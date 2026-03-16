България

Хванаха нарушители с моторни шейни в три национални парка

В Национален парк „Рила“ на 11 март акцията е продължила повече от 10 часа

16 март 2026, 17:24
Източник: МОСВ

М асирани акции срещу нерегламентираното каране на моторни шейни и мотори, пригодени за зимни условия, са проведени през последната седмица на територията и на трите национални парка – „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“.

Акциите са извършени от служители на парковата охрана в националните паркове със съдействието на органите на МВР за установяване самоличността на задържаните лица, информира екоминистерството.

В рамките на акцията в района на хижа „Беговица“ в Национален парк „Пирин“ са заловени четирима нарушители с моторни шейни, срещу които са предприети съответните законови мерки.

На 15 март в района на местността „Букова могила“ служители на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“, след като неколкократно са наблюдавали следи от нерегламентирано навлизане в територията, са установили петима нарушители. Те са се придвижвали с мотоциклети по път, забранен за движение на моторни превозни средства съгласно разпоредбите на Плана за управление на Националния парк. Двама от водачите са задържани на място. Останалите трима са успели да напуснат района, преди да бъде установена самоличността им.

В Национален парк „Рила“ на 11 март акцията е продължила повече от 10 часа в района на връх Мечит. На нарушителите са изпратени покани за съставяне и връчване на актове за установяване на административни нарушения.

Специализираните акции за контрол върху спазването на режимите в трите защитени територии са част от регулярните усилия от страна на дирекциите на националните паркове за ограничаване на нерегламентираното движение на моторни превозни средства извън позволените пътища със свободен достъп, което представлява сериозна заплаха за природните местообитания, крехките планински екосистеми и спокойствието на посетителите.

МОСВ напомня, че използването на моторизирани превозни средства, включително моторни шейни на територията на трите национални парка е забранено. Изключения се допускат единствено при извършване на неотложни дейности в горите или при провеждане на спасителни акции. Контролните дейности в планината продължават. Призовават се гражданите да бъдат отговорни и при забелязани нарушения да сигнализират на дежурните телефони на парковите дирекции или на тел. 112.

Национални паркове Моторни шейни МОСВ
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

