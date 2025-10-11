България

Появи се таен свидетел в делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев

Кметът на Варна остава в ареста, защитен свидетел говори за 20 000 лв.

11 октомври 2025, 12:47
Дъжд връща напрежението в Николово: дигата остава опасна

Дъжд връща напрежението в Николово: дигата остава опасна
Експерти съветват: Не отлагайте покупката на жилище за след еврото

Експерти съветват: Не отлагайте покупката на жилище за след еврото
Цената на кафето расте: до 50 стотинки повече за вашата глътка

Цената на кафето расте: до 50 стотинки повече за вашата глътка
Опасно време – каква е прогнозата за уикенда

Опасно време – каква е прогнозата за уикенда
С военни почести: Погребаха граничния полицай, загинал при наводнението в Елените

С военни почести: Погребаха граничния полицай, загинал при наводнението в Елените
Желязков в

Желязков в "Елените": Държавата осигурява вода и започва обследване на реката
Делото

Делото "Дебора": Процесът започна отначало, води се при закрити врати
Борисов: ИТН изтегля промените в НК, криминализиращи разпространението на лична информация

Борисов: ИТН изтегля промените в НК, криминализиращи разпространението на лична информация

С ъдът във Варна отхвърли искането на кмета на града Благомир Коцев и неговата защита мярката му за неотклонение да бъде променена на по-лека и той остава в ареста.

Мотивите на магистратите остават непроменени спрямо предишните решения  – според съда няма опасност варненският кмет да се укрие, но съществува реален риск да извърши ново престъпление. От позицията си на кмет Коцев има достъп до документи, свързани с разследването, което според съда налага запазване на строгата мярка.

Новият елемент в процеса е разпитът на защитен свидетел с тайна самоличност,

информира NOVA. Става въпрос за чуждестранен инвеститор, който е поискал да остане анонимен заради опасения за живота си.

Прокуратурата посочва, че инвеститорът разполага с необходимите документи за три проекта, но последните разрешителни се бавели. Според разказа му от екипа на Коцев му било обяснено, че за всеки комплект документи трябвало да предостави по 20 хил. лв.

„Свидетелят е разпитан на вчерашна дата.

По негово искане е взета защита, в която е изложил притесненията и страха си за живота на себе си и близките си“, обясни зам.-градският прокурор Ангел Кънев.

Адвокатът на кмета, Николай Владимиров, уточни, че разпитаният е рускоговорящ и е ползвал преводач, а самият той не твърди, че е дал подкуп. „Това беше невярно. Той казва, че му е искан, но не е дал такъв подкуп“, допълни защитникът.

Прокуратурата обаче подчерта, че свидетелят е посочил конкретни суми, датите и местата, където са му искани пари, както и колко пъти са му отправяни подобни искания.

Делото продължава с натрупването на доказателства и разпитите на ключови лица,

а решението за мярката за неотклонение остава валидно до следващото заседание.

Решението на съда не е окончателно и защитата на варненския кмет може да обжалва пред апелативната инстанция.

Източник: Nova.bg    
Благомир Коцев кмет на Варна арест съдебен процес мярка за неотклонение корупция защитен свидетел подкуп прокуратура разследване
