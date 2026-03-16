България

Мъж наряза гумите на 36 коли и стреля по жена в Иганово

Контейнери и елтабла са повредени, заподозреният е задържан за 72 часа

16 март 2026, 09:16
Високи сметки за вода в София - до 840 евро за блок в

Високи сметки за вода в София - до 840 евро за блок в "Младост 1"
Палеж в Казанлък унищожи три коли

Палеж в Казанлък унищожи три коли

"Блъска, удря, плюе": Агресивен мъж тормози столичани - снимките му обикалят социалните мрежи
Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата

Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата
Нови имена и връщане на стари лица: Политическите формации финализират листите за изборите

Нови имена и връщане на стари лица: Политическите формации финализират листите за изборите
Две години по-късно: Защо медицинските хеликоптери не спасяват достатъчно животи

Две години по-късно: Защо медицинските хеликоптери не спасяват достатъчно животи
БСП представя листите си за изборите на 19 април

БСП представя листите си за изборите на 19 април
Времето в неделя: Очаква ни слънчев ден, но идва захлаждане

Времето в неделя: Очаква ни слънчев ден, но идва захлаждане

И стински среднощен екшън се разигра в карловското село Иганово. Мъж наряза гумите на 36 автомобила. На някои от тях с нож е надрал боята и изкривил чистачките. Мъжът е запалил и няколко улични контейнера за смет. Нанесъл е щети и по две електроразпределителни табла и накрая е стрелял с въздушна пушка по жена в селото. 

Кметът на село Иганово Павел Павлов е един от потърпевшите собственици на автомобила. „Имам щети по три коли. Гумите са нарязани по един и същ начин. Вандалският акт беше извършен около 4-4:30 часа в събота срещу неделя през нощта. Разбрахме, че има проблем, когато усетихме пушека и видяхме високите пламъци от запалените пластмасови контейнери за смет”, разказа той.

Първоначално той мислел, че вандализма е само на неговата улица. „Сигнализирах на 112 и полицията дойде. Оказа се, че цялото село е потърпевшо. Има счупени камери за наблюдение, които са поставени в населеното място. Има и счупени елтабла, които са може би 5-6 на брой”, обясни кметът.

По думите му гумите на автомобилите са нарязани с нож.

Марин Маринов също е потърпевш с нарязани гуми на две коли. „Върнах се в 2:30 часа вкъщи. Всичко беше нормално. А сутринта видях, че гумите ми са нарязани”, обясни той.

Заподозреният е задържан за 72 часа. Той е местен жител на 57-годишна възраст. „Този човек е стрелял с въздушна пушка срещу жена и мъж. Предупреждаван е преди известно време, тъй като влиза по къщите. Не е бил преди агресивен”, обясни Павлов.

От полицията съобщиха за NOVA, че при обиск в дома на заподозрения за вандалската проява са иззети ножовете, с които са нарязани гумите на колите. Открити са и газов пистолет и въздушна пушка, които не са придобити по установения ред. Преглеждат се и записи от охранителни камери, събират се доказателства и сведения, а по случая е образувано досъдебно производство в Районната прокуратура.   

Източник: NOVA    
Последвайте ни

По темата

Ефектът „уау“ на

Ефектът „уау“ на "Оскарите": Гуинет Полтроу се завърна с дръзка рокля, със скрита изненада

Тръмп с мрачно предупреждение към НАТО: Чака ви „много лошо бъдеще“, ако не помогнете срещу Иран

Тръмп с мрачно предупреждение към НАТО: Чака ви „много лошо бъдеще“, ако не помогнете срещу Иран

Трети „Оскар“ за Шон Пен, Ейми Мадиган: „Този път взех златното момче“

Трети „Оскар“ за Шон Пен, Ейми Мадиган: „Този път взех златното момче“

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Разделението на EV пазара се задълбочава: Европа расте, но Китай записва рекорден спад

Разделението на EV пазара се задълбочава: Европа расте, но Китай записва рекорден спад

carmarket.bg
Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата
Ексклузивно

Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата

Преди 13 часа
„Умрях.. за кафе“: Нетаняху отговори на слуховете за смъртта си
Ексклузивно

„Умрях.. за кафе“: Нетаняху отговори на слуховете за смъртта си

Преди 13 часа
Автобус катастрофира край Ловеч
Ексклузивно

Автобус катастрофира край Ловеч

Преди 13 часа
Девет полицаи загинаха при израелски удар в Газа
Ексклузивно

Девет полицаи загинаха при израелски удар в Газа

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Калас: Облекчаването на санкциите срещу руски петрол е опасен прецедент</p>

