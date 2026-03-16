Пожар в хотел в Багдад след атака с дрон

Атаката с дрон е била насочена срещу американското посолство

16 март 2026, 22:13
Н а покрива на хотел в „Зелената зона“ на Багдад избухна пожар, съобщиха свидетели пред АФП.

Министерството на вътрешните работи на Ирак заяви, че няма жертви или щети, след като „снаряд“ е паднал върху сградата.

Два източника от иракските служби за сигурност съобщиха, че атаката с дрон е била насочена срещу американското посолство, намиращо се в същия район като хотел „Ал-Рашид“, в силно укрепената „Зелена зона“, където се намират дипломатически мисии и правителствени институции.

В луксозния хотел се намират и няколко други дипломатически мисии. Улицата пред хотела беше блокирана от голям брой сили за сигурност, като на мястото присъстваха пожарникари и линейки.

Малко по-късно в столицата на Ирак проехтя втори взрив.

Иран удари голямо нефтено находище в ОАЕ

Свят Преди 2 часа

Нефтеното находище „Шах“ е разположено на 230 километра южно от град Абу Даби

ЕС наложи санкции на 9 души, участвали в клането в Буча

Свят Преди 3 часа

Сред санкционираните лица е генерал-полковник Александър Чайко

Почина художничката Елза Гоева

България Преди 4 часа

Тя оставя значима следа в развитието на българската живопис от втората половина на ХХ и началото на XXI век.

Началникът на кабинета на Тръмп има рак на гърдата

Свят Преди 5 часа

Тя е диагностицирана с рак на гърдата в ранен стадий

България Преди 5 часа

Председател на Управителния съвет на АПИ става Тодор Анастасов

Нейнски: Тръмп не е искал от България да пази Ормузкия проток

Свят Преди 5 часа

Нейнски: Европа е единна по отношение на високите цени на горивата

Обновяват 56 милиона кв. метра жилища до 2030 г.

България Преди 6 часа

Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов

Хванаха нарушители с моторни шейни в три национални парка

България Преди 6 часа

В Национален парк „Рила“ на 11 март акцията е продължила повече от 10 часа

КЕВР изиска информация от „Софийска вода” за високи сметки

България Преди 6 часа

Някои фактури достигат 840 евро

Клои Жао се появи в траур на "Оскарите"

Свят Преди 6 часа

Сара Мишел Гелар потвърди лошата новина за „Бъфи, убийцата на вампири“, докато режисьорката заговори за „силата да оставиш нещата да умрат“

Иран изстреля за първи път „танцуваща ракета“: Дебют на балистичния звяр „Седжил“ срещу Израел

Свят Преди 7 часа

За първи път от началото на конфликта Техеран използва двустепенната ракета с твърдо гориво, способна да пробие „Железен купол“

На адрес в София, "Калашников", картечен пистолет, кокаин и хероин

България Преди 7 часа

Освен това имало ловна пушка, пистолет „Браунинг“ калибър 7,65 мм и 535 броя бойни и ловни боеприпаси

Грозни сцени на „Оскарите“: Теяна Тейлър обвини охранител във физическа агресия

Любопитно Преди 7 часа

Теяна Тейлър влезе в остър сблъсък с охраната на наградите „Оскар“ 2026, след като бе грубо спряна на път за сцената. Въпреки скандала и загубата в категорията за поддържаща роля, актрисата отпразнува триумфа на филма си „Битка след битка“

БАБХ откри училищни сандвичи с плесени и бактерии

България Преди 7 часа

Извършени са проверки в над 400 проверки в училища в цялата страна

Миранда Прийстли се завръща: Финалният трейлър на „Дяволът носи Прада 2“ шокира феновете

Любопитно Преди 7 часа

Миранда Прийстли се завръща с леден шик във финалния трейлър на „Дяволът носи Прада 2“! Сблъсъкът между Мерил Стрийп и Ан Хатауей продължава на 30 април, а феновете са озадачени: забравила ли е властната редакторка своята асистентка?

Кой е простреляният мъж, открит в центъра на Бургас

България Преди 8 часа

