Кой е простреляният мъж, открит в центъра на Бургас

Т ялото на 57-годишен мъж бе открито в луксозен автомобил в центъра Бургас след сигнал за разбита витрина.

Според "Mediapool" починалият е известният бургаски бизнесмен Христо Бургазлиев. Окръжният прокурор на града Георги Чинев посочи, че водещата версия на разследващите е самоубийство със законно притежаван пистолет "Зигзауер".

Разследващите смятат, че Бургазлиев се е застрелял в дясното слепоочие, седейки на шофьорската седалка.

Куршумът е излязъл през стъклото на колата и е влязъл в магазин за перилни препарати.

Бургаски медии предават, че на мястото на инцидента са дошли близки на бизнесмена, както и телохранителят му, който е бил с Бургазлиев малко преди фаталния изстрел.

Около 14:30 часа двамата се разделили спокойно и Бургазлиев тръгнал сам към паркираната сутринта на ул. "Поп Георги" кола, казва неговият служител Стоян Тодоров, цитиран от "Флагман".

Около 15.17 часа полицията в морския град получава съобщение за счупено витринно стъкло на търговски обект, разположен на улица "Поп Георги". Непосредствено след това е получено второ съобщение за открито в купето на лек автомобил "Ауди А 8", с бургаска регистрация, паркиран на същата улица, тяло на мъж, седящ на шофьорското място.

При извършения първоначален оглед е констатирано, че вероятно се касае за самопрострелване в областта на главата с пистолет.

До момента е констатирано, че автомобилът е собственост на 57-годишен помориец, разполагащ със законно притежавано огнестрелно оръжие.

На мястото на инцидента продължават процесуално-следствените действия. Извършва се оглед, разпитват се свидетели и се изземват записи от близкоразположени видеокамери.

По случая е образувано досъдебно производство.