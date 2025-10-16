Съдът остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев

Ивайло Мирчев: Всички политици да се откажат от служебните си автомобили

Родители на деца, загинали в катастрофи, настояват за среща със Съдийската колегия на ВСС

Бюджетът ощетен с 30 млн. лв. от ОПГ, занимаваща се с внос на стоки от Китай

С офийският апелативен съд остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев.

Един от съдиите - Андрей Ангелов, изложи особено мнение. Според него разследването се води от 11 месеца, а от 3 месеца има задържани лица, поради което е недопустимо по делото все още да има неустановено лице с имунитет. Съдебният състав е следвало да установи злоупотреба с право, с който да си даде ясен знак на прокуратурата да прецизира обвинението. Съдия Ангелов счете и че не са налице предпоставките да вземане на най-тежка мярка спрямо Коцев, а принципът на непосредственост и състезателност при събиране на доказателства е нарушен. Не може да се игнорира, че Пламенка Димитрова е заинтересован свидетел, отчете съдията. Показанията ѝ изискват внимателна проверка, каквато прокуратурата не е извършила и това подкопава тяхната достоверност. А показанията на Диан Иванов съдията определи като "дадени под натиск". Според съдия Ангелов обвинението следва да бъде надграждано, а в случая то е разколебано, поради което не е налице необходимост от продължаване на задържането. В заключение той посочи, че не споделя, че Коцев би извършил престъпление, ако мярката му бъде изменена и той излезе от ареста.

Съдът остави в ареста Благомир Коцев

Въпреки това с мнозинство съдебният състав прие, че доказателствената съвкупност е достатъчна да обоснове предположение за извършено престъпление.

Съдебният състав също така прие, че показанията на Димитрова не са изолирани и тенденциозни.

Все пак съдиите критикуваха обвинението за недостатъчно събиране на доказателства и указаха на прокуратурата, че ако в обозрим срок не събере доказателства и не поиска отстраняване от длъжност на кмета на Варна, съдът ще приеме, че е налице основание за изменение на мярката за неотклонение на Коцев.

Адвокатът на кмета, Ина Лулчева, се усъмни в непредубедеността на председателя на съдебния състав и на един от прокурорите по делото. Лулчева поиска отвод на съдия Красимира Костова - докладчик по делото, и председател на съдебния състав, с аргумент, че като бивш съдия в Специализирания съд, закрит по инициатива на "Продължаваме Промяната", от която партия е Коцев, е предубедена.

Съдът отхвърли и двете искания като неоснователни.

Това беше шестият опит на кмета на Варна да излезе от ареста.

Адвокат: Няма основание Коцев да бъде осъден

Досега пет пъти различни състави на Градския и Апелативния съд в София отсъждаха, че Коцев, в качеството му на кмет, може да повлияе на свидетели, и затова го оставяха в ареста.

Обвиняемият е задържан от 8 юли насам. На заседанието миналия петък, първата инстанция реши, че кметът няма опасност да се укрие, но може да извърши ново престъпление, ако е на свобода. До момента прокуратурата не е поискала отстраняването на Коцев от длъжност.

За пореден път днес беше отказан и разпит на Асен Василев, поискан от защитата. Заседанието продължи с внасянето на нови доказателства от прокуратурата.

Именно това провокира появата на Василев в съдебната палата, където той остро коментира случващото се.

"Това, което видяхме днес, е поредно потъпкване на правосъдието", категорично заяви Василев.

Той обясни, че целият казус се базира на показанията на един-единствен свидетел, чиято достоверност постави под съмнение.

"Знаете, че Благомир Коцев е задържан вече над три месеца по думите на една доказана крадла. Агенция за държавна финансова инспекция има доклад, който е направен още по времето на правителство ГЕРБ 3, който уличава нейната фирма в над 500 000 лева откраднати средства от българските студенти и тяхната храна", каза Василев.

Той посочи, че неговото име е било използвано като претекст делото да бъде преместено от Варна в София.

"Тази крадла е казала, че има неизвестен депутат, след което е намесила моето име. Заради този факт делото се гледа в София, със софийска прокуратура и софийски съд, където могат да се нагласят състави, а не във Варна, където му е мястото", добави Василев.

На последното заседание на съда беше разпитан нов свидетел, който твърди, че от екипа на Коцев са му поискали подкуп заради инвестиции в града.