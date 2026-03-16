Кой е простреляният мъж, открит в центъра на Бургас

Обновена преди 1 час / 16 март 2026, 15:49
Започва раздаването на хранителни продукти за уязвими групи граждани

Започва раздаването на хранителни продукти за уязвими групи граждани
„Мълчанието пази лъжата“: Майка засне рани по тялото на сина си, които липсват в експертизата за „Петрохан - Околчица“

„Мълчанието пази лъжата“: Майка засне рани по тялото на сина си, които липсват в експертизата за „Петрохан - Околчица“
Пожар в столичния кв. „Дружба“ вдигна на крак четири екипа огнеборци

Пожар в столичния кв. „Дружба“ вдигна на крак четири екипа огнеборци
Високи сметки за вода в София - до 840 евро за блок в

Високи сметки за вода в София - до 840 евро за блок в "Младост 1"
Мъж наряза гумите на 36 коли и стреля по жена в Иганово

Мъж наряза гумите на 36 коли и стреля по жена в Иганово
Палеж в Казанлък унищожи три коли

Палеж в Казанлък унищожи три коли

"Блъска, удря, плюе": Агресивен мъж тормози столичани - снимките му обикалят социалните мрежи

Т ялото на 57-годишен мъж бе открито в луксозен автомобил в центъра Бургас след сигнал за разбита витрина.

Според "Mediapool" починалият е известният бургаски бизнесмен Христо Бургазлиев. Окръжният прокурор на града Георги Чинев посочи, че водещата версия на разследващите е самоубийство със законно притежаван пистолет "Зигзауер".

Разследващите смятат, че Бургазлиев се е застрелял в дясното слепоочие, седейки на шофьорската седалка.

Куршумът е излязъл през стъклото на колата и е влязъл в магазин за перилни препарати.

Бургаски медии предават, че на мястото на инцидента са дошли близки на бизнесмена, както и телохранителят му, който е бил с Бургазлиев малко преди фаталния изстрел.

Около 14:30 часа двамата се разделили спокойно и Бургазлиев тръгнал сам към паркираната сутринта на ул. "Поп Георги" кола, казва неговият служител Стоян Тодоров, цитиран от "Флагман".

Около 15.17 часа полицията в морския град получава съобщение за счупено витринно стъкло на търговски обект, разположен на улица "Поп Георги". Непосредствено след това е получено второ съобщение за открито в купето на лек автомобил "Ауди А 8", с бургаска регистрация, паркиран на същата улица, тяло на мъж, седящ на шофьорското място. 

При извършения първоначален оглед е констатирано, че вероятно се касае за самопрострелване в областта на главата с пистолет.

До момента е констатирано, че автомобилът е собственост на 57-годишен помориец, разполагащ със законно притежавано огнестрелно оръжие.

На мястото на инцидента продължават процесуално-следствените действия. Извършва се оглед, разпитват се свидетели и се изземват записи от близкоразположени видеокамери.

По случая е образувано досъдебно производство.

Източник: БГНЕС, Mediapool, Флагман, Фокус    
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Иран предупреди Румъния: Влизате във войната

Иран предупреди Румъния: Влизате във войната

Тръмп даде отчет за Иран, не знаят кой управлява там

Тръмп даде отчет за Иран, не знаят кой управлява там

Началникът на кабинета на Тръмп има рак на гърдата

Началникът на кабинета на Тръмп има рак на гърдата

Заемат ли чужденци работните места у нас

Заемат ли чужденци работните места у нас

Как BMW се справя с кризата толкова добре

Как BMW се справя с кризата толкова добре

Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата
Ексклузивно

Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата

Преди 23 часа
„Умрях.. за кафе“: Нетаняху отговори на слуховете за смъртта си
Ексклузивно

„Умрях.. за кафе“: Нетаняху отговори на слуховете за смъртта си

Преди 1 ден
Автобус катастрофира край Ловеч
Ексклузивно

Автобус катастрофира край Ловеч

Преди 1 ден
Девет полицаи загинаха при израелски удар в Газа
Ексклузивно

Девет полицаи загинаха при израелски удар в Газа

Преди 22 часа
Почина художничката Елза Гоева

Почина художничката Елза Гоева

България Преди 1 час

Тя оставя значима следа в развитието на българската живопис от втората половина на ХХ и началото на XXI век.

