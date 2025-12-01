Тежка катастрофа край Габрово, загина човек

К атастрофа затвори околовръстното шосе на Габрово в посока прохода Шипка.

От пресцентъра на МВР уточниха, че има жертва при инцидента, а един човек е в тежко състояние.

Инцидентът е станал този следобед по околовръстния път на Габрово в района на квартал „Смирненски“.

В произшествието участвали два автомобила, единият е тежкотоварен.

От пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ информират, че обходният маршрут е от пътен възел „Дядо Дянко“ през гр. Габрово и кв. „Любово“ до проход Шипка. Трафикът се регулира от екип на „Пътна полиция“.