България

Почина художничката Елза Гоева

Тя оставя значима следа в развитието на българската живопис от втората половина на ХХ и началото на XXI век.

16 март 2026, 19:12
П очина художничката Елза Гоева. Това стана ясно от публикация на Министерството на културата (МК), в която екипът изразява своите съболезнования към семейството и близките на голямата художничка.

Поклонението пред тленните ѝ останки ще бъде на 18 март от 11:30 ч. в ритуалната зала на Централните софийски гробища, информират от МК.

Елза Борисова Гоева е родена на 27 юли 1928 г. в Болярово, Ямболско. През 1953 г. завършва специалност „Живопис“ във Висшия институт за изобразителни изкуства „Николай Павлович“ (днес Националната художествена академия) в София в класа на проф. Панайот Панайотов, като по време на обучението си работи под влиянието на големи имена в българската живопис като Борис Митов и Дечко Узунов. Още в началото на своя творчески път тя активно се включва в художествения живот на страната и започва редовно участие в национални изложби на Съюза на българските художници (СБХ), както и в редица представителни експозиции в страната и в чужбина.

През годините Елза Гоева изгражда разпознаваем живописен стил, в който централно място заемат фигуралната композиция, портретът и пейзажът. Нейните картини се отличават с деликатна цветност, мек живописен рисунък и съзерцателно отношение към природата и човешката фигура. В произведенията ѝ се усеща стремеж към поетичност и вътрешна хармония, които придават на творчеството ѝ особена чувствителност и лирична атмосфера, пишат от екипа на МК.

Те отбелязват, че в дългогодишната си кариера Елза Гоева реализира множество самостоятелни изложби, а творбите ѝ са представяни и в редица международни художествени форуми. Нейни произведения се съхраняват в Националната художествена галерия, в регионални галерии в страната и в частни колекции в България и чужбина. До дълбока възраст Елза Гоева остава активна в художествения живот, като продължава да рисува и да участва в изложби.

Със своето творчество тя оставя значима следа в развитието на българската живопис от втората половина на ХХ и началото на XXI век. Поклон пред светлата ѝ памет!, пишат още от МК.

През 2024 г. пред БТА, по повод своя 95-и рожден ден, художничката Елза Гоева каза: „За мен работата е спасение от баналността на живота". По думите й най-голяма промяна в художествения живот в България през последните седем десетилетия е предизвикало откриването на частните галерии в страната. „Според мен реализацията на младите артисти в България е близко до непостижимото, но въпреки това нашата школа, доближавайки се най-много до класическата, все още е една от най-добрите“, разказва Гоева.

Сред по-известните творби на художничката са „Учителка в помашко село" (1953), „Свиждане" (1957). Създава портрети като „Ген. Владимир Заимов" (1967), „Никола Вапцаров" (1969), „Иван Загубански" (1970), „Лeнин" (1970), „Георги Димитров" (1972) и пейзажи, сред които „Църква в Райково" (1968), „Созопол - музеят" (1970), „Турция - декември" (1972), „Истанбул" (1971). 

Носител е на наградата „Икар" на едноименната галерия за самостоятелната й изложба живопис „Храмът" от ноември 2006 г. 

Последвайте ни
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Иран предупреди Румъния: Влизате във войната

Иран предупреди Румъния: Влизате във войната

Началникът на кабинета на Тръмп има рак на гърдата

Началникът на кабинета на Тръмп има рак на гърдата

Иран изстреля за първи път „танцуваща ракета“: Дебют на балистичния звяр „Седжил“ срещу Израел

Иран изстреля за първи път „танцуваща ракета“: Дебют на балистичния звяр „Седжил“ срещу Израел

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Как BMW се справя с кризата толкова добре

Как BMW се справя с кризата толкова добре

carmarket.bg
Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата
Ексклузивно

Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата

Преди 22 часа
„Умрях.. за кафе“: Нетаняху отговори на слуховете за смъртта си
Ексклузивно

„Умрях.. за кафе“: Нетаняху отговори на слуховете за смъртта си

Преди 23 часа
Автобус катастрофира край Ловеч
Ексклузивно

Автобус катастрофира край Ловеч

Преди 22 часа
Девет полицаи загинаха при израелски удар в Газа
Ексклузивно

Девет полицаи загинаха при израелски удар в Газа

Преди 21 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Инж. Тодор Анастасов

Служебното правителство смени шефа на АПИ

България Преди 43 минути

Председател на Управителния съвет на АПИ става Тодор Анастасов

Обновяват 56 милиона кв. метра жилища до 2030 г.

Обновяват 56 милиона кв. метра жилища до 2030 г.