Служебното правителство смени шефа на АПИ

България Преди 2 часа

Председател на Управителния съвет на АПИ става Тодор Анастасов

Хванаха нарушители с моторни шейни в три национални парка

Хванаха нарушители с моторни шейни в три национални парка

България Преди 3 часа

В Национален парк „Рила“ на 11 март акцията е продължила повече от 10 часа

КЕВР изиска информация от „Софийска вода” за високи сметки

КЕВР изиска информация от „Софийска вода” за високи сметки

България Преди 3 часа

Някои фактури достигат 840 евро

Клои Жао се появи в траур на "Оскарите"

Клои Жао се появи в траур на "Оскарите"

Свят Преди 3 часа

Сара Мишел Гелар потвърди лошата новина за „Бъфи, убийцата на вампири“, докато режисьорката заговори за „силата да оставиш нещата да умрат“

Иран изстреля за първи път „танцуваща ракета“: Дебют на балистичния звяр „Седжил“ срещу Израел

Свят Преди 4 часа

За първи път от началото на конфликта Техеран използва двустепенната ракета с твърдо гориво, способна да пробие „Железен купол“

БАБХ откри училищни сандвичи с плесени и бактерии

България Преди 4 часа

Извършени са проверки в над 400 проверки в училища в цялата страна

Миранда Прийстли се завръща: Финалният трейлър на „Дяволът носи Прада 2“ шокира феновете

Миранда Прийстли се завръща: Финалният трейлър на „Дяволът носи Прада 2“ шокира феновете

Любопитно Преди 4 часа

Миранда Прийстли се завръща с леден шик във финалния трейлър на „Дяволът носи Прада 2“! Сблъсъкът между Мерил Стрийп и Ан Хатауей продължава на 30 април, а феновете са озадачени: забравила ли е властната редакторка своята асистентка?

Весела Лечева след влизането на Стефка Костадинова в политиката: Очаквам да ми предаде офиса на БОК

Весела Лечева след влизането на Стефка Костадинова в политиката: Очаквам да ми предаде офиса на БОК

България Преди 5 часа

Лечева призова исковите молби към Общото събрание да бъдат оттеглени

Джими Кимъл осмя Мелания Тръмп за документалния ѝ филм по време на „Оскарите“

Свят Преди 5 часа

Водещият на церемонията осмя документалния проект на първата дама като „филм за суетата“ и се подигра на липсата на сериозно съдържание в него

Изчезна млада жена от Стара Загора, издирват я

Изчезна млада жена от Стара Загора, издирват я

България Преди 5 часа

Умоляват се гражданите ако имат информация за жената незабавно да се обадят в полицията

Необичайна атака от Русия удари Киев

Необичайна атака от Русия удари Киев

Свят Преди 6 часа

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха за няколко вълни бойни дронове и поне една ракета

Археолози откриха изгубен средновековен град в гора край полско село

Любопитно Преди 6 часа

Изследователите откриха останките на Столценберг – средновековен град, който изглежда е западнал през XIV или XV в., в гора край съвременното полско село Славобоже. Градът е бил основан на границата между Померания и Ноймарк – исторически спорен граничен регион между Германия и Полша

И наградата за най-странен тоалет отива при...: Кара Делевин шокира с „мускулна рокля“

И наградата за най-странен тоалет отива при...: Кара Делевин шокира с „мускулна рокля“

Любопитно Преди 6 часа

Роклята на Кара се отличаваше с мрежесто горнище с дълги ръкави, украсено с блестящи детайли в червено, бяло и тъмносиньо, имитиращи човешката мускулатура, което преливаше в елегантна черна пола

ГЕРБ-СДС обяви водачите на листите си за изборите

България Преди 6 часа

Бойко Борисов традиционно ще води две листи

Взрив от менингит взе жертви в Обединеното кралство

Взрив от менингит взе жертви в Обединеното кралство

Свят Преди 6 часа

Властите в Кентърбъри раздават антибиотици по спешност, университетът отмени всички изпити заради опасност от нова вълна

Професионален грумър съветва: Как правилно да режем ноктите на кучето си

dogsandcats.bg

Защо кучето ми повръща всяка сутрин

dogsandcats.bg
1

Снежни гъски изпълниха небето над Пенсилвания

sinoptik.bg
1

Големите язовири в България са пълни

sinoptik.bg

Обич в тревожно време - страстта на Венета и Ботев оживява на сцена

Edna.bg

Astro Speaks: Как да разчетем „космическия ДНК код“ на живота си (ВИДЕО)

Edna.bg

Тунчев: Не беше лесно, целият отбор игра добре

Gong.bg

Намериха убит шеф на български футболен клуб

Gong.bg

Ръст на цените на самолетните билети

Nova.bg

Листите за предсрочния вот: Къде се очакват най-големите лидерски битки

Nova.bg