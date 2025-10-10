България

СГС решава за мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев

В четвъртък Софийският апелативен съд замени "задържането под стража" на общинските съветници Стефанов и Кателиев с "домашен арест"

10 октомври 2025, 13:11
Източник: Георги Димитров/Vesti.bg

Д ен, след като варненските общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев бяха пуснати от ареста, Софийският градски съд ще решава да излезе ли на свобода и кметът на Варна Благомир Коцев. Тримата са обвинени за участие в организирана престъпна група за корупционни престъпления.

Това е петият пореден опит адвокатите му да постигнат промяна, като искането е входирано вчера в СГС и Софийската градска прокуратура.

Молбата на Коцев за по-лека мярка за неотклонение е внесена в четвъртък , час след като Софийският апелативен съд замени "задържането под стража" на Стефанов и Кателиев с "домашен арест", предаде БНР

Според апелативните съдии по делото има достатъчно доказателства за участието на двамата, заедно с варненския кмет, в корупционна схема, но че тежестта на обвинението им не може да бъде основание за продължаване на арестите на двамата. 
                       
За последно Благомир Коцев поиска по-лека мярка на 23 септември, но Софийският апелативен съд му отказа.

Източник: БНР    
Коцев дело съд мярка
