„Родих още едно бебе!“ – Ванеса Хъджънс обяви щастлива новина

С емейството на Ванеса Хъджънс и Коул Тъкър се разрасна, след като двамата посрещнаха второто си дете, съобщава Page Six.

Звездата от „Пролетна почивка“ сподели новината в публикация в Instagram в събота, където се вижда как лежи в болнично легло и държи ръката на съпруга си.

„Е, успях. Родих още едно бебе!!! Каква дива е раждането. Голямо удоволствие за всички майки. Наистина е невероятно какво могат да направят телата ни“, написа тя под снимката. Допълнителни подробности за името и пола на мъничето все още не са разкрити.

Представители на Хъджънс не отговориха веднага на искането на Page Six за коментар.

Феновете започнаха да спекулират, че второто бебе на двойката вече се е появило, след като Хъджънс публикува снимка в цял ръст, на която изглежда, че вече не се вижда коремчето ѝ.

Двамата станаха родители за първи път през юли 2024 г., когато се роди синът им, чието име не е оповестено публично. Година по-късно 36-годишната звезда от „High School Musical“ разкри втората си бременност с фотосесия за бременни, в която участва и 29-годишният пенсиониран играч от MLB.

„Втори кръг!!!!“ написа тя в Instagram, отбелязвайки дебюта си с ново коремче през юли.

Майчинството е „буквално най-изтощителното нещо на цялата планета“, призна Хъджънс пред E! News следващия месец. Въпреки това ролята ѝ позволила да „забави темпото и да се наслади на момента“.

Бившата звезда на Disney Channel обясни: „Толкова е лесно да се съсредоточиш върху нещата в бъдещето. ... Но това не е важното. Важен е моментът, който е пред теб.“

Vanessa Hudgens gives birth to second child with Cole Tucker https://t.co/iVeXvqHTVG — Inquirer (@inquirerdotnet) December 1, 2025

Хъджънс се пошегува, че „не познава“ баланса, определяйки себе си като „човек на крайностите“, който „се занимава само с едно или друго нещо“. Тя и Тъкър започнаха връзката си през 2020 г. и се сгодиха две години по-късно.

Актрисата изчака до февруари 2023 г., за да потвърди предложението на спортиста, като каза на последователите си в Instagram, че „не биха могли да бъдат по-щастливи“.

Двойката се ожени през декември 2023 г. в Мексико. Вървенето по олтара е било „най-емоционалният момент в живота на [булката]“, разказа Хъджънс пред Vogue тогава.

„Буквално се преобърнах“, спомня си тя. „Трябваше да си поема дълбоко въздух и да се насиля да продължа да вървя, защото можех да падна на пода.“

Преди да започне връзка с бившия шортстоп, певицата от „Say OK“ беше романтично обвързана с Остин Бътлър и Зак Ефрон.