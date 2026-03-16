Дъжд и сняг за първа пролет: Какво време да очакваме до края на март

П рез втората на половина на март времето ще е в по-динамична фаза – неустойчиво, с повече облаци, валежи и колебливи температури около раннопролетните нива, пише NOVA .

В понеделник ще е слънчево, с обичайната за последните дни понижена видимост покрай водоемите, в някои котловини и низини. Следобед ще има временни увеличения на облачността. Дневните температури ще са от 10 до 15-16 градуса.

Източник: NOVA

От вторник до края на седмицата облачността ще е променлива, но по-често значителна. Във вторник и сряда валежи от дъжд се очакват в Западна България. В планините в тази част на страната ще падне сняг.

Около средата на седмицата вятърът ще е по-силен от север-североизток и ще нахлува студен въздух. В дните около началото на астрономическата пролет дъжд ще вали на повече места в страната. А в хода на застудяването, освен в планините, изолирани и неустойчиви снеговалежи можем да очакваме в някои части на Предбалкана и по-високите котловини на Западна България.

При такъв сценарий температурите постепенно ще се понижат - ако в сряда са в интервала 7-12 градуса, към петък ще са с дневни стойности от 4 до 9-10 градуса. Сутрините не се очертават особено мразовити и термометрите няма да падат под минус 5 градуса.

До края на месеца валежни обстановки се очакват около 25 март в южната половина на страната и след това отново на повече места в самия край на месеца. Заради граничните температури, при всеки такъв период ранните прогнози не изключват „щъркелов сняг” – изолирани мокри тежки и неустойчиви снеговалежи.

Температурите ще са в широк диапазон, но без драстични застудявания. Дневните стойности в дните с валежи ще падат до интервала 5-10 градуса, в периодите с повече слънце – до 15-16 градуса.

Астрономическата пролет настъпва на 20 март, петък. В нощта на 28 срещу 29 март пък страната ни ще премине към лятното часово време - ще преместим стрелките на часовника с час напред.