Започва раздаването на хранителни продукти за уязвими групи граждани

Пакетите съдържат 11 вида хранителни продукти от първа необходимост

16 март 2026, 12:52
З апочва раздаването на хранителни продукти за уязвими групи граждани, съобщиха от Българския Червен кръст (БЧК). Раздаването на продуктите ще е от служители и доброволци на БЧК в 317 временни пункта в цялата страна и ще продължи до 15 май 2026 г. Всеки правоимащ гражданин ще получава полагащите му се продукти срещу документ за самоличност и подпис. 

Предоставянето на хранителните пакети е в изпълнение на Операция „Подкрепа“ по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021 – 2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс. Очаква се помощта да достигне до над 530 000 уязвими граждани, допълниха от БЧК. Пакетите с хранителни продукти са закупени от Агенцията за социално подпомагане.

Пакетите съдържат 11 вида хранителни продукти от първа необходимост, сред които брашно, ориз, лютеница, олио и др. Едночленните и двучленните семейства ще получат по един пакет с общо почти 11 кг храни, а с трима и повече членове – по два пакета с около 24 кг продукти.

Информация за хората в списъците за подпомагане с пакети може да се получи от националния кол център за социална подкрепа и здравни консултации на БЧК на телефонен номер 02 4928549 и чрез проверка на правоимащите лица по ЕГН на https://foodprogram.redcross.bg. Условията за получаване на помощта, както и графиците и адресите на пунктовете, са публикувани на сайта на агенцията. 

Източник: БТА, Десислава Пеева    
