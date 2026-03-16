Служебното правителство смени шефа на АПИ

Председател на Управителния съвет на АПИ става Тодор Анастасов

16 март 2026, 18:44
Служебното правителство смени шефа на АПИ
Инж. Тодор Анастасов   
Източник: АПИ

И нж. Тодор Анастасов е новият председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Досегашният председател на УС на АПИ инж. Стоян Николов е освободен от поста със заповед на служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов.

Това е новият шеф на АПИ

Тодор Анастасов е инженер, специалност „Транспортно строителство“ от Университета по архитектура, строителство и геодезия, като има дългогодишен опит в областта на проектирането, строителството и контрола на пътища и съоръжения, пише в съобщението.

Анастасов е бил заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството с ресор Агенция „Пътна инфраструктура“. Заемал е ръководни позиции в Централната лаборатория по пътища и мостове.

Агенция „Пътна инфраструктура” е с нов председател

Досегашният председател на УС на АПИ Стоян Николов пое поста в края на февруари до назначаване на титуляр със заповед на Ангелина Бонева, която впоследствие в началото на март подаде оставка като служебен министър на регионалното развитие и благоустройството. Преди Николов да оглави АПИ на тази позиция бе инж. Йордан Вълчев.

Източник: БТА, Мартин Леков    
Тодор Анастасов АПИ
