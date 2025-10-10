България

Съдът остави в ареста Благомир Коцев

Коцев продължава да е кмет на Варна и може да повлияе на неразпитаните свидетели, смята съдът

10 октомври 2025, 22:08
Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Източник: NOVA

С офийският градски съд (СГС) остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев. Той е обвинен по разследване за корупция и участие в организирана престъпна група. Съдът намира, че дължи преценка дали е налице или не опасност от укриване и извършване на ново престъпление, както и за законността на задържането.

СГС прави уговорката, че няма да се впуска в подробен анализ, придържайки се към презумпцията за невиновност. Не е разколебано подозрението, че Коцев евентуално е съпричастен към престъпленията, за които е обвинен.

Служители в общината разказаха как точно са се провеждали процедурите в общината. Биляна Атанасова подробно разказа за срещи на Коцев, при които разговорите са били с реплики като "20 за решаване на въпроса", а всички са били наясно със значението.

Съдът не може да приеме, че вторите показания на бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов са достоверните. Съдът е съгласен, че не трябва да се провеждат разпити при такива обстоятелства. Прокуратурата трябва да провери думите му.

Иванов е юрист и знае, че носи наказателна отговорност за лъжливи показания. На 2 октомври, когато е последният му разпит,  той не казва конкретно кое от предишните му твърдения е невярно. Той говори само, че не е вярно, че парите отиват в партийна каса. Дори и неговите показания да се извадят от материалите, другите доказателства са достатъчни.

Според съда Коцев разполага със значителен ресурс за достъп до документи като кмет, за да повлияе на свидетели, и има опасност да повлияе на разследването.

Задържан е не 4 месеца, както твърди защитата, а 3 месеца и 2 дни. Съдът не намира, че има забавяне по делото - работено е интензивно. Извършени са много дейности, проверявани са различни версии. Съдът обаче следва да обърне внимание на прокуратурата, че трябва да разпита и свидетели, посочени от защитата, защото събира доказателства и за невинност.

"Срам за съда, срам за прокурора. Цялата процедура е нагласена. Стига токова. Не могат да ни изнудват за боклука в София. Това е пълно безобразие", заяви бившият съпредседател на ПП Кирил Петков.

Веднага след решението на съда в петък вечер от ПП казаха, че това досъдебно производство ще влезе в историята като поръчково и ще бъде преподавано на студентите как не трябва да се прави.

От партията определят съдебното решение като репресия.

Заседанието започна със забавяне, тъй като новият защитник на Коцев, адвокат Владимиров, пътуваше към столицата. Първоначалният му адвокат, Лулчева, не се яви, тъй като е заявила предварително планирано пътуване в чужбина. Въпреки предложението на прокуратурата делото да бъде отложено, обвиняемият настоя то да се проведе.

В мотивите за пускането на свобода защитата посочи новия разпит пред съдия на бившия зам.-кмет Диан Иванов, който вече твърди официално, че първите му показания са дадени под натиск от служители на Антикорупционната комисия.

Сред мотивите беше и вчерашното решение на Апелативния съд, с което двамата общински съветници, задържани заедно с Благомир Коцев, бяха пуснати под домашен арест с мотив, че е отпаднала необходимостта те да останат в ареста. Това можело да се приложи и към Коцев, твърди защитата.  

Източник: БГНЕС    
Благомир Коцев Кмет на Варна Корупция Арест Софийски градски съд Разследване Организирана престъпна група Свидетелски показания ПП Продължаваме промяната Съдебно решение
Последвайте ни

По темата

Съдът остави в ареста Благомир Коцев

Съдът остави в ареста Благомир Коцев

Зеленски: Русия изчаква влошаване на времето, за да атакува енергийни обекти

Зеленски: Русия изчаква влошаване на времето, за да атакува енергийни обекти

Германия издирва българин за сексуално насилие над дете

Германия издирва българин за сексуално насилие над дете

Около 200 000 души са се завърнали в северната част на Ивицата Газа

Около 200 000 души са се завърнали в северната част на Ивицата Газа

Как се изчислява пенсията, ако имаме стаж в чужбина

Как се изчислява пенсията, ако имаме стаж в чужбина

pariteni.bg
Германия отпуска 3 млрд. евро субсидии за покупка на електромобили

Германия отпуска 3 млрд. евро субсидии за покупка на електромобили

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 3 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 3 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 3 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 3 дни

