КЕВР намали цената на природния газ за декември

К омисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за декември в размер на 63,01 лв./MWh или 32,22 евро/MWh, без достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

"Булгаргаз" предложи по-ниска цена на природния газ за декември

Утвърдената цена от 63,01 лв./MWh (32,22 евро/MWh) е с 4,3% по-ниска спрямо ноемврийската, която беше в размер на 65,82 лв./MWh, (33,65 евро/MWh). Причината е продължаващото намаление на ценообразуващия индекс TTF на международните газови борси, както и частичния отказ на някои клиенти от заявени по-рано количества. Справка за ценовите нива показва, че сегашната цена е с 16,3% по-ниска в сравнение с декември 2024 г. и с 34% по-ниска спрямо декември 2023 г.

КЕВР утвърди нова цена на природния газ

Регулаторът утвърди цената след извършен анализ на внесените от „Булгаргаз“ ЕАД актуални данни. В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“(IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват съществена част от потреблението и имат важна роля за постигане на благоприятна цена на синьото гориво. „Булгаргаз“ е осигурил за декември количества втечнен природен газ по сключени договори с търговци, след организиран търг при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс за месеца е включено и количество от добив от ПГХ „Чирен“.