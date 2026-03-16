Началникът на кабинета на Тръмп има рак на гърдата

"Сузи Уайлс е невероятен началник на кабинета, страхотен човек и един от най-силните хора, които познавам, но за съжаление е диагностицирана с рак на гърдата в ранен стадий и е решила да се заеме с това предизвикателство незабавно, вместо да чака".

Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл.

Тръмп: Тя ми помогна да постигна една от най-големите политически победи

"За нея се грижи фантастичен медицински екип и прогнозата е отлична! По време на периода на лечение тя ще прекарва почти пълно работно време в Белия дом, което ме прави, като президент, много щастлив! Нейната сила и ангажираност да продължи да върши работата, която обича и върши толкова добре, докато се лекува, ви казват всичко, което трябва да знаете за нея. Сузи, като един от най-близките и най-важни мои съветници, е издръжлива и дълбоко отдадена на службата на американския народ. Скоро ще бъде по-добра от всякога! Мелания и аз сме с нея във всяко едно отношение и очакваме с нетърпение да работим със Сузи по многото големи и прекрасни неща, които се случват в полза на нашата страна!", добави Тръмп.