Виц на деня

– Скъпа, какво ще кажеш за едно романтично пътуване? – Къде? – До хладилника и обратно – донеси ми бира!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Това е търговска тайна: В кои дни се продават най-евтините самолетни билети

Любопитно Преди 55 минути

Всеки, който планира пътуване, се надява да намери страхотна оферта за самолетни билети

Белият дом обяви мащабни съкращения в държавната администрация

Белият дом обяви мащабни съкращения в държавната администрация

Свят Преди 1 час

Новината потвърди ръководителят на Бюджетната служба на Белия дом Ръс Воут

а

Мелания Тръмп: Водя директен диалог с Путин за съдбата на украинските деца

Свят Преди 2 часа

Тя заяви, че осем деца са били върнати при близките си през последните 24 часа след преговори между нейния екип и представителите на Путин

,

Тръмп обмисля "сериозно увеличение" на митата върху вноса на китайски стоки

Свят Преди 3 часа

Китай произвежда над 90 на сто от преработените редкоземни елементи и редкоземни магнити в света

и

Мътна вода във Великотърновско след проливните дъждове

България Преди 3 часа

Водата не е опасна за здравето, но от РЗИ препоръчват да се използва бутилирана за пиене

,

Френски центристки лидер: Макрон ще избере нов премиер през следващите часове

Свят Преди 4 часа

Той каза, че не е останал с впечатлението, че президентът възнамерява да разпусне парламента

,

Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата

България Преди 4 часа

Министерството на транспорта и съобщенията предлага преминаване изцяло към електронни документи, които да удостоверяват техническата изправност на пътните превозни средства

Задръстване блокира АМ "Хемус" в посока София

Задръстване блокира АМ "Хемус" в посока София

България Преди 4 часа

Тапата е от машини, тирове и автомобили

Защо някои хора помнят сънищата си, а други - не?

Защо някои хора помнят сънищата си, а други - не?

Любопитно Преди 4 часа

Защо някои хора помнят сънищата си, а други - не?

Снимката е илюстративна

Гърция ще придобие 30 бойни хеликоптера Apache от САЩ

Свят Преди 4 часа

Очаква се първите контакти да бъдат направени следващата седмица на международното изложение на армията на САЩ AUSA във Вашингтон

,

Директна отборна елиминация в “Игри на волята” тази вечер

България Преди 4 часа

Кои двама воини ще напуснат Войната на племената?

„Фермата на Lidl” – образователна градина от ново поколение

„Фермата на Lidl” – образователна градина от ново поколение

България Преди 5 часа

Ново пространство дава на децата знания за устойчивост и здравословен избор при храненето, изграждайки основите на осъзнатото потребление

о

Путин: Тръмп е направил много за мира

Свят Преди 5 часа

Русия и САЩ разбират как да разрешат конфликта в Украйна с мирни средства, но това е сложен въпрос, заяви той

.

Червен код в Гваделупа заради тропическата буря "Джери"

Свят Преди 5 часа

Френските власти въведоха най-висока степен на опасност за карибския остров, очакват се проливни дъждове

,

Граничният пункт "Рафах" между Газа и Египет се очаква да бъде отворен на 14 октомври

Свят Преди 5 часа

Служители на Мисията на Европейския съюз за съдействие по границите ще бъдат разположени там след спирането на огъня

Почина легендарен музикант

Почина легендарен музикант

Свят Преди 5 часа

Басистът и автор на хитове като "Nights In White Satin" е починал неочаквано на 82-годишна възраст

Всичко от днес

От мрежата

Какво представлява котешката настинка

dogsandcats.bg

Често срещани причини, поради които котките мяукат прекалено много

dogsandcats.bg
1

Минзухари в пепелта след пожарите в Сакар

sinoptik.bg
1

Как да подсилим имунитета през есента

sinoptik.bg

ТЕСТ: тази оптична илюзия разкрива скритото ви лице

Edna.bg

9 евтини суперхрани за отлична памет

Edna.bg

Манчестър Юнайтед започна преговори с Магуайър за нов договор

Gong.bg

Бивш нападател от Висшата лига разкри за тежко бъбречно заболяване

Gong.bg

Съдът остави в ареста Благомир Коцев

Nova.bg

Железният Карлос Насар с трета световна титла и нов рекорд в изтласкването (ОБЗОР)

Nova.bg