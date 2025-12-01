Любопитно

„Родих още едно бебе!“ – Ванеса Хъджънс обяви щастлива новина

1 декември 2025, 16:04
„Родих още едно бебе!“ – Ванеса Хъджънс обяви щастлива новина
Източник: Getty Images

С емейството на Ванеса Хъджънс и Коул Тъкър се разрасна, след като двамата посрещнаха второто си дете, съобщава Page Six.

Звездата от „Пролетна почивка“ сподели новината в публикация в Instagram в събота, където се вижда как лежи в болнично легло и държи ръката на съпруга си.

„Е, успях. Родих още едно бебе!!! Каква дива е раждането. Голямо удоволствие за всички майки. Наистина е невероятно какво могат да направят телата ни“, написа тя под снимката. Допълнителни подробности за името и пола на мъничето все още не са разкрити.

Представители на Хъджънс не отговориха веднага на искането на Page Six за коментар.

Феновете започнаха да спекулират, че второто бебе на двойката вече се е появило, след като Хъджънс публикува снимка в цял ръст, на която изглежда, че вече не се вижда коремчето ѝ.

Двамата станаха родители за първи път през юли 2024 г., когато се роди синът им, чието име не е оповестено публично. Година по-късно 36-годишната звезда от „High School Musical“ разкри втората си бременност с фотосесия за бременни, в която участва и 29-годишният пенсиониран играч от MLB.

„Втори кръг!!!!“ написа тя в Instagram, отбелязвайки дебюта си с ново коремче през юли.

Майчинството е „буквално най-изтощителното нещо на цялата планета“, призна Хъджънс пред E! News следващия месец. Въпреки това ролята ѝ позволила да „забави темпото и да се наслади на момента“.

Бившата звезда на Disney Channel обясни: „Толкова е лесно да се съсредоточиш върху нещата в бъдещето. ... Но това не е важното. Важен е моментът, който е пред теб.“

Хъджънс се пошегува, че „не познава“ баланса, определяйки себе си като „човек на крайностите“, който „се занимава само с едно или друго нещо“. Тя и Тъкър започнаха връзката си през 2020 г. и се сгодиха две години по-късно.

Актрисата изчака до февруари 2023 г., за да потвърди предложението на спортиста, като каза на последователите си в Instagram, че „не биха могли да бъдат по-щастливи“.

Двойката се ожени през декември 2023 г. в Мексико. Вървенето по олтара е било „най-емоционалният момент в живота на [булката]“, разказа Хъджънс пред Vogue тогава.

„Буквално се преобърнах“, спомня си тя. „Трябваше да си поема дълбоко въздух и да се насиля да продължа да вървя, защото можех да падна на пода.“

Преди да започне връзка с бившия шортстоп, певицата от „Say OK“ беше романтично обвързана с Остин Бътлър и Зак Ефрон.

Ванеса Хъджънс Коул Тъкър Второ дете Раждане Майчинство
Последвайте ни

По темата

Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана

Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана

Продължава ли юношеството до 32 години?

Продължава ли юношеството до 32 години?

"Остави ме намира, всичките ще ви заколя": Мъж заплаши с нож кондукторка във влак

Не слагайте тези неща в портфейла си, ако искате да привличате пари

Не слагайте тези неща в портфейла си, ако искате да привличате пари

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Берлин иска „високоефективни“ ДВГ да останат в обръщение след 2035 г.

Берлин иска „високоефективни“ ДВГ да останат в обръщение след 2035 г.

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 2 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 2 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 2 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 2 дни

Виц на деня

- Скъпа, имам две новини - лоша и хубава. - Казвай! - Реших да те напусна! - А сега кажи лошата!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Катрин – непознатата сестра на Кристиан Диор

Катрин – непознатата сестра на Кристиан Диор

Любопитно Преди 41 минути

<p>ISW: Мирният план на САЩ за Украйна е пред провал заради Русия</p>

ISW: Русия вероятно ще отхвърли американския мирен план за Украйна

Свят Преди 47 минути

Участието на Русия в каквито и да било мирни преговори зависи "изцяло" от руските успехи на бойното поле

Мъж е намушкан в гърдите в Ловеч

Мъж е намушкан в гърдите в Ловеч

България Преди 1 час

По случая е образувано досъдебно производство

Изгубена картина на Рубенс с разпятието на Исус беше продадена на търг за 2,7 милиона долара - 400 години след изчезването си

