България

Момиче загина, други две и момче са в болница след катастрофа край Русе

Пробите на 18-годишния водач за алкохол и наркотични вещества са отрицателни

1 декември 2025, 18:45
Момиче загина, други две и момче са в болница след катастрофа край Русе
Източник: iStock/GettyImages

М омиче загина, а други трима младежи са с различни наранявания в болница след катастрофа край Русе, съобщи говорителят на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева. 

Тя уточни, че сигнал за инцидента на четвъртокласния път между град Мартен и село Сандрово е получен около 14:40 часа.

По първоначална информация на прав участък лек автомобил е напуснал пътя вляво и се е ударил последователно в две дървета. Според данните от беседите с участниците колата e била управлявана от 18-годишен младеж, а с него са пътували три момичета на 17 и 18 години.

18-годишен е в кома след тежка катастрофа в Русе

В резултат на удара една от пътничките е загинала, шофьорът и другите две момичета са транспортирани в Университетска болница "Канев" в Русе за преглед и оказване на медицинска помощ.

Зверска катастрофа край Русе: 19-годишно момиче загина, друго на 17 е тежко ранено

От лечебното заведение съобщиха, че момчето е с охлузвания, едно от момичетата е в операционна с политравма, а друго е с травма на главата и на краката.

Седем младежи пострадаха при катастрофа край Русе

Пробите на 18-годишния водач за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. На мястото се извършва оглед и предстои изясняване на точните причини и обстоятелства, довели до катастрофата, съобщиха още от полицията в Русе.

Източник: БТА,     
Пътна катастрофа Русе Загинали
Последвайте ни
Задържаха за 72 часа мъжа, убил полицай на пътя

Задържаха за 72 часа мъжа, убил полицай на пътя

Протест срещу Бюджет 2026 в центъра на София

Протест срещу Бюджет 2026 в центъра на София

Кремъл: Тази украинска атака е скандална

Кремъл: Тази украинска атака е скандална

Момиче загина, други две и момче са в болница след катастрофа край Русе

Момиче загина, други две и момче са в болница след катастрофа край Русе

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Берлин иска „високоефективни“ ДВГ да останат в обръщение след 2035 г.

Берлин иска „високоефективни“ ДВГ да останат в обръщение след 2035 г.

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 2 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 2 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 2 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 2 дни

Виц на деня

- Скъпа, имам две новини - лоша и хубава. - Казвай! - Реших да те напусна! - А сега кажи лошата!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Тройна битка определя първия елиминиран финалист в “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Алекс, Николета и Теодор-Чикагото се борят за спасение тази вечер

Президентът даде начало на 23-тото издание на „Българската Коледа“

Президентът даде начало на 23-тото издание на „Българската Коледа“

България Преди 2 часа

Това стана на тържествена церемония

Обявиха думата на годината на Оксфорд - яростта, докато скролваме в социалните мрежи

Обявиха думата на годината на Оксфорд - яростта, докато скролваме в социалните мрежи

Любопитно Преди 2 часа

Ако използвате социални мрежи, вероятността да сте били подтиквани към гняв е голяма

Тежка катастрофа край Габрово, загина човек

Тежка катастрофа край Габрово, загина човек

България Преди 2 часа

Друг човек е в тежко състояние

MAX Movie – новият филмов канал на А1 превръща киното у дома в завладяващо изживяване

MAX Movie – новият филмов канал на А1 превръща киното у дома в завладяващо изживяване

Любопитно Преди 3 часа

България поиска 3,2 млрд. евро от Европейската комисия

България поиска 3,2 млрд. евро от Европейската комисия

България Преди 3 часа

Планът включва проекти за модернизация на Българската армия

„Родих още едно бебе!“ – Ванеса Хъджънс обяви щастлива новина

„Родих още едно бебе!“ – Ванеса Хъджънс обяви щастлива новина

Любопитно Преди 3 часа

Катрин – непознатата сестра на Кристиан Диор

Катрин – непознатата сестра на Кристиан Диор

Любопитно Преди 3 часа

<p>ISW: Мирният план на САЩ за Украйна е пред провал заради Русия</p>

ISW: Русия вероятно ще отхвърли американския мирен план за Украйна

Свят Преди 3 часа

Участието на Русия в каквито и да било мирни преговори зависи "изцяло" от руските успехи на бойното поле

Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана

Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана

България Преди 3 часа

Портних: Днешната публикация на ЕП категорично е под диктовката на ПП-ДБ

Пускат двупосочно движението по "Дунав мост"

Пускат двупосочно движението по "Дунав мост"

България Преди 4 часа

От 4 януари ще бъдат подновени ремонтните дейности

КЕВР намали цената на природния газ за декември

КЕВР намали цената на природния газ за декември

България Преди 4 часа

Цената е с 4,3 на сто по-ниска в сравнение с ноември

Продължава ли юношеството до 32 години?

Продължава ли юношеството до 32 години?

Любопитно Преди 4 часа

Учени разкриват петте етапа на развитие на човешкия мозък

Мъж е намушкан в гърдите в Ловеч

Мъж е намушкан в гърдите в Ловеч

България Преди 4 часа

По случая е образувано досъдебно производство

Принц Уилям и принцеса Катрин с децата им принц Джордж, принц Луи и принцеса Шарлот

Какви ще бъдат Джордж, Шарлот и Луи, когато принц Уилям стане крал

Любопитно Преди 4 часа

Присъждането на титли е практика на векове в кралското семейство

Изгубена картина на Рубенс с разпятието на Исус беше продадена на търг за 2,7 милиона долара - 400 години след изчезването си

Изгубена картина на Рубенс с разпятието на Исус беше продадена на търг за 2,7 милиона долара - 400 години след изчезването си

Свят Преди 4 часа

Шедьовърът бе открит едва наскоро в частна къща в Париж

Всичко от днес

От мрежата

И кучетата могат да имат акне

dogsandcats.bg

8 удивителни неща, които кучетата мигновено усещат у хората

dogsandcats.bg
1

Зимен финансов наръчник: Как да се подготвим за студените месеци без стрес

sinoptik.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg

Битката, която вълнува цяла България: Любо Пенев се нуждае от помощ

Edna.bg

Кой е компромисът, който Чарлз направи за Камила?

Edna.bg

Стоилов: Изиграхме най-добрите си 65 минути като гости през сезона

Gong.bg

НА ЖИВО: Пирин - Янтра 2:0, два гола на Вангелов

Gong.bg

Протест срещу Бюджет 2026, демонстранти се събраха в Триъгълника на властта (ОБНОВЯВА СЕ)

Nova.bg

След трагедията с три жертви в Пловдив: Започна спешно обследване на Околовръстното на града

Nova.bg