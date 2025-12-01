Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана

"Ще го кажа кратко и ясно: Атаката срещу мен точно днес е режисирана, за да се отнеме вниманието от подсъдимия за корупция кмет на Варна, посрещнат като месия без нито един неудобен въпрос. Щом получа материалите, а това ще бъде едва след разпоредителното заседание, ще ги представя веднага на пресконференция, за да види цялата общественост, че в тях няма нищо абсолютно нищо нередно".

Това обяви във Фейсбук бившият кмет на Варна Иван Портних, след като по-рано днес Европейската прокуратура в София внесе обвинителен акт срещу него и бившия областен управител, както и срещу две длъжностни лица от Изпълнителна агенция „Морска администрация“, за измама с евросредства, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище.

Европрокуратурата обвини бившите кмет и областен управител на Варна в измама с евросредства

"Има десетки решения на Общински съвет за проекта за пристанището, които сме изпълнявали, а за самото пристанище има документи от десетилетия назад. Всичко ще бъде показано на обществеността. Европейската прокуратура е сезирана от сигнал на активисти от ПП-ДБ, един от които - Йоан Каратерзиян, чиято съпруга уволних заради корупция - дори е вещо лице по случая, което е пълен абсурд и нонсенс. Въпреки явния конфликт на интереси - да бъде едновременно сигналоподател и вещо лице, и въпреки моите протести, той не беше отстранен от Теодора Георгиева. Вероятно защото не са могли да намерят друг, който да твърди подобни лъжи", поясни Портних.

Измама с несъществуващо пристанище у нас: Европрокуратурата повдигна обвинение на четирима души

"Днешната публикация на ЕП категорично е под диктовката на ПП-ДБ, чиито протежета изпълняват поръчки. Спомняте ли си скандалната европрокурорка Теодора Георгиева? Та Теди Еврото действаше под диктовката на приятелите си от ПП-ДБ. Тя беше отстранена от Кьовеши, но нейните сътрудници са все още там. И да припомня. Скалъпената история с Карантината в ЕП се притопля не за първи път и винаги в услуга на Коцев и ПП-ДБ. Веднъж преди местните избори през 2023-та, когато той стана кмет. Втори път точно преди парламентарните избори през 2024. И днес, когато подсъдим за корупция се върна в кабинета си", подчерта Портних.

"И нека бъде ясно - в случая "Карантината" корупция няма и обвинението не е за злоупотреба със средства. Ние бяхме многократно проверени от всички институции, включително и ОЛАФ. Нарушения по проекта не бяха установени. Нямаме дори финансови корекции по този проект. Скалъпеното обвинение се основава на твърдението, че там никога не е съществувало пристанище, което е напълно невярно. Има документи за това още отпреди десетилетия. Всички те са приложени, но, тъй като никой не носи отговорност, някой просто се е направил, че не ги вижда. Веднага след разпоредителното заседание, когато получа достъп до тях, ще ги представя публично, за да стане ясно каква пошла постановка се разиграва. Случайно ли е, според вас, че точно днес, по команда, всички функционери на ПП-ДБ бяха активирани да притоплят същата история едновременно? Точно в първия работен ден на подсъдимия за корупция кмет и точно преди протеста против бюджета. Не, уважаеми, аз не съм обвинен в корупция. Вашият месия Коцев обаче е подсъдим за корупция.

И колкото и да се опитвате да притопляте скандали, за да прикриете безобразията на своите, няма да ви се получи", допълни Портних.