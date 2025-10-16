България

Съдът остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев

Софийският апелативен съд днес гледа мярката за неотклонение на кмета на Варна

Обновена преди 2 часа / 16 октомври 2025, 06:51
БСП: Готови сме на всякакви разговори за запазване на правителството

БСП: Готови сме на всякакви разговори за запазване на правителството
Бюджетът ощетен с 30 млн. лв. от ОПГ, занимаваща се с внос на стоки от Китай

Бюджетът ощетен с 30 млн. лв. от ОПГ, занимаваща се с внос на стоки от Китай
Родители на деца, загинали в катастрофи, настояват за среща със Съдийската колегия на ВСС

Родители на деца, загинали в катастрофи, настояват за среща със Съдийската колегия на ВСС
Мъж и жена разбиха и ограбиха магазин в центъра на София

Мъж и жена разбиха и ограбиха магазин в центъра на София
Отбелязваме 113 години бойна авиация в България

Отбелязваме 113 години бойна авиация в България
Рекорден ръст на фалшивите пари в България за последните 15 години

Рекорден ръст на фалшивите пари в България за последните 15 години
Ивайло Мирчев: Всички политици да се откажат от служебните си автомобили

Ивайло Мирчев: Всички политици да се откажат от служебните си автомобили
Първите ни F-16 не летят, кога се очакват останалите

Първите ни F-16 не летят, кога се очакват останалите

С офийският апелативен съд остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев.

Един от съдиите - Андрей Ангелов, изложи особено мнение. Според него разследването се води от 11 месеца, а от 3 месеца има задържани лица, поради което е недопустимо по делото все още да има неустановено лице с имунитет. Съдебният състав е следвало да установи злоупотреба с право, с който да си даде ясен знак на прокуратурата да прецизира обвинението. Съдия Ангелов счете и че не са налице предпоставките да вземане на най-тежка мярка спрямо Коцев, а принципът на непосредственост и състезателност при събиране на доказателства е нарушен. Не може да се игнорира, че Пламенка Димитрова е заинтересован свидетел, отчете съдията. Показанията ѝ изискват внимателна проверка, каквато прокуратурата не е извършила и това подкопава тяхната достоверност. А показанията на Диан Иванов съдията определи като "дадени под натиск". Според съдия Ангелов обвинението следва да бъде надграждано, а в случая то е разколебано, поради което не е налице необходимост от продължаване на задържането. В заключение той посочи, че не споделя, че Коцев би извършил престъпление, ако мярката му бъде изменена и той излезе от ареста.

Съдът остави в ареста Благомир Коцев

Въпреки това с мнозинство съдебният състав прие, че доказателствената съвкупност е достатъчна да обоснове предположение за извършено престъпление.

Съдебният състав също така прие, че показанията на Димитрова не са изолирани и тенденциозни.

Все пак съдиите критикуваха обвинението за недостатъчно събиране на доказателства и указаха на прокуратурата, че ако в обозрим срок не събере доказателства и не поиска отстраняване от длъжност на кмета на Варна, съдът ще приеме, че е налице основание за изменение на мярката за неотклонение на Коцев.

Адвокатът на кмета, Ина Лулчева, се усъмни в непредубедеността на председателя на съдебния състав и на един от прокурорите по делото. Лулчева поиска отвод на съдия Красимира Костова - докладчик по делото, и председател на съдебния състав, с аргумент, че като бивш съдия в Специализирания съд, закрит по инициатива на "Продължаваме Промяната", от която партия е Коцев, е предубедена.

Съдът отхвърли и двете искания като неоснователни.

Това беше шестият опит на кмета на Варна да излезе от ареста.

Адвокат: Няма основание Коцев да бъде осъден

Досега пет пъти различни състави на Градския и Апелативния съд в София отсъждаха, че Коцев, в качеството му на кмет, може да повлияе на свидетели, и затова го оставяха в ареста.

Обвиняемият е задържан от 8 юли насам. На заседанието миналия петък, първата инстанция реши, че кметът няма опасност да се укрие, но може да извърши ново престъпление, ако е на свобода. До момента прокуратурата не е поискала отстраняването на Коцев от длъжност.

За пореден път днес беше отказан и разпит на Асен Василев, поискан от защитата. Заседанието продължи с внасянето на нови доказателства от прокуратурата.

Именно това провокира появата на Василев в съдебната палата, където той остро коментира случващото се.

"Това, което видяхме днес, е поредно потъпкване на правосъдието", категорично заяви Василев. 

Той обясни, че целият казус се базира на показанията на един-единствен свидетел, чиято достоверност постави под съмнение.

"Знаете, че Благомир Коцев е задържан вече над три месеца по думите на една доказана крадла. Агенция за държавна финансова инспекция има доклад, който е направен още по времето на правителство ГЕРБ 3, който уличава нейната фирма в над 500 000 лева откраднати средства от българските студенти и тяхната храна", каза Василев.

Той посочи, че неговото име е било използвано като претекст делото да бъде преместено от Варна в София.

"Тази крадла е казала, че има неизвестен депутат, след което е намесила моето име. Заради този факт делото се гледа в София, със софийска прокуратура и софийски съд, където могат да се нагласят състави, а не във Варна, където му е мястото", добави Василев. 

На последното заседание на съда беше разпитан нов свидетел, който твърди, че от екипа на Коцев са му поискали подкуп заради инвестиции в града.

