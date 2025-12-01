България

Тежка катастрофа край Габрово, загина човек

Друг човек е в тежко състояние

1 декември 2025, 16:27
Тежка катастрофа край Габрово, загина човек
Източник: iStock/GettyImages

К атастрофа затвори околовръстното шосе на Габрово в посока прохода Шипка. 

От пресцентъра на МВР уточниха, че има жертва при инцидента, а един човек е в тежко състояние.

Тежка катастрофа блокира прохода "Шипка", пострада мотоциклетист

Инцидентът е станал този следобед по околовръстния път на Габрово в района на квартал „Смирненски“.

В произшествието участвали два автомобила, единият е тежкотоварен.

Тежка катастрофа затвори Околовръстния път в посока Нови Искър

От пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ информират, че обходният маршрут е от пътен възел „Дядо Дянко“ през гр. Габрово и кв. „Любово“ до проход Шипка. Трафикът се регулира от екип на „Пътна полиция“.

Източник: БТА, Радослав Първанов    
Катастрофа Габрово Проход Шипка
