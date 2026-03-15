Свят

„Умрях.. за кафе“: Нетаняху отговори на слуховете за смъртта си

Израелският премиер се появи в кафене в Йерусалим, за да опровергае твърденията на Техеран, че е загинал или ранен при атака

15 март 2026, 20:18
„Умрях.. за кафе“: Нетаняху отговори на слуховете за смъртта си
И зраелският премиер Бенямин Нетаняху публикува днес видеоклип, на който пие чаша кафе и разговаря със своя асистент, след като слухове, че е загинал или ранен, бяха излъчени от иранските държавни медии и разпространени онлайн в Иран. Във видеото, заснето в кафене в покрайнините на Йерусалим и публикувано в профила на Нетаняху в „Телеграм“, неговият помощник го моли за коментар, предаде Ройтерс.

„Умрях..за кафе. Знаете ли какво? Умирам по народа си“, заяви Нетаняху в клипа.

Ройтерс потвърди местоположението на видеото от файлови изображения на кафенето, които съвпадат с интериора, видян във видеото. Датата беше потвърдена от множество видеоклипове и снимки от днешното посещение на Нетаняху.

Откакто САЩ и Израел започнаха атаките си срещу Иран на 28 февруари, Нетаняху посети поне два града, поразени от ирански ракети, болница, пристанище и военни бази, но достъпът на медиите беше силно ограничен, а видеоклипове бяха разпространени от неговата канцелария.

Бенямин Нетаняху Израелски премиер Слухове за Нетаняху Ирански медии Видео съобщение Израел Иран Военни действия Йерусалим Публична комуникация
По темата

Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата

Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата

„Умрях.. за кафе“: Нетаняху отговори на слуховете за смъртта си

„Умрях.. за кафе“: Нетаняху отговори на слуховете за смъртта си

Автобус катастрофира край Ловеч

Автобус катастрофира край Ловеч

Защо шоколадът е толкова скъп и къде цените са се повишили най-много

Защо шоколадът е толкова скъп и къде цените са се повишили най-много

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Porsche ще трябва да бръкне по-дълбоко в раната си, за да се справи

Porsche ще трябва да бръкне по-дълбоко в раната си, за да се справи

carmarket.bg
Ексклузивно

"Мисията изпълнена?": Как грешките от Ирак през 2003 г. могат да се повторят в Иран

Преди 1 ден
Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение
Ексклузивно

Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение

Преди 1 ден
Обрат във времето: Студът се завръща следващата седмица, къде ще има сняг
Ексклузивно

Обрат във времето: Студът се завръща следващата седмица, къде ще има сняг

Преди 1 ден
14 март: Когато една цяла държава се превърна в детектив
Ексклузивно

14 март: Когато една цяла държава се превърна в детектив

Преди 1 ден
Израел опроверга слуховете за недостиг на ракети

Израел опроверга слуховете за недостиг на ракети

Свят Преди 1 час

Тел Авив отрече и директни преговори с ливанското правителство

Нови имена и връщане на стари лица: Политическите формации финализират листите за изборите

Нови имена и връщане на стари лица: Политическите формации финализират листите за изборите

България Преди 1 час

Партиите не изключват диалог с коалицията на Румен Радев

Песков: Преговорите за Украйна са на пауза, САЩ имат други приоритети в момента

Свят Преди 3 часа

По думите му европейските страни правят грешка, настоявайки Киев да продължи военните действия срещу Москва

.

Иран: Не сме искали примирие и не виждаме причина за преговори със САЩ

Свят Преди 3 часа

5 модни неща за пролетта, които задължително трябва да са в гардероба ви

Любопитно Преди 4 часа

Една от основните тенденции на сезона се завръща от 2000-те

Зеленски: Украйна трябва да затегне правилата за износ на дронове

Зеленски: Украйна трябва да затегне правилата за износ на дронове

Свят Преди 4 часа

Украинският президент обясни, че правителството му вече е отпратило предупреждение към една компания

,

Най-малко 22 души пострадаха при сблъсък на два трамвая в Москва

Свят Преди 4 часа

Сред тях са пет деца

,

26 самолета и 7 кораба: Тайван алармира за масирано китайско присъствие

Свят Преди 5 часа

Китай е решен да завземе острова, ако се наложи и със сила

,

„Враговете да внимават“: Ким Чен Ун тества ракети, способни да носят тактическо ядрено оръжие

Свят Преди 5 часа

По данни на КЦТА ракетите са поразили цел на остров в Източно море на разстояние около 364,4 километра с „точност от 100 процента“

,

Кои са водачите на листите на ГЕРБ

България Преди 5 часа

Партията публикува информацията в своя Instagram профил

<p>&quot;Това е истинска катастрофа&quot;:&nbsp;Токсичен &quot;черен дъжд&quot; падна над Техеран</p>

Токсичен „черен дъжд“ падна над Техеран след ударите по нефтени съоръжения

Свят Преди 6 часа

Стълбове от тъмен дим бяха наблюдавани и в други части на региона през двете седмици на войната

Франция гласува на местни избори - тест преди президентския вот през 2027 г.

Франция гласува на местни избори - тест преди президентския вот през 2027 г.

Свят Преди 6 часа

Право на глас имат около 48,7 милиона избиратели

Нов кръг от търговски преговори между САЩ и Китай в Париж

Нов кръг от търговски преговори между САЩ и Китай в Париж

Свят Преди 7 часа

Разговорите се очаква да подготвят държавното посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп в Пекин

Спрете да правите това: Кои методи срещу черни точки са много вредни за кожата

Спрете да правите това: Кои методи срещу черни точки са много вредни за кожата

Любопитно Преди 7 часа

Черните точки може да изглеждат като незначителен проблем, но те са най-честата причина за увреждане на кожата

Тръмп: Иран е готов за примирие, но условията не са достатъчно добри

Тръмп: Иран е готов за примирие, но условията не са достатъчно добри

Свят Преди 7 часа

Още преди десетина дни президентът на САЩ каза, че Иран "се е обадил" за сделка

<p>Даниел Митов с коментар&nbsp;за случая &bdquo;Петрохан&ldquo;</p>

Даниел Митов за случая „Петрохан“: Мълчах, за да не се политизира разследването

България Преди 8 часа

„Не е редно вътрешният министър да коментира детайли по текущо разследване от такъв мащаб“, каза той

От мрежата

Защо кучето ми повръща всяка сутрин

dogsandcats.bg

Основни принадлежности, които ви трябват преди да осиновите коте

dogsandcats.bg
1

Хванаха нарушители с моторни шейни в Рила

sinoptik.bg
1

Какво знаем за обсерваторията "Рожен"

sinoptik.bg

Принц Уилям почете паметта на Даяна за Деня на майката

Edna.bg

След дълго време! Мариус Куркински и Владо Карамазов се срещнаха: „Въпреки всичко сме свежарки“

Edna.bg

Барселона разби Севиля, Рафиня блесна с хеттрик

Gong.bg

Хосу Урибе: Ако отмененият гол беше за противника, щеше да бъде зачетен

Gong.bg

Нови имена и връщане на стари лица: Политическите формации финализират листите за изборите

Nova.bg

Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата

Nova.bg