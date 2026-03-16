Кой е простреляният мъж, открит в центъра на Бургас

Т ялото на 57-годишен мъж бе открито в луксозен автомобил в центъра Бургас след сигнал за разбита витрина.
Според "Mediapool" починалият е известният бургаски бизнесмен Христо Бургазлиев. Окръжният прокурор на града Георги Чинев посочи, че водещата версия на разследващите е самоубийство със законно притежаван пистолет "Зигзауер".
Разследващите смятат, че Бургазлиев се е застрелял в дясното слепоочие, седейки на шофьорската седалка.
Куршумът е излязъл през стъклото на колата и е влязъл в магазин за перилни препарати.
Бургаски медии предават, че на мястото на инцидента са дошли близки на бизнесмена, както и телохранителят му, който е бил с Бургазлиев малко преди фаталния изстрел.
Около 14:30 часа двамата се разделили спокойно и Бургазлиев тръгнал сам към паркираната сутринта на ул. "Поп Георги" кола, казва неговият служител Стоян Тодоров, цитиран от "Флагман".
Около 15.17 часа полицията в морския град получава съобщение за счупено витринно стъкло на търговски обект, разположен на улица "Поп Георги". Непосредствено след това е получено второ съобщение за открито в купето на лек автомобил "Ауди А 8", с бургаска регистрация, паркиран на същата улица, тяло на мъж, седящ на шофьорското място.
При извършения първоначален оглед е констатирано, че вероятно се касае за самопрострелване в областта на главата с пистолет.
До момента е констатирано, че автомобилът е собственост на 57-годишен помориец, разполагащ със законно притежавано огнестрелно оръжие.
На мястото на инцидента продължават процесуално-следствените действия. Извършва се оглед, разпитват се свидетели и се изземват записи от близкоразположени видеокамери.
По случая е образувано досъдебно производство.