Момиче загина, други две и момче са в болница след катастрофа край Русе

М омиче загина, а други трима младежи са с различни наранявания в болница след катастрофа край Русе, съобщи говорителят на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

Тя уточни, че сигнал за инцидента на четвъртокласния път между град Мартен и село Сандрово е получен около 14:40 часа.

По първоначална информация на прав участък лек автомобил е напуснал пътя вляво и се е ударил последователно в две дървета. Според данните от беседите с участниците колата e била управлявана от 18-годишен младеж, а с него са пътували три момичета на 17 и 18 години.

В резултат на удара една от пътничките е загинала, шофьорът и другите две момичета са транспортирани в Университетска болница "Канев" в Русе за преглед и оказване на медицинска помощ.

От лечебното заведение съобщиха, че момчето е с охлузвания, едно от момичетата е в операционна с политравма, а друго е с травма на главата и на краката.

Пробите на 18-годишния водач за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. На мястото се извършва оглед и предстои изясняване на точните причини и обстоятелства, довели до катастрофата, съобщиха още от полицията в Русе.