Кая Калас: Облекчаването на санкциите срещу руски петрол е опасен прецедент

Свят Преди 35 минути

Русия трябва да има по-малко, а не повече средства да води война, добави Калас

Днес е голям празник! Празнуват Савин, Савина и Жеко

Днес е голям празник! Празнуват Савин, Савина и Жеко

Любопитно Преди 49 минути

Църквата почита днес св. ап. Аристовул и светите мъченици Савин и Папа

<p>Dacia неутрализира големия проблем на Bigster (тест драйв)</p>

Тестваме Dacia Bigster с 4х4, автоматик, 2 ел. мотора и 2 резервоара

Технологии Преди 1 час

Задвижването Hybrid-G 150 4x4 комбинира хибридна система с LPG, но най-важното – неутрализира големия минус на Bigster и Duster, а именно липсата на 4х4 с автоматик. Обещанията са за 1500 км пробег

Година след трагедията в дискотека "Пулс": Минута мълчание за жертвите от пожара в Кочани

Година след трагедията в дискотека "Пулс": Минута мълчание за жертвите от пожара в Кочани

Свят Преди 1 час

Организирано от сдружение „16 март 2025“, събитието почете паметта на загиналите.

Украински дронове атакуваха Москва - руската ПВО реагира

Украински дронове атакуваха Москва - руската ПВО реагира

Свят Преди 1 час

През уикенда над 145 дрона са били унищожени от системите за противовъздушна отбрана

Дрон атакува международното летище в Дубай

Дрон атакува международното летище в Дубай

Свят Преди 1 час

Авиокомпания "Емирейтс" обяви, че временно спира полетите си от и до Дубай

Доналд Тръмп взе медии под прицел - обвини ги в AI фалшификации

Доналд Тръмп взе медии под прицел - обвини ги в AI фалшификации

Свят Преди 2 часа

По думите на американския лидер въпросните медии публикуват фалшиви снимки и видеа, създадени чрез изкуствен интелект

Изборите в КНДР: Ким Чен-ун гласува във въглищна мина

Изборите в КНДР: Ким Чен-ун гласува във въглищна мина

Свят Преди 2 часа

Севернокорейските граждани, които се намират на територията на Китай и други социалистически страни, също имаха възможност да гласуват

От скандала с котките до върха на Холивуд: Джеси Бъкли триумфира на „Оскарите“ с „Хамнет“

От скандала с котките до върха на Холивуд: Джеси Бъкли триумфира на „Оскарите“ с „Хамнет“

Любопитно Преди 2 часа

Исторически триумф за Ирландия: Джеси Бъкли разплака залата с емоционална реч за майчинството, след като пребори конкуренцията и грабна първия си „Оскар“ за драмата „Хамнет“

Златната нощ на киното: Оскарите 2026 г. в кадри

Най-доброто, най-лошото и най-големите гафове на „Оскарите“ през 2026 г.

Свят Преди 2 часа

Сезонът на наградите за 2026 г. завърши с няколко изненади, трогателен сегмент In Memoriam и някои съмнителни решения относно лицевото окосмяване. Вижте нашите отличия за вечерта

Майкъл Б. Джордан спечели първия си "Оскар" за двойната роля във филма "Грешници"

Майкъл Б. Джордан спечели първия си "Оскар" за двойната роля във филма "Грешници"

Любопитно Преди 2 часа

Той изпълнява двойна роля, влизайки в образите на двама братя ветерани от Първата световна война, които се опитват да отворят бар в Мисисипи в периода на Голямата депресия с откраднати пари

Леонардо Ди Каприо

Ди Каприо донесе триумф на „Битка след битка“ на „Оскарите“: Пълен списък на победителите

Свят Преди 3 часа

Шест статуетки и безкомпромисен политически коментар: „Битка след битка“ на Пол Томас Андерсън доминира 98-ите награди „Оскар“. Докато режисьорът предупреждава, че „фашизмът не изчезва“, Леонардо Ди Каприо блести в ролята на параноичен баща в свят на екстремизъм и изгубени илюзии

<p>Напрежение в Ормузкия проток: Индия успя да прекара газови танкери след разговори с Техеран</p>

Индия води преговори с Иран за корабоплаването през Ормузкия проток

Свят Преди 3 часа

Индийски танкери с втечнен газ преминаха безопасно след разговори с Техеран, докато Доналд Тръмп призовава за военни кораби в региона

Повече протеини, по-малко калории: Ето защо трябва да включите скир в диетата си

Повече протеини, по-малко калории: Ето защо трябва да включите скир в диетата си

Любопитно Преди 3 часа

В следващите редове ще разберем какво всъщност е скир, по какво се различава от киселото мляко и защо мнозина го определят като един от най-здравословните избори в млечния отдел

Забравете за пилатес: 10 упражнения, които всъщност укрепват мускулите

Забравете за пилатес: 10 упражнения, които всъщност укрепват мускулите

Любопитно Преди 3 часа

Малко упражнения укрепват мускулите на цялото тяло по-ефективно от пилатес

,

Любопитно Преди 3 часа

Всичко от днес

От мрежата

