СДВР: Ще има пунктове за проверка на участниците в протеста срещу бюджета

С толичната дирекция на полицията е готова да осигури охраната на протеста, който ще се проведе довечера в центъра на София. За целта Дирекцията създава контролно-пропускателни пунктове на входовете на протеста, който е с начален час в 18.00 ч. Това съобщи директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

По думите му са се появили доста призиви за хулигански действия на протеста довечера.

"В тази връзка ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове, на които ще бъдат проверявани лица с профил на агресивни граждани, познати от предишни демонстрации. Разчитаме на будните граждани, както и на стюардите, наети от организаторите, за установяване на подготовка на противоправни действия", обясни Николов.

Директорът на СДВР призова Столичната община да упражни правомощията си и при евентуална ескалация на протеста да издаде заповед за прекратяване.

"Нямаме нищо против мирно протестиращите. Когато агресивни лица умишлено провокират или унищожават държавно имущество и посягат на колеги, ще бъдат незабавно изведени, но това се случва, когато ни се разреши да прекратим мероприятието", допълни директорът на СДВР.