България Преди 1 час

Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов

Клои Жао се появи в траур на "Оскарите"

Клои Жао се появи в траур на "Оскарите"

Свят Преди 2 часа

Сара Мишел Гелар потвърди лошата новина за „Бъфи, убийцата на вампири“, докато режисьорката заговори за „силата да оставиш нещата да умрат“

На адрес в София, "Калашников", картечен пистолет, кокаин и хероин

На адрес в София, "Калашников", картечен пистолет, кокаин и хероин

България Преди 2 часа

Освен това имало ловна пушка, пистолет „Браунинг“ калибър 7,65 мм и 535 броя бойни и ловни боеприпаси

<p>Откриха училищни сандвичи с плесени и бактерии</p>

БАБХ откри училищни сандвичи с плесени и бактерии

България Преди 3 часа

Извършени са проверки в над 400 проверки в училища в цялата страна

Миранда Прийстли се завръща: Финалният трейлър на „Дяволът носи Прада 2“ шокира феновете

Миранда Прийстли се завръща: Финалният трейлър на „Дяволът носи Прада 2“ шокира феновете

Любопитно Преди 3 часа

Миранда Прийстли се завръща с леден шик във финалния трейлър на „Дяволът носи Прада 2“! Сблъсъкът между Мерил Стрийп и Ан Хатауей продължава на 30 април, а феновете са озадачени: забравила ли е властната редакторка своята асистентка?

Стрелба в центъра на Бургас, застрелян е мъж

Стрелба в центъра на Бургас, застрелян е мъж

България Преди 3 часа

Около 15.17 часа днес полицията в морския град получава съобщение за счупено витринно стъкло на търговски обект, разположен на улица "Поп Георги". Непосредствено след това е получено второ съобщение за открит в купето на лек автомобил "Ауди А 8", с бургаска регистрация, паркиран до дом N 1 но същата улица труп на мъж

Весела Лечева след влизането на Стефка Костадинова в политиката: Очаквам да ми предаде офиса на БОК

Весела Лечева след влизането на Стефка Костадинова в политиката: Очаквам да ми предаде офиса на БОК

България Преди 3 часа

Лечева призова исковите молби към Общото събрание да бъдат оттеглени

<p>Хаплива шега по адрес на Мелания Тръмп на &bdquo;Оскарите&ldquo;</p>

Джими Кимъл осмя Мелания Тръмп за документалния ѝ филм по време на „Оскарите“

Свят Преди 3 часа

Водещият на церемонията осмя документалния проект на първата дама като „филм за суетата“ и се подигра на липсата на сериозно съдържание в него

Изчезна млада жена от Стара Загора, издирват я

Изчезна млада жена от Стара Загора, издирват я

България Преди 4 часа

Умоляват се гражданите ако имат информация за жената незабавно да се обадят в полицията

Необичайна атака от Русия удари Киев

Необичайна атака от Русия удари Киев

Свят Преди 4 часа

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха за няколко вълни бойни дронове и поне една ракета

Снимката е илюстративна

Археолози откриха изгубен средновековен град в гора край полско село

Любопитно Преди 4 часа

Изследователите откриха останките на Столценберг – средновековен град, който изглежда е западнал през XIV или XV в., в гора край съвременното полско село Славобоже. Градът е бил основан на границата между Померания и Ноймарк – исторически спорен граничен регион между Германия и Полша

И наградата за най-странен тоалет отива при...: Кара Делевин шокира с „мускулна рокля“

И наградата за най-странен тоалет отива при...: Кара Делевин шокира с „мускулна рокля“

Любопитно Преди 4 часа

Роклята на Кара се отличаваше с мрежесто горнище с дълги ръкави, украсено с блестящи детайли в червено, бяло и тъмносиньо, имитиращи човешката мускулатура, което преливаше в елегантна черна пола

<p>Обявиха кои листи ще води Бойко Борисов</p>

ГЕРБ-СДС обяви водачите на листите си за изборите

България Преди 4 часа

Бойко Борисов традиционно ще води две листи

Взрив от менингит взе жертви в Обединеното кралство

Взрив от менингит взе жертви в Обединеното кралство

Свят Преди 4 часа

Властите в Кентърбъри раздават антибиотици по спешност, университетът отмени всички изпити заради опасност от нова вълна

Катар: Уреждането на напрежението с Иран е възможно

Катар: Уреждането на напрежението с Иран е възможно

Свят Преди 5 часа

Всичко от днес

От мрежата

Основни принадлежности, които ви трябват преди да осиновите коте

dogsandcats.bg

Любопитни хранителни навици на котките

dogsandcats.bg
1

Снежни гъски изпълниха небето над Пенсилвания

sinoptik.bg
1

Големите язовири в България са пълни

sinoptik.bg

Astro Speaks: Как да разчетем „космическия ДНК код“ на живота си (ВИДЕО)

Edna.bg

Мария Бакалова в центъра на вниманието на престижното Oscar парти на Елтън Джон

Edna.bg

Намериха убит шеф на български футболен клуб

Gong.bg

Окръжният прокурор с инфомарция за убития футболен шеф

Gong.bg

Вкараха в психиатрия мъжа, многократно нападал жени в София

Nova.bg

Гасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Nova.bg