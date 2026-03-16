На адрес в София, "Калашников", картечен пистолет, кокаин и хероин

С офийска градска прокуратура (СГП) привлече двама обвиняеми за това, че в къща в София, на ул. „Варшавско въстание“, без надлежно разрешително и в съучастие държали с цел разпространение метамфетамин с общо тегло 6 125,38 грама, хероин с общо тегло 9 210,61 грама, кокаин с общо тегло 962,45 грама и амфетамин с общо тегло 4 024,77 грама.

Единият е привлечен и за това, че придобил и държал в помещение в къщата огнестрелни оръжия – автомат „Калашников“ калибър 7,62 мм, картечен пистолет (MR 40) калибър 9х19 мм, ловна пушка, пистолет „Браунинг“ калибър 7,65 мм и 535 броя бойни и ловни боеприпаси за огнестрелни оръжия.

Съдът сподели доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства, които водят до извод за обосновано предположение за авторството на престъпленията, за които е обвинен мъжът. СГС прие, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление, поради което определи като подходяща най-тежката мярка за неотклонение спрямо него.

Определението на СГС не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд.

Разследването по случая продължава от СДВР под ръководството и надзора на СГП.