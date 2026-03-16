Пожар в хотел в Багдад след атака с дрон

Н а покрива на хотел в „Зелената зона“ на Багдад избухна пожар, съобщиха свидетели пред АФП.

Министерството на вътрешните работи на Ирак заяви, че няма жертви или щети, след като „снаряд“ е паднал върху сградата.

Два източника от иракските служби за сигурност съобщиха, че атаката с дрон е била насочена срещу американското посолство, намиращо се в същия район като хотел „Ал-Рашид“, в силно укрепената „Зелена зона“, където се намират дипломатически мисии и правителствени институции.

В луксозния хотел се намират и няколко други дипломатически мисии. Улицата пред хотела беше блокирана от голям брой сили за сигурност, като на мястото присъстваха пожарникари и линейки.

Малко по-късно в столицата на Ирак проехтя втори взрив.