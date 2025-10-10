Съдът остави в ареста Благомир Коцев

С офийският градски съд (СГС) остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев. Той е обвинен по разследване за корупция и участие в организирана престъпна група. Съдът намира, че дължи преценка дали е налице или не опасност от укриване и извършване на ново престъпление, както и за законността на задържането.

СГС прави уговорката, че няма да се впуска в подробен анализ, придържайки се към презумпцията за невиновност. Не е разколебано подозрението, че Коцев евентуално е съпричастен към престъпленията, за които е обвинен.

Служители в общината разказаха как точно са се провеждали процедурите в общината. Биляна Атанасова подробно разказа за срещи на Коцев, при които разговорите са били с реплики като "20 за решаване на въпроса", а всички са били наясно със значението.

Съдът не може да приеме, че вторите показания на бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов са достоверните. Съдът е съгласен, че не трябва да се провеждат разпити при такива обстоятелства. Прокуратурата трябва да провери думите му.

Иванов е юрист и знае, че носи наказателна отговорност за лъжливи показания. На 2 октомври, когато е последният му разпит, той не казва конкретно кое от предишните му твърдения е невярно. Той говори само, че не е вярно, че парите отиват в партийна каса. Дори и неговите показания да се извадят от материалите, другите доказателства са достатъчни.

Според съда Коцев разполага със значителен ресурс за достъп до документи като кмет, за да повлияе на свидетели, и има опасност да повлияе на разследването.

Задържан е не 4 месеца, както твърди защитата, а 3 месеца и 2 дни. Съдът не намира, че има забавяне по делото - работено е интензивно. Извършени са много дейности, проверявани са различни версии. Съдът обаче следва да обърне внимание на прокуратурата, че трябва да разпита и свидетели, посочени от защитата, защото събира доказателства и за невинност.

"Срам за съда, срам за прокурора. Цялата процедура е нагласена. Стига токова. Не могат да ни изнудват за боклука в София. Това е пълно безобразие", заяви бившият съпредседател на ПП Кирил Петков.

Веднага след решението на съда в петък вечер от ПП казаха, че това досъдебно производство ще влезе в историята като поръчково и ще бъде преподавано на студентите как не трябва да се прави.

От партията определят съдебното решение като репресия.

Заседанието започна със забавяне, тъй като новият защитник на Коцев, адвокат Владимиров, пътуваше към столицата. Първоначалният му адвокат, Лулчева, не се яви, тъй като е заявила предварително планирано пътуване в чужбина. Въпреки предложението на прокуратурата делото да бъде отложено, обвиняемият настоя то да се проведе.

В мотивите за пускането на свобода защитата посочи новия разпит пред съдия на бившия зам.-кмет Диан Иванов, който вече твърди официално, че първите му показания са дадени под натиск от служители на Антикорупционната комисия.

Сред мотивите беше и вчерашното решение на Апелативния съд, с което двамата общински съветници, задържани заедно с Благомир Коцев, бяха пуснати под домашен арест с мотив, че е отпаднала необходимостта те да останат в ареста. Това можело да се приложи и към Коцев, твърди защитата.