Изгубена картина на Рубенс с разпятието на Исус беше продадена на търг за 2,7 милиона долара - 400 години след изчезването си

Свят Преди 1 час

Шедьовърът бе открит едва наскоро в частна къща в Париж

Принц Уилям и принцеса Катрин с децата им принц Джордж, принц Луи и принцеса Шарлот

Какви ще бъдат Джордж, Шарлот и Луи, когато принц Уилям стане крал

Любопитно Преди 1 час

Присъждането на титли е практика на векове в кралското семейство

Карлос Насар остава в България, отказа многомилионни оферти

Карлос Насар остава в България, отказа многомилионни оферти

България Преди 1 час

Щангистът изненада всички, след като публично подписа новия си договор

Руски ракетен уби четирима в Днепър

Руски ракетен уби четирима в Днепър

Свят Преди 2 часа

22 души са ранени

Гуцанов пред Съвета на ЕС: Трябва да намалим административната тежест за малките и средните фирми

Гуцанов пред Съвета на ЕС: Трябва да намалим административната тежест за малките и средните фирми

България Преди 2 часа

Министърът участва в заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси

Проф. Радка Аргирова с тревожна статистика за заразените с ХИВ/СПИН

Проф. Радка Аргирова с тревожна статистика за заразените с ХИВ/СПИН

България Преди 2 часа

В Международния ден за борба с ХИВ/СПИН говори проф. Радка Аргирова

Джуди Денч: Вече не виждам и не разпознавам никого

Джуди Денч: Вече не виждам и не разпознавам никого

Любопитно Преди 2 часа

"Просто се надявам хората да не забележат, ако репликите ми са пълен провал"

НАТО обмисля по-агресивен подход по отношение на хибридната война с Русия

НАТО обмисля по-агресивен подход по отношение на хибридната война с Русия

Свят Преди 2 часа

„Проучваме всичко”, заяви председателят на Военния комитет на Алианса адмирал Джузепе Каво Драгоне

Хаос и насилие на местните избори, Сръбската прогресивна партия с категорична победа

Хаос и насилие на местните избори, Сръбската прогресивна партия с категорична победа

Свят Преди 2 часа

Местните избори в Неготин, Мионица и Сечан бяха белязани от физически сблъсъци, заплахи и нарушения на обществения ред, но управляващата Сръбска прогресивна партия печели с убедителни резултати

Топ 5 храни, които пазят имунитета ви през зимата

Топ 5 храни, които пазят имунитета ви през зимата

Любопитно Преди 3 часа

С настъпването на студеното време тялото се нуждае от повече хранителни вещества, за да подпомогне имунитета и енергията

<p>Страхове, скандали и битката за бъдещето: Изкуственият интелект под обсада</p>

Противоречивото бъдеще на изкуствения интелект

Свят Преди 3 часа

Пред какви предизвикателства е изправено развитието на изкуствения интелект

"Политическо земетресение": Украйна и оставката на Ермак

"Политическо земетресение": Украйна и оставката на Ермак

Свят Преди 3 часа

Зеленски направи поредната промяна в екипа си, но оставката на Ермак е тежък удар за президента

Русия разшири списъка със стоки, чийто износ към неприятелски държави е забранен

Русия разшири списъка със стоки, чийто износ към неприятелски държави е забранен

Свят Преди 3 часа

Включени са няколко материала за електронно-оптична апаратура

Всичко от днес

От мрежата

8 удивителни неща, които кучетата мигновено усещат у хората

dogsandcats.bg

Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

dogsandcats.bg
1

Зимен финансов наръчник: Как да се подготвим за студените месеци без стрес

sinoptik.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg

Ники Станоев с премиерно шоу преди Коледа

Edna.bg

Дъщерята на Пол Уокър отбеляза 12 години без баща си с трогателна публикация (СНИМКИ)

Edna.bg

Росен Желязков: Провеждането на Giro d'Italia 2026 в България ще осигури световна видимост на страната ни

Gong.bg

Лудогорец изрази искрена подкрепа към Борислав Михайлов и Любослав Пенев

Gong.bg

Премиерът: Провеждането на Giro d'Italia 2026 в България ще осигури световна видимост на страната ни

Nova.bg

Любослав Пенев е диагностициран с рак на бъбрека

Nova.bg