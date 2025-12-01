България

КЕВР намали цената на природния газ за декември

Цената е с 4,3 на сто по-ниска в сравнение с ноември

1 декември 2025, 15:09
КЕВР намали цената на природния газ за декември
Източник: БТА

К омисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за декември в размер на 63,01 лв./MWh или 32,22 евро/MWh, без достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.  

"Булгаргаз" предложи по-ниска цена на природния газ за декември

Утвърдената цена от 63,01 лв./MWh (32,22 евро/MWh) е с 4,3% по-ниска спрямо ноемврийската, която беше в размер на 65,82 лв./MWh, (33,65 евро/MWh). Причината е продължаващото намаление на ценообразуващия индекс TTF на международните газови борси, както и частичния отказ на някои клиенти от заявени по-рано количества.  Справка за ценовите нива показва, че сегашната цена е с 16,3% по-ниска в сравнение с декември 2024 г.  и  с 34% по-ниска спрямо декември 2023 г.   

КЕВР утвърди нова цена на природния газ

Регулаторът утвърди цената след извършен анализ на внесените от „Булгаргаз“ ЕАД актуални данни. В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“(IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват съществена част от потреблението и имат важна роля за постигане на благоприятна цена на синьото гориво. „Булгаргаз“ е осигурил за декември количества втечнен природен газ по сключени договори с търговци, след организиран търг при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане.  В ценовия микс за месеца е включено и количество от добив от ПГХ „Чирен“.     

Източник: КЕВР    
природен газ КЕВР Булгаргаз
Последвайте ни
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана

Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана

Продължава ли юношеството до 32 години?

Продължава ли юношеството до 32 години?

"Остави ме намира, всичките ще ви заколя": Мъж заплаши с нож кондукторка във влак

Не слагайте тези неща в портфейла си, ако искате да привличате пари

Не слагайте тези неща в портфейла си, ако искате да привличате пари

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Колко дълго живеят бълхите без гостоприемник

Колко дълго живеят бълхите без гостоприемник

dogsandcats.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 2 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 2 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 2 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 2 дни

Виц на деня

- Скъпа, имам две новини - лоша и хубава. - Казвай! - Реших да те напусна! - А сега кажи лошата!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

България поиска 3,2 млрд. евро от Европейската комисия

България поиска 3,2 млрд. евро от Европейската комисия

България Преди 13 минути

Планът включва проекти за модернизация на Българската армия

„Родих още едно бебе!“ – Ванеса Хъджънс обяви щастлива новина

„Родих още едно бебе!“ – Ванеса Хъджънс обяви щастлива новина

Любопитно Преди 14 минути

Изгубена картина на Рубенс с разпятието на Исус беше продадена на търг за 2,7 милиона долара - 400 години след изчезването си

Изгубена картина на Рубенс с разпятието на Исус беше продадена на търг за 2,7 милиона долара - 400 години след изчезването си

Свят Преди 1 час

Шедьовърът бе открит едва наскоро в частна къща в Париж

Принц Уилям и принцеса Катрин с децата им принц Джордж, принц Луи и принцеса Шарлот

Какви ще бъдат Джордж, Шарлот и Луи, когато принц Уилям стане крал

Любопитно Преди 1 час

Присъждането на титли е практика на векове в кралското семейство

Карлос Насар остава в България, отказа многомилионни оферти

Карлос Насар остава в България, отказа многомилионни оферти

България Преди 1 час

Щангистът изненада всички, след като публично подписа новия си договор

Руски ракетен уби четирима в Днепър

Руски ракетен уби четирима в Днепър

Свят Преди 2 часа

22 души са ранени

Гуцанов пред Съвета на ЕС: Трябва да намалим административната тежест за малките и средните фирми

Гуцанов пред Съвета на ЕС: Трябва да намалим административната тежест за малките и средните фирми

България Преди 2 часа

Министърът участва в заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси

Проф. Радка Аргирова с тревожна статистика за заразените с ХИВ/СПИН

Проф. Радка Аргирова с тревожна статистика за заразените с ХИВ/СПИН

България Преди 2 часа

В Международния ден за борба с ХИВ/СПИН говори проф. Радка Аргирова

Любо Пенев е диагностициран с рак на бъбрека

Любо Пенев е диагностициран с рак на бъбрека

България Преди 2 часа

Лекарите в Германия все още не могат да вземат единодушно решение как да го лекуват

Джуди Денч: Вече не виждам и не разпознавам никого

Джуди Денч: Вече не виждам и не разпознавам никого

Любопитно Преди 2 часа

"Просто се надявам хората да не забележат, ако репликите ми са пълен провал"

НАТО обмисля по-агресивен подход по отношение на хибридната война с Русия

НАТО обмисля по-агресивен подход по отношение на хибридната война с Русия

Свят Преди 2 часа

„Проучваме всичко”, заяви председателят на Военния комитет на Алианса адмирал Джузепе Каво Драгоне

Хаос и насилие на местните избори, Сръбската прогресивна партия с категорична победа

Хаос и насилие на местните избори, Сръбската прогресивна партия с категорична победа

Свят Преди 2 часа

Местните избори в Неготин, Мионица и Сечан бяха белязани от физически сблъсъци, заплахи и нарушения на обществения ред, но управляващата Сръбска прогресивна партия печели с убедителни резултати

Топ 5 храни, които пазят имунитета ви през зимата

Топ 5 храни, които пазят имунитета ви през зимата

Любопитно Преди 3 часа

С настъпването на студеното време тялото се нуждае от повече хранителни вещества, за да подпомогне имунитета и енергията

<p>Страхове, скандали и битката за бъдещето: Изкуственият интелект под обсада</p>

Противоречивото бъдеще на изкуствения интелект

Свят Преди 3 часа

Пред какви предизвикателства е изправено развитието на изкуствения интелект

"Политическо земетресение": Украйна и оставката на Ермак

"Политическо земетресение": Украйна и оставката на Ермак

Свят Преди 3 часа

Зеленски направи поредната промяна в екипа си, но оставката на Ермак е тежък удар за президента

Русия разшири списъка със стоки, чийто износ към неприятелски държави е забранен

Русия разшири списъка със стоки, чийто износ към неприятелски държави е забранен

Свят Преди 3 часа

Включени са няколко материала за електронно-оптична апаратура

Всичко от днес

От мрежата

8 удивителни неща, които кучетата мигновено усещат у хората

dogsandcats.bg

Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

dogsandcats.bg
1

Зимен финансов наръчник: Как да се подготвим за студените месеци без стрес

sinoptik.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg

Ники Станоев с премиерно шоу преди Коледа

Edna.bg

Дъщерята на Пол Уокър отбеляза 12 години без баща си с трогателна публикация (СНИМКИ)

Edna.bg

Лудогорец изрази искрена подкрепа към Борислав Михайлов и Любослав Пенев

Gong.bg

Ето как може да помогнем на Любослав Пенев

Gong.bg

Премиерът: Провеждането на Giro d'Italia 2026 в България ще осигури световна видимост на страната ни

Nova.bg

Любослав Пенев е диагностициран с рак на бъбрека

Nova.bg