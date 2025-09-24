Коцев от ареста: Ако очакват сам да се откажа от поста, това няма да стане

Д нес в профила във Фейсбук на задържания за искане на подкуп кмет на Варна Благомир Коцев беше публикувано писмо от негово име.

"Няма да предам варненци, както не ги предадох под натиска да се снимам под герба в един депутатски кабинет в Народното събрание. Такъв натиск имаше, но за това ще говоря друг път. Вчера за пореден път прокуратурата и съдът ме оставиха в ареста с основния мотив, че съм кмет и така мога да повлияя на разследването. Отговорът ми беше: "Ако смята така, нека прокуратурата сама да поиска отстраняването ми, но да ме пуснат при семейството ми", пише в писмото.

Апелативният съд остави в ареста Благомир Коцев

"Заявих, че до края на октомври, когато изтича отпускът ми, нямам намерение или желание да се връщам в Общината, така че КПК може спокойно да си разследва. Но ако очакват сам да се откажа от поста и да напусна, това няма да стане. Нека Прокуратурата ме отстрани и варненци после да кажат какво мислят за това на предсрочни избори", се подчертава в писмото.

"Ако борбата с корупцията, монополите, Пламенките и обвиненията, вкарващи хора в ареста на база Една-Жена-Каза изискват нова изборна победа, нека я постигнем заедно със свободните хора на Варна! Днес, от 18:00 часа пред Община Варна ще имаме шанса да отговорим на призива на Благо и да покажем какво мислим за подмяната на вота ни!", призовава писмото.