Съдът гледа мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев
22 снимки
Съдът гледа мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир
Съдът гледа мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир
Съдът гледа мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир
Съдът гледа мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир

 

Източник: NOVA; БГНЕС    
благомир коцев варна кмет съд мярка арест
Последвайте ни

По темата

Съдът остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев

Съдът остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев

Тръмп говори с Путин, ще се срещнат в Будапеща

Тръмп говори с Путин, ще се срещнат в Будапеща

Съдът пусна Никола Барбутов под домашен арест

Съдът пусна Никола Барбутов под домашен арест

Автоморга се запали в Сливен

Автоморга се запали в Сливен

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Малцината, които искат Cybertruck на Tesla са... фирмите на Мъск

Малцината, които искат Cybertruck на Tesla са... фирмите на Мъск

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 4 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 4 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 3 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 4 дни

Виц на деня

– Пак ли си в интернет? – Не, мамо, правя проучване за домашното… в TikTok.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Франция арестува четирима заподозрени в заговор срещу руски дисидент

Франция арестува четирима заподозрени в заговор срещу руски дисидент

Свят Преди 11 минути

Френските прокурори отказаха да идентифицират руския дисидент

Номинации очи в очи в Big Brother тази вечер

Номинации очи в очи в Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 1 час

Новина за нов съквартирант ще шокира участниците

Израел върна телата на 30 палестинци в Газа

Израел върна телата на 30 палестинци в Газа

Свят Преди 3 часа

Късно снощи "Хамас" предаде още две тела на Израел

Пускат под гаранция обвиняем за цигарената фабрика край Момково

Пускат под гаранция обвиняем за цигарената фабрика край Момково

България Преди 3 часа

Стойчо Захариев Иванов е с повдигнато обвинение, заедно с още четирима души, за държане на акцизни стоки в големи размери

Русия изпрати военноморски сили в Южнокитайско море

Русия изпрати военноморски сили в Южнокитайско море

Свят Преди 3 часа

Ходът идва на фона на напрежението между Китай, САЩ и съюзниците им в региона

<p>&quot;Звездата на смъртта&quot;: Подиграват се на Обама заради новия президентски център</p>

"Звездата на смъртта": Новият президентски център на Обама предизвиква подигравки в социалните мрежи

Свят Преди 3 часа

Българите вече пътуват без виза до Южна Африка

Българите вече пътуват без виза до Южна Африка

България Преди 3 часа

Краткосрочният безвизов престой е до 90 дни

От Стария Холивуд до Ню Йорк: Дженифър Лопес омагьоса с Dior (СНИМКИ)

От Стария Холивуд до Ню Йорк: Дженифър Лопес омагьоса с Dior (СНИМКИ)

Любопитно Преди 4 часа

Тоалетът, вдъхновен от Dior, идеално отразява аурата на героинята ѝ – жена, излъчваща богатство, чар и загадъчност

<p>Борис Джонсън: ChatGPT е фантастичен, помага и на простите хора</p>

Борис Джонсън призна, че пише книгите си с помощта на ChatGPT

Свят Преди 4 часа

Той призна, че използва платформата не само за анализи на произведения като "Одисея" на Омир, но и като помощник при писането на книги

Четирима номинирани в “Игри на волята” тази вечер

Четирима номинирани в “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 4 часа

Лечители и Феномени излизат на битка за неприкосновеност

Внимавай какво казваш: 10 фрази, които нараняват дълбоко

Внимавай какво казваш: 10 фрази, които нараняват дълбоко

Любопитно Преди 4 часа

За мъжете и момчетата токсични изрази като „не плачи“ създават емоционални бариери

Осъдиха младежа, пребил до смърт жена в Перник

Осъдиха младежа, пребил до смърт жена в Перник

България Преди 4 часа

Присъдата е осем години и шест месеца лишаване от свобода

Нов „ангел“ на хоризонта: Емили Ратайковски завладя Victoria's Secret

Нов „ангел“ на хоризонта: Емили Ратайковски завладя Victoria's Secret

Любопитно Преди 4 часа

Емили Ратайковски покори подиума на Victoria's Secret в ослепителен дебют

„БЪЛГАРИЯ AMORE MIO” с премиера от утре в кината

„БЪЛГАРИЯ AMORE MIO” с премиера от утре в кината

Любопитно Преди 4 часа

Филмът беше показан предпремиерно вчера на специална прожекция с актьорския състав и екипа на продукцията

Русия прочиства своите шпионски служби

Русия прочиства своите шпионски служби

Свят Преди 5 часа

Нещо странно и до голяма степен незабелязано се случва с руските шпиони

Германия готви план срещу хибридните заплахи от Русия

Германия готви план срещу хибридните заплахи от Русия

България Преди 5 часа

Новосъздаденият Съвет за национална сигурност ще проведе първото си заседание в идните дни

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго котките помнят даден човек

dogsandcats.bg

Усеща ли котката ми, че съм бременна

dogsandcats.bg
1

Циклони носят дъжд през почивните дни

sinoptik.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg

3 зодии, които са на крилете на късмета през октомври 2025

Edna.bg

Анджелина Джоли разкри подробности около развода с Брад Пит

Edna.bg

Спартак Варна и Пирин ще бъдат спасени

Gong.bg

Кубрат Пулев се завръща на ринга

Gong.bg

Доналд Тръмп: Ще се срещна с Путин в Будапеща за преговори за Украйна

Nova.bg

Йордан Пешев след схемата с китайско карго: Работим активно по установяване на връзки с митнически и данъчни служители

Nova.bg