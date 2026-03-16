Миранда Прийстли се завръща: Финалният трейлър на „Дяволът носи Прада 2“ шокира феновете

"Какво направи със себе си?": Ан Хатауей изуми на "Оскарите" с "ново лице"

„Съвземи се. Имаме работа за вършене – и под „ние“ имам предвид теб.“

Финалният трейлър на дългоочакваното продължение на „Дяволът носи Прада“ току-що се появи, възраждайки ледената динамика между Миранда Прийстли (Мерил Стрийп) и Андреа Сакс (Ан Хатауей) – дуетът, който плени публиката преди цели 20 години.

В последните кадри главният редактор на списание Runway прави внезапно и неочаквано посещение в дома на видимо стъписаната Андреа, призовавайки я към действие със своите типично остри инструкции.

'The Devil Wears Prada 2' is officially back with a brand-new teaser trailer. Set to Madonna's song 'Vogue,' the new sneak peek finds Meryl Streep back as Miranda Priestly, who knocks impatiently on a hotel room door that belongs to Anne Hathaway's character, Andy Sachs. See the… pic.twitter.com/Bmmqs4gHMR — AOL.com (@AOL) March 15, 2026

Според изданието Variety, продължението „проследява Пристли, докато тя се опитва да спаси кариерата си на фона на упадъка на традиционните печатни издания. В този процес тя се изправя срещу героинята на Емили Блънт – вече влиятелен изпълнителен директор на луксозен конгломерат, разполагащ с рекламните бюджети, от които Пристли отчаяно се нуждае“. Емблематичният оригинален филм, базиран на едноименния роман на Лорън Вайсбергер от 2003 г., се превърна в истински боксофис хит и завоюва две номинации за „Оскар“, три за „Златен глобус“ и пет за БАФТА.

В продължението се завръщат режисьорът Дейвид Франкел и сценаристката Алин Брош Маккена, както и звездният състав в лицето на Мерил Стрийп, Ан Хатауей, Емили Блънт и Стенли Тучи. Към тях за първи път се присъединяват Джъстин Теру, Кенет Брана, Симон Ашли (позната от хита „Бриджъртън“), Луси Лиу и австралиецът Патрик Брамал.

Първият пълен трейлър на „Дяволът носи Прада 2“ бе пуснат миналия месец, но един ключов детайл озадачи феновете. В краткия клип Миранда сякаш подлага на съмнение самоличността на бившата си асистентка Андреа, въпреки че техните сложни професионални взаимоотношения бяха гръбнакът на първия филм.

„Извинете, коя е тя? Познавате ли я? Познавам ли я аз?“, пита тя, когато Анди се появява отново в офиса ѝ след всички тези години.

По-късно в трейлъра, когато Анди се събира с бившата си колежка и съперничка Емили (Блънт), Миранда отново демонстрира пълна липса на спомен за общото им минало. „И ти ли я познаваш?“, пита тя, преди да ѝ напомнят, че двете са работили за нея по едно и също време. „Наистина ли?“ – учудва се тя. „Къде съм била аз?“

Много зрители останаха объркани, питайки се дали в сюжета на продължението Миранда не е диагностицирана с болестта на Алцхаймер, или това е просто поредната хаплива шега, целяща да подчертае надменността на „ледената кралица“ в модата.

Истината ще разберем съвсем скоро – „Дяволът носи Прада 2“ тръгва по кината на 30 април.