ово поскъпване на бензина и дизела в България. В рамките на последните 7 дни най-масовият бензин у нас А-95 е повишил цената си с 3 цента.

Миналата седмица също започна с повишение при бензина с 3 цента. При дизела обаче поскъпването е дори по-голямо. В рамките на последната една седмица той е скочил от 1,43 евро на 1,50 евро, предава NOVA.

В същото време цента на референтния за Европа петрол сорт "Брент" остава и днес над 100 долара за барел.

Всеки, който има месечни доходи под 780 евро и разполага с личен автомобил или лизингов договор ще може да се получи 20 евро помощ от държавата.

„Трябва да има тенденция за ръст на цените на петрола, най-вероятно до края на този месец, защото в момента има такива условия за активиране на тази подкрепа. Хората, които имат право на тази подкрепа ще получат по банковите си сметки тези 20 евро, за които става въпрос”, заяви служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов.

Експерти смятат, че правителството е подходило правилно да не раздава пари на всички, а само на хора, отговарящи на определени условия.

„Като изключим акцизи и ДДС остава това на хората да се раздават някакви пари. И оттам нататък въпросът е вече на кои хора, как ги раздават, справедливо ли е, не е ли справедливо, поне са се опитали в рамките на правителството някакъв критерии да намерят за физическите лица”, каза изп. директор на Българската петролна и газова асоциация Андрей Делчев.

Все още обаче по-високите цени на горивата не са се пренесли върху основни стоки и услуги.

„В момента няма на нито един процес особено движение на храните и отразяване на този процес. И то е логично, това поскъпване на горивата, което го имаме в момента, то се отразява на единица продукция с части от центове или с един цент”, заяви председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържища Владимир Иванов.

„И в момента все още консумираме горива, които са с различна себестойност, казвайки това обаче всички рафинерии, включително нашата рафинерия, ценообразува на база средиземноморската борса на горива. А там ръстът е сериозен, а той ще се отрази и на цените на горивата у нас”, заяви Мартин Владимиров от Центъра да изследване на горивата.

Източник: NOVA    
Поскъпване на горивата Бензин Дизел Цени на петрола
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Тръмп даде отчет за Иран, не знаят кой управлява там

Иран удари голямо нефтено находище в ОАЕ

Електрозахранването се срина в цяла Куба

Заемат ли чужденци работните места у нас

Професионален грумър съветва: Как правилно да режем ноктите на кучето си

Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата
„Умрях.. за кафе“: Нетаняху отговори на слуховете за смъртта си
Автобус катастрофира край Ловеч
Девет полицаи загинаха при израелски удар в Газа
ЕС наложи санкции на 9 души, участвали в клането в Буча

Свят Преди 58 минути

Сред санкционираните лица е генерал-полковник Александър Чайко

Почина художничката Елза Гоева

България Преди 2 часа

Тя оставя значима следа в развитието на българската живопис от втората половина на ХХ и началото на XXI век.

Обновяват 56 милиона кв. метра жилища до 2030 г.

България Преди 4 часа

Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов

Хванаха нарушители с моторни шейни в три национални парка

България Преди 4 часа

В Национален парк „Рила“ на 11 март акцията е продължила повече от 10 часа

КЕВР изиска информация от „Софийска вода” за високи сметки

България Преди 4 часа

Някои фактури достигат 840 евро

Клои Жао се появи в траур на "Оскарите"

Свят Преди 4 часа

Сара Мишел Гелар потвърди лошата новина за „Бъфи, убийцата на вампири“, докато режисьорката заговори за „силата да оставиш нещата да умрат“

<p>Иран изстреля &bdquo;танцуваща ракета&ldquo; срещу Израел</p>

Свят Преди 5 часа

За първи път от началото на конфликта Техеран използва двустепенната ракета с твърдо гориво, способна да пробие „Железен купол“

На адрес в София, "Калашников", картечен пистолет, кокаин и хероин

България Преди 5 часа

Освен това имало ловна пушка, пистолет „Браунинг“ калибър 7,65 мм и 535 броя бойни и ловни боеприпаси

Грозни сцени на „Оскарите“: Теяна Тейлър обвини охранител във физическа агресия

Любопитно Преди 5 часа

Теяна Тейлър влезе в остър сблъсък с охраната на наградите „Оскар“ 2026, след като бе грубо спряна на път за сцената. Въпреки скандала и загубата в категорията за поддържаща роля, актрисата отпразнува триумфа на филма си „Битка след битка“

<p>Откриха училищни сандвичи с плесени и бактерии</p>

България Преди 5 часа

Извършени са проверки в над 400 проверки в училища в цялата страна

Миранда Прийстли се завръща: Финалният трейлър на „Дяволът носи Прада 2“ шокира феновете

Любопитно Преди 5 часа

Миранда Прийстли се завръща с леден шик във финалния трейлър на „Дяволът носи Прада 2“! Сблъсъкът между Мерил Стрийп и Ан Хатауей продължава на 30 април, а феновете са озадачени: забравила ли е властната редакторка своята асистентка?

Весела Лечева след влизането на Стефка Костадинова в политиката: Очаквам да ми предаде офиса на БОК

България Преди 6 часа

Лечева призова исковите молби към Общото събрание да бъдат оттеглени

<p>Хаплива шега по адрес на Мелания Тръмп на &bdquo;Оскарите&ldquo;</p>

Свят Преди 6 часа

Водещият на церемонията осмя документалния проект на първата дама като „филм за суетата“ и се подигра на липсата на сериозно съдържание в него

Иран предупреди Румъния: Влизате във войната

Свят Преди 6 часа

Багаи: Иран ще реагира по съответния начин

Изчезна млада жена от Стара Загора, издирват я

България Преди 6 часа

Умоляват се гражданите ако имат информация за жената незабавно да се обадят в полицията

Необичайна атака от Русия удари Киев

Свят Преди 7 часа

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха за няколко вълни бойни дронове и поне една ракета

