Свят

Девет полицаи загинаха при израелски удар в Газа

Атаките се случват въпреки примирието, влязло в сила на 10 октомври

15 март 2026, 22:27
Д евет полицейски служители са убити при израелски въздушен удар срещу полицейски автомобил в централна Газа в неделя, съобщи ръководеното от "Хамас" министерство на вътрешните работи. Сред жертвите е началникът на полицията за централното губернаторство - полковник Ияд Абу Юсеф. 

Израелската армия заяви, че проверява сигналите. "Хамас" осъди удара като „предателско престъпление", отразяващо политика на „продължаване на войната на геноцид". По-рано същия ден при отделен израелски удар в бежанския лагер Нусейрат бяха убити още четирима души.

Атаките се случват въпреки примирието, влязло в сила на 10 октомври. От началото му министерството на здравеопазването на Газа отчита най-малко 663 убити палестинци, а израелската армия съобщава за петима загинали свои войници. И двете страни редовно се обвиняват взаимно в нарушения.

На фона на новото насилие делегация на "Хамас" в Кайро се е срещнала с българския политик Николай Младенов, върховен представител за Газа към Съвета за мир на президента Доналд Тръмп. Делегацията поискала незабавно прекратяване на нарушенията и изпълнение на втората фаза на примирието. В неделя Израел също обяви частично отваряне на пропускателния пункт Рафах от сряда - за ограничено движение само на хора.

Източник: БГНЕС    
Израелски въздушен удар Газа Полицаи Хамас Примирие Жертви Война Николай Младенов Пропускателен пункт Рафах Насилие
Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата

Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата

„Умрях.. за кафе“: Нетаняху отговори на слуховете за смъртта си

„Умрях.. за кафе“: Нетаняху отговори на слуховете за смъртта си

Автобус катастрофира край Ловеч

Автобус катастрофира край Ловеч

Защо шоколадът е толкова скъп и къде цените са се повишили най-много

Защо шоколадът е толкова скъп и къде цените са се повишили най-много

Кой ще получава по 20 евро на месец за бензин и дизел

Кой ще получава по 20 евро на месец за бензин и дизел

pariteni.bg
Мистерията защо кучетата заравят костите си

Мистерията защо кучетата заравят костите си

dogsandcats.bg
Ексклузивно

"Мисията изпълнена?": Как грешките от Ирак през 2003 г. могат да се повторят в Иран

Преди 1 ден
Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение
Ексклузивно

Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение

Преди 1 ден
Обрат във времето: Студът се завръща следващата седмица, къде ще има сняг
Ексклузивно

Обрат във времето: Студът се завръща следващата седмица, къде ще има сняг

Преди 1 ден
14 март: Когато една цяла държава се превърна в детектив
Ексклузивно

14 март: Когато една цяла държава се превърна в детектив

Преди 1 ден
Последни новини

Стармър и Тръмп обсъдиха отварянето на Ормузкия проток

Стармър и Тръмп обсъдиха отварянето на Ормузкия проток

Свят Преди 31 минути

Стармър е изразил и „съболезнования за американските военнослужещи, загинали по време на конфликта"

Израел опроверга слуховете за недостиг на ракети

Израел опроверга слуховете за недостиг на ракети

Свят Преди 3 часа

Тел Авив отрече и директни преговори с ливанското правителство

.

Песков: Преговорите за Украйна са на пауза, САЩ имат други приоритети в момента

Свят Преди 5 часа

По думите му европейските страни правят грешка, настоявайки Киев да продължи военните действия срещу Москва

.

Иран: Не сме искали примирие и не виждаме причина за преговори със САЩ

Свят Преди 5 часа

,

5 модни неща за пролетта, които задължително трябва да са в гардероба ви

Любопитно Преди 6 часа

Една от основните тенденции на сезона се завръща от 2000-те

Зеленски: Украйна трябва да затегне правилата за износ на дронове

Зеленски: Украйна трябва да затегне правилата за износ на дронове

Свят Преди 6 часа

Украинският президент обясни, че правителството му вече е отпратило предупреждение към една компания

,

Най-малко 22 души пострадаха при сблъсък на два трамвая в Москва

Свят Преди 6 часа

Сред тях са пет деца

,

26 самолета и 7 кораба: Тайван алармира за масирано китайско присъствие

Свят Преди 7 часа

Китай е решен да завземе острова, ако се наложи и със сила

,

„Враговете да внимават“: Ким Чен Ун тества ракети, способни да носят тактическо ядрено оръжие

Свят Преди 7 часа

По данни на КЦТА ракетите са поразили цел на остров в Източно море на разстояние около 364,4 километра с „точност от 100 процента“

,

Кои са водачите на листите на ГЕРБ

България Преди 7 часа

Партията публикува информацията в своя Instagram профил

Иранските Гвардейци заплашиха Нетаняху с убийство

Иранските Гвардейци заплашиха Нетаняху с убийство

Свят Преди 8 часа

Заплахата идва на фона на нова ескалация на конфликта между Иран, Израел и Съединените щати

<p>&quot;Това е истинска катастрофа&quot;:&nbsp;Токсичен &quot;черен дъжд&quot; падна над Техеран</p>

Токсичен „черен дъжд“ падна над Техеран след ударите по нефтени съоръжения

Свят Преди 8 часа

Стълбове от тъмен дим бяха наблюдавани и в други части на региона през двете седмици на войната

Франция гласува на местни избори - тест преди президентския вот през 2027 г.

Франция гласува на местни избори - тест преди президентския вот през 2027 г.

Свят Преди 8 часа

Право на глас имат около 48,7 милиона избиратели

Нов кръг от търговски преговори между САЩ и Китай в Париж

Нов кръг от търговски преговори между САЩ и Китай в Париж

Свят Преди 9 часа

Разговорите се очаква да подготвят държавното посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп в Пекин

Спрете да правите това: Кои методи срещу черни точки са много вредни за кожата

Спрете да правите това: Кои методи срещу черни точки са много вредни за кожата

Любопитно Преди 9 часа

Черните точки може да изглеждат като незначителен проблем, но те са най-честата причина за увреждане на кожата

Тръмп: Иран е готов за примирие, но условията не са достатъчно добри

Тръмп: Иран е готов за примирие, но условията не са достатъчно добри

Свят Преди 9 часа

Още преди десетина дни президентът на САЩ каза, че Иран "се е обадил" за сделка

Всичко от днес

От мрежата

Основни принадлежности, които ви трябват преди да осиновите коте

dogsandcats.bg

Защо кучето ми повръща всяка сутрин

dogsandcats.bg
1

Хванаха нарушители с моторни шейни в Рила

sinoptik.bg
1

Какво знаем за обсерваторията "Рожен"

sinoptik.bg

Принц Уилям почете паметта на Даяна за Деня на майката

Edna.bg

След дълго време! Мариус Куркински и Владо Карамазов се срещнаха: „Въпреки всичко сме свежарки“

Edna.bg

Лапорта почти сигурно остава президент на Барселона до 2031 г., празнува с култов танц (видео)

Gong.bg

Щутгарт с много важен успех над РБ Лайпциг по пътя към ШЛ

Gong.bg

Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата

Nova.bg

Нови имена и връщане на стари лица: Политическите формации финализират листите за изборите

Nova.bg