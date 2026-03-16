Любопитно

Миранда Прийстли се завръща: Финалният трейлър на „Дяволът носи Прада 2“ шокира феновете

Миранда Прийстли се завръща с леден шик във финалния трейлър на „Дяволът носи Прада 2“! Сблъсъкът между Мерил Стрийп и Ан Хатауей продължава на 30 април, а феновете са озадачени: забравила ли е властната редакторка своята асистентка?

16 март 2026, 16:18
Грозни сцени на „Оскарите": Теяна Тейлър обвини охранител във физическа агресия

И наградата за най-странен тоалет отива при...: Кара Делевин шокира с „мускулна рокля"

Кървава провокация на „Оскарите": Джак О'Конъл шокира червения килим с вампирски зъби

Триумф и неуважение на „Оскарите": Прекъснаха речите на създателите на KPop Demon Hunters

"Какво направи със себе си?": Ан Хатауей изуми на "Оскарите" с "ново лице"
Изрязана рокля и 200 карата диаманти, но без „Оскар": Кайли Дженър и Тимъти Шаламе

Блясък и диаманти за 35 милиона: Най-добре облечените звезди на

Ефектът „уау" на

„Съвземи се. Имаме работа за вършене – и под „ние“ имам предвид теб.“

Финалният трейлър на дългоочакваното продължение на „Дяволът носи Прада“ току-що се появи, възраждайки ледената динамика между Миранда Прийстли (Мерил Стрийп) и Андреа Сакс (Ан Хатауей) – дуетът, който плени публиката преди цели 20 години.

В последните кадри главният редактор на списание Runway прави внезапно и неочаквано посещение в дома на видимо стъписаната Андреа, призовавайки я към действие със своите типично остри инструкции.

Според изданието Variety, продължението „проследява Пристли, докато тя се опитва да спаси кариерата си на фона на упадъка на традиционните печатни издания. В този процес тя се изправя срещу героинята на Емили Блънт – вече влиятелен изпълнителен директор на луксозен конгломерат, разполагащ с рекламните бюджети, от които Пристли отчаяно се нуждае“. Емблематичният оригинален филм, базиран на едноименния роман на Лорън Вайсбергер от 2003 г., се превърна в истински боксофис хит и завоюва две номинации за „Оскар“, три за „Златен глобус“ и пет за БАФТА.

В продължението се завръщат режисьорът Дейвид Франкел и сценаристката Алин Брош Маккена, както и звездният състав в лицето на Мерил Стрийп, Ан Хатауей, Емили Блънт и Стенли Тучи. Към тях за първи път се присъединяват Джъстин Теру, Кенет Брана, Симон Ашли (позната от хита „Бриджъртън“), Луси Лиу и австралиецът Патрик Брамал.

Първият пълен трейлър на „Дяволът носи Прада 2“ бе пуснат миналия месец, но един ключов детайл озадачи феновете. В краткия клип Миранда сякаш подлага на съмнение самоличността на бившата си асистентка Андреа, въпреки че техните сложни професионални взаимоотношения бяха гръбнакът на първия филм.

„Извинете, коя е тя? Познавате ли я? Познавам ли я аз?“, пита тя, когато Анди се появява отново в офиса ѝ след всички тези години.

По-късно в трейлъра, когато Анди се събира с бившата си колежка и съперничка Емили (Блънт), Миранда отново демонстрира пълна липса на спомен за общото им минало. „И ти ли я познаваш?“, пита тя, преди да ѝ напомнят, че двете са работили за нея по едно и също време. „Наистина ли?“ – учудва се тя. „Къде съм била аз?“

Много зрители останаха объркани, питайки се дали в сюжета на продължението Миранда не е диагностицирана с болестта на Алцхаймер, или това е просто поредната хаплива шега, целяща да подчертае надменността на „ледената кралица“ в модата.

Истината ще разберем съвсем скоро – „Дяволът носи Прада 2“ тръгва по кината на 30 април.

Източник: www.news.com.au    
Дяволът носи Прада 2 Миранда Пристли Андреа Сакс Мерил Стрийп Ан Хатауей Филмово продължение
Иран предупреди Румъния: Влизате във войната

Иран предупреди Румъния: Влизате във войната

Миранда Прийстли се завръща: Финалният трейлър на „Дяволът носи Прада 2“ шокира феновете

Миранда Прийстли се завръща: Финалният трейлър на „Дяволът носи Прада 2“ шокира феновете

Иран изстреля за първи път „танцуваща ракета“: Дебют на балистичния звяр „Седжил“ срещу Израел

Иран изстреля за първи път „танцуваща ракета“: Дебют на балистичния звяр „Седжил“ срещу Израел

И наградата за най-странен тоалет отива при...: Кара Делевин шокира с „мускулна рокля“

И наградата за най-странен тоалет отива при...: Кара Делевин шокира с „мускулна рокля“

Заемат ли чужденци работните места у нас

Заемат ли чужденци работните места у нас

Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата
Ексклузивно

Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата

Преди 20 часа
„Умрях.. за кафе“: Нетаняху отговори на слуховете за смъртта си
Ексклузивно

„Умрях.. за кафе“: Нетаняху отговори на слуховете за смъртта си

Преди 21 часа
Автобус катастрофира край Ловеч
Ексклузивно

Автобус катастрофира край Ловеч

Преди 21 часа
Девет полицаи загинаха при израелски удар в Газа
Ексклузивно

Девет полицаи загинаха при израелски удар в Газа

Преди 19 часа
Обновяват 56 милиона кв. метра жилища до 2030 г.

Обновяват 56 милиона кв. метра жилища до 2030 г.

България Преди 27 минути

Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов

Хванаха нарушители с моторни шейни в три национални парка

Хванаха нарушители с моторни шейни в три национални парка

България Преди 31 минути

В Национален парк „Рила“ на 11 март акцията е продължила повече от 10 часа

На адрес в София, "Калашников", картечен пистолет, кокаин и хероин

На адрес в София, "Калашников", картечен пистолет, кокаин и хероин

България Преди 1 час

Освен това имало ловна пушка, пистолет „Браунинг“ калибър 7,65 мм и 535 броя бойни и ловни боеприпаси

<p>Откриха училищни сандвичи с плесени и бактерии</p>

БАБХ откри училищни сандвичи с плесени и бактерии

България Преди 1 час

Извършени са проверки в над 400 проверки в училища в цялата страна

Стрелба в центъра на Бургас, застрелян е мъж

Стрелба в центъра на Бургас, застрелян е мъж

България Преди 2 часа

Около 15.17 часа днес полицията в морския град получава съобщение за счупено витринно стъкло на търговски обект, разположен на улица "Поп Георги". Непосредствено след това е получено второ съобщение за открит в купето на лек автомобил "Ауди А 8", с бургаска регистрация, паркиран до дом N 1 но същата улица труп на мъж

Весела Лечева след влизането на Стефка Костадинова в политиката: Очаквам да ми предаде офиса на БОК

Весела Лечева след влизането на Стефка Костадинова в политиката: Очаквам да ми предаде офиса на БОК

България Преди 2 часа

Лечева призова исковите молби към Общото събрание да бъдат оттеглени

<p>Хаплива шега по адрес на Мелания Тръмп на &bdquo;Оскарите&ldquo;</p>

Джими Кимъл осмя Мелания Тръмп за документалния ѝ филм по време на „Оскарите“

Свят Преди 2 часа

Водещият на церемонията осмя документалния проект на първата дама като „филм за суетата“ и се подигра на липсата на сериозно съдържание в него

Изчезна млада жена от Стара Загора, издирват я

Изчезна млада жена от Стара Загора, издирват я

България Преди 2 часа

Умоляват се гражданите ако имат информация за жената незабавно да се обадят в полицията

Необичайна атака от Русия удари Киев

Необичайна атака от Русия удари Киев

Свят Преди 2 часа

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха за няколко вълни бойни дронове и поне една ракета

Снимката е илюстративна

Археолози откриха изгубен средновековен град в гора край полско село

Любопитно Преди 3 часа

Изследователите откриха останките на Столценберг – средновековен град, който изглежда е западнал през XIV или XV в., в гора край съвременното полско село Славобоже. Градът е бил основан на границата между Померания и Ноймарк – исторически спорен граничен регион между Германия и Полша

<p>Обявиха кои листи ще води Бойко Борисов</p>

ГЕРБ-СДС обяви водачите на листите си за изборите

България Преди 3 часа

Бойко Борисов традиционно ще води две листи

Взрив от менингит взе жертви в Обединеното кралство

Взрив от менингит взе жертви в Обединеното кралство

Свят Преди 3 часа

Властите в Кентърбъри раздават антибиотици по спешност, университетът отмени всички изпити заради опасност от нова вълна

Катар: Уреждането на напрежението с Иран е възможно

Катар: Уреждането на напрежението с Иран е възможно

Свят Преди 3 часа

Търговия с гласове: Списъците на BG Elves разкриват купувачи на гласове в цяла България

Търговия с гласове: Списъците на BG Elves разкриват купувачи на гласове в цяла България

България Преди 3 часа

Изпълнителният съвет на „Да, България“ подаде сигнал до МВР, ДАНС и Върховна касационна прокуратура

„Безумни конспирации“: Хари и Меган с остра атака срещу нова книга за кралското семейство

„Безумни конспирации“: Хари и Меган с остра атака срещу нова книга за кралското семейство

Любопитно Преди 3 часа

Принц Хари и Меган Маркъл остро атакуваха новата книга на Том Бауър „Предателство“, определяйки я като „обсесия“, пълна с безумни конспирации. Скандалните разкрития за брака им и атаките срещу игрите Invictus предизвикаха вълна от негативни реакции

Обрат в Шумен: Арестуваха мъж за убийството на Александър, ето какво се е случило

Обрат в Шумен: Арестуваха мъж за убийството на Александър, ето какво се е случило

България Преди 4 часа

Фатален конфликт след употреба на наркотици: 28-годишен рецидивист направи пълни признания за смъртта на издирвания младеж

Всичко от днес

От мрежата

Основни принадлежности, които ви трябват преди да осиновите коте

dogsandcats.bg

Професионален грумър съветва: Как правилно да режем ноктите на кучето си

dogsandcats.bg
1

Снежни гъски изпълниха небето над Пенсилвания

sinoptik.bg
1

Големите язовири в България са пълни

sinoptik.bg

Мария Бакалова в центъра на вниманието на престижното Oscar парти на Елтън Джон

Edna.bg

Леонардо ди Каприо пак остана без „Оскар“! Интернет вече превърна реакцията му в легенда

Edna.bg

НА ЖИВО: Арда - Добруджа, стартовите 11

Gong.bg

Анчелоти към Валверде: Жалко, че нямаш бразилски паспорт

Gong.bg

КЕВР изиска информация от „Софийска вода” относно високите сметки в столичен квартал

Nova.bg

Откриха застрелян мъж в кола в Бургас (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg